Gjosha: Qytetarët kanë shansin që me votën e tyre për LSI t’i japin fund propagandës dhe të ndryshojnë realitetin e familjeve

Kryesuesja e listës së kandidatëve të LSI për Tiranën ka qenë në Laprakë për të biseduar me banorët për problemet në këtë zonë.”Lapraka sot ka nevojë për një shans më shumë, për t’i zgjidhur njëherë e mirë problemet në infrastrukturë,parqet e lodrave të munguara mes pallateve”, është shprehur Gjosha duke shtuar se qytetarët kanë shansin që me votën e tyre për LSI t’i japin fund propagandës dhe të ndryshojnë realitetin e familjeve të tyre.