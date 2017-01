Ja si gënjeu dje drejtori Dobrushi i Soros!

Reforma në Drejtësi/ Rilindja do t’i kërkonte Ambasadës Amerikane dhe Delegacionit Evropian të ushtronin presion që partitë të pranonin Reforma e Sorosit në Drejtësi





Fondacioni Soros planifikoi që në 2013 në « Strategjinë e Sorosit 2014-2017 » që t’i kërkojë Mazhorancës të bënte Reformën në Drejtësi dhe për mungesë votash të mjaftueshme edhe Opozitës! Madje ja si planifikonte t’i kërkonte Ambasadës Amerikane dhe Delegacionit Evropian të ushtronin presion që partitë të pranonin Reforma e Sorosit në Drejtësi! Dhe si planifikonte të organizonte protesta «popullore» që të bëhej Reforma e Sorosit!

Andi Dobrushi Drejtor i Soros doli dje dhe tha në TV, se Fondacioni Soros është tërësisht shqiptar dhe e ka mbështetur Reformën, se ia paska kërkuar Kuvendi! Tha edhe se janë të pavarur.

Por sipas vetë Projektit të Reformës në Drejtësi që vazhdon të mbahet sekret nga Dobrushi (që pas 2 vjetësh që unë e akuzoj publikisht, tha për here të parë "nuk fshihemi" dhe "jemi të hapur për t’u përgjigjur çdo kujt").

Ja çfarë thotë vetë Fondacioni Soros që në 2013 në Strategjinë e tij 2014-2017: Reformën e ideoi dhe udhëhoqi Sorosi (kishte vite që punonte për këtë ditë) dhe ishte Sorosi që i kërkoi parlamentit, partive, ambasadave amerikane që të përfshiheshin. Ky dokument sekret është zbuluar nga Wikileaks dhe DC Leaks!

Ja kush e kërkoi, ideoi, financoi, drejtoi dhe realizoi Reformën në Drejtësi:

"... I ngritur që në diskutimet zgjedhore 2013, tani është koha optimale për fondacionin të kapë momentin dhe të fillojnë përpjekjet e saj për reformën kushtetuese. Fondacioni Soros është organizata më e mirë e mundshme në Shqipëri për të marrë në këtë sfidë. Ajo ka fuqinë organizuese të nevojshme për të përfshirë në të gjithë palët dhe numrin më të madh të aktorëve vendas dhe ndërkombëtarë të nevojshme për këtë fushatë. Ajo shihet si neutrale politikisht në një shtet të paepur nga polarizimi politik. Ajo tashmë ka përgatitur disa studime në legjislacionin lidhur me komisionet parlamentare hetimore, pavarësinë e gjyqësorit dhe Gjykatën Kushtetuese. Kjo fushatë do të ndërtojë në konkluzionet dhe rekomandimet e këtyre çështjeve."

"... Koalicioni i sapo zgjedhur qeverisës është zotuar për të reformuar kushtetutën. OSFA do të punojë me të, ku është e mundur dhe e përshtatshme, për ta mbajtur atë në këtë angazhim, duke punuar për ta udhëhequr dhe ti japë formë rezultatit të saj. Qeveria ka 84 nga 94 vota që kërkohen për të ndryshuar Kushtetutën, që do të thotë se ndërtimi i konsensusit me opozitën do të jetë i nevojshëm (dhe është shumë e dëshirueshme nga pikëpamja demokratike). Duke marrë një rol aktiv në këtë proces Fondacioni Soros do të sigurojë që reforma kushtetuese të kalojë në një proces transparentë, përfshirës dhe demokratik çka janë gjëra që asnjëra nga partitë politike nuk janë të besueshme për ta bërë."

"... BE-ja dhe SHBA kanë ndikim të rëndësishëm dhe kanë rolin e levave në Shqipëri dhe Fondacioni Soros do të lobojë pranë tyre për t’u kërkuar që të rivendosin kontrollin dhe balancat e mjaftueshme në vend (duke i përfshirë ata për ta kthyer në një kusht të negociatave të mëtejshme për anëtarësim në BE)."

"... Si e tillë, Fondacioni Soros ndihet i detyruar për të marrë në këtë sfidë. Fondacioni Soros do të ndjekë ndryshimet kushtetuese që shtyjnë Shqipërinë drejt duke u bërë një shtet i institucioneve dhe jo një shtet i partive."