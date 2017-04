Sekretarja për Marrëdhëniet me Publikun, Erisa Xhixho mori pjesë në një takim me njësitë administrative Kolonjë dhe Bubullim. Takimi ishte me maturantët votues për herë të parë. Gjatë takimit Xhixho theksoi se vota për LSI-në është votë për edukimin cilësor dhe të ardhmen e sigurtë.