Kërpaci: Rinia jo prioritet i qeverisë “Rama 2”, nuk ka një plan konkret

Ajo është një nga deputetet më të reja të kuvendit për legjislaturën e 9-të. Floida Kërpaci, deputetja edhe me moshën më të re, foli sot në kuvend mbi programin e qeverisë, me një fjalim ku në thelb mbetet rinia, mbi të cilën që në fillim deputetja preku fenomenin e largimit jashtë vendit dhe se kjo qeverisë sipas saj, nuk ka një plan konkret për rininë shqiptare.





Kërpaci, njëherësh edhe kryetare e LRI-së (Lëvizja Rinore për Integrim) deklaroi gjatë seancës parlamentare ku pritet të miratohet programi qeverisës për katër vitet e ardhshme, se diku në Shqipëri një i ri po kërkon mënyrat se si të emigrojë diku larg keqqeverisjes, papunësisë dhe mospërfilljes së shtetit ndaj qytetarëve. “Përballë këtij realiteti të trishtë ku mbizotëron pamundësia, papunësia dhe mungesa e shpresës për të ardhmen, qëndron me arrogancën më të ftohtë, programi qeverisës që sot pret miratimin nga përfaqësuesit e popullit në Kuvend”,-shtoi deputetja.





Kërpaçi theksoi më tej se qeveria “Rama 2”, kërkon votimin në Parlament kur nuk ka një plan konkret se çfarë do bëhet me rininë e vendit. “Fatkeqësisht, mesazhi i trishtë që i jepet sot rinisë shqiptare është se kjo qeveri edhe pse e trajton veten si të majtë, nuk do ta ketë prioritet mirëqenien dhe prespektivën e të rinjve shqiptarë për të ndërtuar të ardhmen në Shqipëri”.





Ajo e bëri të qartë se në kuvend do të jetë zëri i rinisë, për të sjellë aty problemet dhe sfidat e tyre, që të merren në konsideratë nga programi qeverisës. Duke folur për arsimin dhe punësimin, dy shtyllat kryesore mbi të cilat ngrihet jeta e një të riu, deputetja e LSI-së foli për reformën mbi arsimin e lartë.





“Reforma abuzive Rilindase për arsimin e lartë, kaq e kontestuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim si klienteliste e pa të ardhme, shkatërroi këtë vit ëndrrat e maturantëve për drejtimin që donin të merrte jeta e tyre dhe rëndoi xhepat e familjeve shqiptare që do duhet të paguajnë arsimimin e femijës së tyre te privati”.





Kërpaci solli në kuvend realitetin që edhe këtë vit një numër i madh prindërish nuk po regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla dhe universitete.





“Këtë vit si asnjëherë më parë ka ende prindër të cilët nuk po arrijnë dot të regjistrojnë fëmijët e tyre në arsim. Apo realitetin që nëpër shkolla shitet drogë, kanabis e lëndë të forta për konsum nga adoleshentët dhe asnjë sbën asgjë për këtë problem madhor. Në radhët e gjata të shqiptarëve të papunëve, shumica prej tyre janë të rinj! Shumë nga të rinjtë që marrin një diplomë përfundojnë në listën e të papunëee apo duke punuar një zanat tjetër ndryshe nga arsimimi që kanë ndjekur. Edhe ata pak të rinj që arrijnë të punësohen, paguhen me paga të ulëta që nuk i krijojnë mundësinë që të përballojë kostot e jetesës. Këtu duhet të fokusohej programi i qeverisë, por fatkeqësisht programi juaj nuk e bën këtë gjë”,-deklaroi deputetja e LSI-së.