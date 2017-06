Këshilltari i Metës lajmëron intervistën e kreut të Kuvendit dhe kujton fabulën e hebreut…

Emiljano Aleksi, këshilltari i Ilir Metës ka ftuar sot publikun të ndjekë intervistën e presidentit të zgjedhur, siç thotë ai “me qetësi dhe pa xhelozi”. Aleksi sjell fabulën e hebreut që donte të blinte shtëpi dhe bën një paralelizëm me situatën e LSI-së.





POSTIMI I PLOTE

Sot me qetësi dhe pa xhelozi ndiqni Intervistën e Kryetarit të Kuvendit, z. Ilir Meta në emisionin “Kapital” të gazetarit Aleksander Furxhi në televizionin VIZION PLUS.





Kohë më parë, thuhet se një hebre, kur do të blejë një shtëpi, pyet paraprakisht pronarin e asaj shtëpie nëse e ka vënë dhe ndërtuar vetë apo ia ka trashëguar babait apo familjes atë pronë. Nëse pronari i shtëpisë i thotë se e ka vënë dhe e ka ndërtuar vetë, atëherë i mençuri, tërhiqet dhe nuk këmbëngul ta blejë atë shtëpi. Nëse pronari i përgjigjet se ia ka lënë babai, apo e ka trashëguar, ai, mençurisht ulet dhe bën pazar. Sepse hebreu i mençur e di nga eksperienca që është shumë më e lehtë të blesh shtëpi me çmim shumë më të ulët nga trashëguesi dhe krejt i pamundur bëhet ky pazar me atë që e ka ndërtuar vetë, që nga guri i parë i themelit.