Ja skenari që do pengojë zyrtarët në protestë

Përparim HALILI





“Rilindja”, skenar për të bllokuar pjesëmarrjen e punonjësve në protestën e PD: Më 18 shkurt, do bëhen analizat vjetore të institucioneve në rrethe





Frika nga pakënaqësitë e shkaktuara prej varfërisë, papunësisë, nepotizmit, pasigurisë dhe korrupsionit ekstrem