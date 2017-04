Klevi Pojana: “Siç fluturojnë shqiponjat në malet e Kosovës, ashtu do të kthehet së shpejti në fole dhe Ramush Haradinaj”

Lirimi i Ramush Haradinaj me vendim të Gjykatës së Colmarit në Francë gëzoi të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë. Vendimi për lirimin e tij është përshendetur nga e gjithë elita politike.





Nënkryetari i LRI-së, Klevi Pojana ka shprehur entuzjasmin e tij për lirimin e Haradinaj duke e krahasuar atë me shqiponjatt që kthehen në fole, ashtu edhe Haradinaj kthehet në Kosovë.