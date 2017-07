Koço Kokëdhima: Zgjedhjet e 25 qershorit u blenë nga mafia e marijuanës dhe korrupsionit

Kryetari i partisë ZGJIDHJA Koço Kokëdhima deklaroi në fjalën e mbajtur prej tij se zgjedhjet që u mbajtën më datë 25 qershor ishin të deformuara, më të këqija se herët e kaluara dhe të blera nga mafia e marijuanjës dhe e korupsionit.





“Të dashur kolegë dhe pjesëmarrës në mbledhjen e parë të Forumit Kombëtar të Politikave të Zgjidhjes! Jemi ende në atmosferën e zgjedhjeve të 25 qershorit. Këto zgjedhje, sipas deklaratës së parë të OSBE\ODIHR-it, nuk ishin aspak më të mira se zgjedhjet e kaluara. Në të vërtetë ato janë edhe shumë më të deformuara e më të këqija se zgjedhjet e shkuara. Zgjedhjet e 25 qershorit u blenë masivisht nga mafia e marijuanës dhe e korrupsionit, nga kriminelët, nga njerëzit e përfshirë në listat e deputetëve, në administratën zgjedhore e publike dhe në Policinë e Shtetit. Blerja e zgjedhjeve të 25 qershorit u parapri nga testi i blerjes së zgjedhjeve të pjesshme në Peshkopi. Në këtë krim shtetëror u përfshinë me mijëra njerëz. Kaq shumë dhe gjerësisht u përdorën paratë për blerje votash sa nuk ishte parë e menduar ndonjëherë më parë.





Qeveria e dalë nga zgjedhjet e vitit 2013 nuk kishte vullnet dhe nuk bëri asgjë për të reformuar sistemin dhe kodin zgjedhor, nuk bëri asgjë për të ngritur një infrastrukturë dhe një administratë zgjedhore jopartiake që do të mundësonte zgjedhje me standarde në Shqipëri. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë shkatërruar zgjedhjet e lira e të ndershme në Shqipëri. Këto dy parti kanë rrënuar shtetin shqiptar, kanë shuar besimin te institucionet dhe tek ligji, kanë rrëzuar republikën kushtetuese dhe e kanë zhytur vendin në varfëri e në borxhe deri në fyt. Zgjedhjet e 25 qershorit u paraprinë nga protesta tre mujore e PD-së, e cila ndihej e rrezikuar dhe seriozisht e kërcënuar nga ato që kishte bërë vetë me zgjedhjet në të shkuarën dhe nga ai sistem e kod zgjedhor që kishte ndërtuar e lënë në fuqi së bashku me Partinë Socialiste përpara se të largohej nga pushteti në vitin 2013. Kjo protestë, në thelbin e vet ishte e drejtë pavarësisht mëkateve të PD-së ndaj zgjedhjeve në të shkuarën.





Rilindja nuk punoi për t’i rregulluar zgjedhjet. Punoi deri në fund që të mbante në këmbë zgjedhjet e vjetra, sistemin e korruptuar elektoral. Ajo donte të bënte zgjedhje të njëanshme në 18 qershor dhe ta zëvendësonte opozitën e vendit me kukullat e veta, me një opozitë të emëruar e kontrolluar prej saj. Zgjedhjet e 25 qershorit u paraprinë dhe u zhvilluan përmes dhjetëra shkeljeve të rënda të ligjit dhe të kushtetutës.