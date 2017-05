Kandidatja e LSI në listat për deputet në qarkun e Tiranës, Kejdi Mehmetaj ka zhvilluar ditën e djeshme një takim me të rinjtë e njësisë administrative nr.10.Mehmetaj ka falenderuar 2 vajzat e kësaj njësie Emelën dhe Stelën si dhe të gjithë vajzat e djemtë për punën e palodhur në këtë njësi.





Në një postim në faqen e saj zyrtare në rrjetin social Facebook, Mehmetaj shprehu me bindje se Shqipëria e ka të ardhmen të sigurt për aq kohë sa do të punohet me ideal dhe dashuri për vendin .