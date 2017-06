Ja kush do të jenë 140 deputetët e rinj

Procesi i numërimit ka përfunduar në 8 qarqe të vendit, ndërsa në Durrës, Berat dhe Gjirokastër kanë ngelur në 2 kutitë e fundit, po ashtu numërimi vijon edhe në Tiranë.





Nëse nga kutitë e fundit nuk do të ketë surpriza, pesë janë partitë që do të kenë përfaqësuesit e tyre në Parlamentin e ardhshëm. E nëse nuk ka ndryshime në qarqet e mësipërme, mandatet do të ndahen si më poshtë:





PS: 74 mandate

PD: 43 mandate

LSI: 19 mandate

PDIU: 3 mandate

PSD: 1 mandat





Emrat e deputetëve të rinj që pritet të jenë sesionin e ardhshëm parlamentar.

Qarku Berat, 7 mandate:

PS

1-Blendi Klosi

2-Ermonela Valikaj

3-Adnor Shameti

4-Fadil Nasufi

PD

1-Eduard Halimi

LSI

1-Nasip Naço

2-Gledjon Rehovica





Qarku Dibër 6 mandate:

PS

1- Ilir Beqaj

2- Almira Xhembulla

PD

1- Dhurata Cupi (Tyli)

2- Xhemal Gjunkshi

PDIU

1- Reme Lala

LSI

1- Përparim Spahiu





Qarku Durrës, vijon numërimi, 14 mandate:

PS

1-Eglantina Gjermeni

2-Milva Ekonomi

3-Fidel Ylli

4-Ilir Ndraxhi

5-Rolant Xhelilaj

6-Jurgis Çyrbja

7-Rrahman Rraja

8-Klodiana Spahiu

PD

1-Oerd Bylykbashi

2-Fatbardha Kadiu

3-Edi Paloka

4-Florjon Mima

LSI

1-Lefter Koka

2-Nora Malaj





Qarku Elbasan, 14 mandate:

PS

1-Taulant Balla

2-Evis Kushi

3-Arben Kamami

4-Musa Ulqini

5-Anastas Angjeli

6-Luan Duzha

7-Nuri Belba

PD

1-Edmond Spaho

2-Endri Hasa

3-Luciano Boci

PDIU

1-Aqif Rakipi

2-Bujar Muça

LSI

1-Monika Kryemadhi

2-Edmond Haxhinasto





Qarku Fier, 16 mandate:

PS

1-Erion Braçe

2-Adelina Rista

3-Bashkim Fino

4-Ismet Beqiraj

5-Antoneta Dhima

6-Bujar Çela

7-Tatiana Piro(Nurçe)

8-Anduel Xhindi

9-Gramoz Ruçi

10-Xhevit Bushaj

PD

1-Enkelejd Alibeaj

2-Genc Pollo

3-Myslim Murrizi

4-Luan Baci

LSI

1-Petrit Vasili

2-Robert Bitri





Qarku Gjirokastër, vijon numërimi, 5 mandate:

PS

1-Bledar Çuçi

2-Mirela Kumbaro

3-Flamur Golemi

PD

1-Tritan Shehu

LSI

1-Vangjel Tavo





Qarku Korçë, 11 mandate:

PS

1-Niko Peleshi

2-Eduard Shalsi

3-Elisa Spiropali

4-Ilirian Pendavinji

5-Ilir Xhakolli

6-Edlira Bode

PD

1-Valentina Duka

2-Ervin Salianji

3-Hekuran Hoxhalli

4-Klevis Balliu

LSI

1- Edmond Panariti





Qarku Kukës, 3 mandate

PD

1-Flamur Noka

2-Isuf Celaj

PS

1-Mimi Kodheli





Qarku Lezhë, 7 mandate:

PS

1-Lindita Nikolla

2-Pjerin Ndreu

3-Gjetan Gjetani

PD

1-Aldo Bumçi

2-Lindita Metaliaj

3-Andon Frrokaj

LSI

1- Viktor Tushaj





Qarku Shkodër, 11 mandate:

PD

1-Romeo Gurakuqi

2-Izmira Ulqinaku

3-Lorenc Luka

4-Bardh Spahia

5-Nard Ndoka

PS

1-Ditmir Bushati

2-Paulin Sterkaj

3-Senida Mesi

4-Luan Harusha

PSD

1-Tom Doshi

LSI

1- Agron Çela





Qarku Tiranë, vijon numërimi, 34 mandate

PS

1-Elona Hoxha/Gjebrea

2-Besnik Baraj

3-Olta Xhaçka

4-Blerina Gjylameti

5-Pandeli Majko

6-Saimir Tahiri

7-Vasilika Hysi

8-Ervin Bushati

9-Ogerta Manastirliu

10-Fatmir Xhafaj

11-Rakip Suli

12-Arben Ahmetaj

13-Xhemal Qefalia

14-Sadri Abazi

15-Ulsi Manja

16-Klotilda Bushka

17-Sadi Vorpsi

18-Arben Servet Pellumbi

PD

1-Lulzim Basha

2-Orjola Pampuri

3-Rudina Hajdari

4-Grida Shqima

5-Albana Vokshi

6-Jorida Tabaku

7-Sali Berisha

8-Halim Kosova

9-Gent Strazimiri

10-Fatmir Mediu

11-Dashamir Shehi

LSI

1-Klajda Gjosha

2-Kejdi Mehmetaj

3-Floida Kërpaçi

4-Endrit Braimllari

5-Luan Rama





Qarku Vlorë, 12 mandate:

PS

1- Damian Gjiknuri

2- Vilma Bello

3- Alket Hyseni

4- Vullnet Sinaj

5- Andrea Marto

6- Edi Rama

7- Edmond Leka

8- Fatmir Velaj

PD

1- Agron Shehaj

2- Nadire Mecorapaj

3- Vangjel Dule

LSI