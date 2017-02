Knut Fleckenstein, Raportuesi i Parlamentit Evropian, vjen sot në Tiranë

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein do të mbërrijë sot në Shqipëri për një vizitë treditore. Vzita e tij gjen një klimë të nxehur politike dhe protetsuesit e opozitës të 'ngujuar" para selisë së qeverisë në kërkim të një verie teknike që të garantojë votim të ndershëm më 18 qershor.





Fleckenstein me politikanët shqiptarë do të fokusohen tek Reforma në Drejtësi dhe zgjedhjet e pritshme parlamentare. Ai do të takohet me Avokatin e Popullit, studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile.