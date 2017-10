“Imuniteti” i Tahirit, Basha: Rama futi njerëz në burg për drita e tulla, por Saimirin…

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka vijuar me akuzat ndaj Kryeministrit Edi Rama si kokën e krimit dhe drogës në vend.





Sipas Bashës, Rama ka futur në burg njerëz që kanë bërë shkelje të vogla, si për tulla të shtuara pa leje apo mospagesë fature dritash.





Por ai kërkon të mbajë jashtë bashkëpunëtorin e tij të faktuar të krimit të organizuar, shkruan Basha në një postim në Facebook.