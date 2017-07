KLD i kalon Presidentit çështjen e Majlinda Andreas

Këshilli i Lartë i Drejtësisë diskutoi kërkesën e kryetarit të Gjykatës së Lartë për fillimin e procedurave për deklarimin e përfundimit të mandatit të gjyqtares së Gjykatës së Lartë, Majlinda Andrea. Në përfundim të diskutimeve, anëtarët e Këshillit vendosën t’ia kalojnë për shqyrtim këtë çështje, Presidentit të Republikës. Gjyqtarja e Gjykatës së Lartë u dënua me 4 vite burg për korrupsion, por dënimi u konvertua në në 3 vjet shërbim prove. Majlinda Andreas ndërkaq, me vendim të Gjykatës së Lartë, i është hequr edhe e drejta e ushtrimit të detyrës për 5 vite.





Në vijim Këshilli, mbështetur në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, lidhur me mbarimin e statusit të magjistratit për shkak të mbushjes së moshës të pensionit, nuk miratoi kërkesën për deklarimin e mbarimit të statusit për shkak të mbushjes së pensionit për disa gjyqtarë. Bazuar në përcaktimet e rendit të ditës, Këshilli vijoi me shqyrtimin e kërkesës dhe miratimin e komandimit të gjyqtarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, Durim Kadiu pranë Gjykatës së Lartë. Këshilli shqyrtoi edhe kërkesën e kryetares së Gjykatës së Lushnjes, Esmeralda Çeka, lidhur me nevojën e komandimit të një kryetari pranë kësaj gjykate, për shkak të përfitimit nga ana e saj të lejes së barrëlindjes, në muajin korrik 2017. Në përfundim të shqyrtimit, Këshilli vendosi emërimin e përkohshëm të gjyqtares Saemira Hila për të ushtruar detyrën e kryegjyqtares në Lushnje, deri në përfundimin e lejes së barrëlindjes së kryetares aktuale.