Ilir Meta tregon si u arratis në moshën 10 vjeçare pa lejen e prindërve: I thash shoferit do më marrësh pa biletë…

Ilir Meta ka rrëfyer sonte në emisionin “Opinion” disa gjëra të veçanta nga jeta e tij. Veç të tjerash ai ka treguar live në emision se si ishte arratisur nga Tirana për në vendin e tij të lindjes kur ishte 10 vjeç.

Nga Tirana në Çorovodë Meta ka ikur me tren dhe autobusë pa njoftuar familjen. “Arrita sepse shoferi i autobusit, pra një autobus ishte atëherë nga Lushnja deri në Çorovodë, shoferi quhej Ali, një burrë i jashtëzakonshëm. Të cilin babai im e ka patur nxënës në shkollën “Skënderbej”, unë shkova dhe i thashë që do më marrësh mua, pa biletë me porosi të babit. Ai më mori dhe më çoi në Çorovodë”, është shprehur Meta.