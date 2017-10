“Ka shpenzuar 1.4 mln $ për…!” Demaskohen abuzimet e kryeministrit Rama

Nuk janë të pakta udhëtimet e politikanëve shqiptarë jashtë shtetit ashtu siç nuk janë të pakta pyetjet e qytetarëve se nga ku dalin paratë për të mundësuar këto lëvizje.

Këtë të dielë, ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar në rrjetin social disa shifra, të cilat sipas tij tregojnë sesa para ka harxhuar deri më tani kryeministri Edi Rama.





Berisha shkruan se Edi Rama ka shpenzuar nga paratë e taksapaguesve shqiptarë rreth 1.4 milionë dollar.





Për më tepër lexoni mesazhin e Berishës:





Ja postimi i ish-kryeministrit:





Noriega ka shpenzuar për 132 fluturime jashtë vendit, me charter privat, 1.4 milionë dollarë!





Të dashur miq, këto ditë, presidenti Donald Trump shkarkoi sekretarin e shtetit për shëndetësinë, Tom Price sepse kishte shpenzuar 400 mijë dollarë për udhetime në detyrë me charter privat në vendin e tij. Kjo sepse ai, duhet të udhëtonte me fluturimet tregtare dhe jo të përdorte pushtetin për të shpërdoruar paratë e takspaguesve amerikan. Kurse Noriega në Shqipëri, këto katër vite ka fluturuar me charter privat 132 herë jashtë shteti, duke shpenzuar 1.394.000 dollarë. Kaq nuk shpenzonte as Noriega i narko-republikës së Panamase! sb