Kokëdhima: "Zgjidhja" do të kthehet në parti politike, Rama problemi që përçau PS-në

Gjatë takimit me socialistët e Lushnjes, themeluesi i Lëvizjes “ZGJIDHJA” Koço Kokëdhima tha se lëvizje do të kthehet në parti politike. Kokëdhima ka theksuar se për 20 vjet ka shpenzuar nga pasuria e tij për të mirën dhe për bashkimin e së majtës shqiptare, ndërsa Rama e ka shkatërruar Partinë Socialiste.