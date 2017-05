Koalicioni paszgjedhor i LSI-së, Meta: Krahët tona janë të hapura për…

Kryetari i Kuvendit, ende në detyrë, Ilir Meta ka folur sot lidhur me koalicionet paszgjedhore, ndërsa pohoi se LSI është e hapur për të gjitha forcat politike. Në një deklaratë para mediave, Meta theksoi se lidhur me koalicionin me PS-në, LSI do të shprehej pas zgjedhjeve dhe se kur të bëhej reforma zgjedhore.





“Krahët e LSI janë të hapur për të gjithë. Për të gjithë….(ndërhyjnë gazetarët) tani të lutem..Janë të hapura për të gjithë dhe LSI duhet të falënderoj dhe kryetarët. Kjo marrëveshje dëmton disa parti, sidomos të voglat. Ka disa komente negative. Kjo nuk është marrëveshje kundër LSI, por e ndihmon atë. Mjafton t’ju them në mënyrë të qartë se me rezultatet e zgjedhjeve vendore, rritja them se do jetë në progresion. Me rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2015, LSI-ja merr 34 mandate. Me atë numër votash marrim 7 mandate deputetësh në Tiranë, 4 mandate në Durrës, 4 në Fier, 4 në Elbasan dhe kështu me rradhë”, tha Meta.