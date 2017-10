Jep dorëheqjen drejtori i SHISH, VIsho Ajazi! A lidhet kjo me Habilajt?

Burime nga Kryeministria dhe Presidenca, konfirmojnë se të premten ka dhënë dorëheqjen në mënyre perfundimtare shefi i SHISH Visho Ajazi.





Ndersa per kryeministrine ka qene nje akt qe pritej dhe kerkohej me ngulm, per presidencen rezulton nje surprize. Po te njejta burime mendojne se doreheqja vjen pas presionit te madhe te kryeministrit Rama ndaj shefit te SHISH Visho Ajazi. Presione qe lidhen me investigimin dhe raportet qe SHISH ka bere per trafikun e droges.





CILI ESHTE VISHO AJAZI LIKA





Visho Ajazi Lika u lind më 12 mars 1956, në Shkodër. Përvoja e tij e gjatë si punonjës publik, administrator publik, akademik, software inxhinier dhe menaxher IT, diplomaci dhe inteligjencë, kombinuar me karakterin entuziast, motivim të lartë, ambicie e dinamizëm, background të fortë matematik dhe përvojë të gjerë në programim, është një pasuri e krijuar nga vite të gjata pune intensive. Shtuar dhe rreth tre vitet e fundit në politikëbërje në fushën e shoqërisë së informacionit, si dhe në Qeverisje, i ka mundësuar z. Visho Ajazi Lika të ndërmarrë një hap të rëndësishëm, atë të pranimit të marrjes së drejtimit të një institucioni të rëndësisë së veçantë kombëtare, me besimin se kontributi i tij do të jetë në forcimin e kapaciteteve profesionale dhe menaxheriale të SHISH-it.





Përvoja e gjatë e punës në ekip dhe aftësitë drejtuese të tij, janë një garanci se drejtimi i ardhshëm i këtij institucioni do të jetë një vlerë e shtuar në detyrat e tij veçanërisht të rëndësishme në funksion të Sigurisë Kombëtare dhe detyrave të tjera kushtetuese dhe ligjore.





Z. Visho Ajazi Lika është drejtues i fokusuar në përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit, në përmirësimin e punës në grup, promovimin e karrierës në institucion dhe në pengimin e çdo tentative për të dalë jashtë kuadrit ligjor, të cilit SHISH-i duhet t’i përmbahet me fanatizëm.





EDUKIMI DHE KUALIFIKIMET





UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS 1976-1981

PROGRAMI SPECIAL 5 VJECAR

DOKTORATURË NË SHKENCAT KOMPJUTERIKE 1991

HULUMTIME POST DOKTORATURËS MARS-KORRIK 1993

UNIVERSITETI POLITEKNIK I BARCELONËS

STRUKTURAT OCTREE NË KTHESAT DHE SIPERFAQET 3D





EKSPERIENCA PROFESIONALE DHE PUNËSIMI





SHËRBIMI INFORMATIV I SHTETIT GUSHT 2012

DREJTOR

KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHJETOR 2009- GUSHT 2012

ZËVENDËSMINISTËR PËR I-TIK

IQOR MARS 2007- NENTOR 2009

ZËVENDËS PRESIDENT PËR TEKNOLOGJINË E INFORMACIONIT;

EQUIFAX (IRMC) DHJETOR 1998- SHKURT 2007

SENIOR PROGRAMMER ANALIST

DREJTUES I PROJEKTIT GENERIC NBS PACKAGES

ORIFLAMME LTD KORRIK 1997 – PRILL 1998

ADMINISTRATOR I SISTEMIT KOMPJUTERIK TË KOMPANISË;

SHËRBIMI INFORMATIV KOMBËTAR SHTATOR 1994 – KORRIK 1997

DREJTOR I SHËRBIMIT TË JASHTËM;

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME MAJ 1993 – GUSHT 1994

DIPLOMAT DHE SEKRETAR I PARË NË AMBASADËN SHQIPTARE NË RIAD, ARABI SAUDITE;

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS SHTATOR 1991 - MAJ 1993

PËRGJEGJËS I DEPARTAMENTIT TË INFORMATIKËS;

UNIVERSITETI I TIRANËS SHTATOR 1984-GUSHT 1991

PEDAGOG NË KATEDRËN E INFORMATIKËS;

NDËRMARRJA E KONSUMIT TË GJERË SHTATOR 1981-GUSHT 1984