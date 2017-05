Ilir Meta tregon sfidat: LSI u sulmua që në fillesa, dy partitë e mëdha krijuan “Dushkun”

Alma Çuka





Në fjalën e tij të fundit në Komitetin Drejtues Kombëtar, Ilir Meta u ndal tek sfidat e Partisë që u ngrit si reaksion kundër pushtetit arrogant, krijimi i super “Dushkut”, arritjet, emri i ri i kryetarit, zgjedhja e tij në postin e Presidentit dhe mesazhet për vazhdimësinë





Në mbledhjen e Komitetit Drejtues të LSI-së, ilir Meta u ndal në rolin që ka partia e drejtuar prej tij në stabilitetin e vendit. Në fjalën e tij të fundit si kryetar i LSI-së, Ilir Meta u ndal në mesazhe të rëndësishme politike qoftë për opozitën, por edhe për mazhorancën. Meta ka kujtuar kohët e vështira të themelimit të partisë, por edhe rolin e saj tashmë në politikën shqiptare, parti cila është kthyer në një forcë politike të domosdoshme për stabilitetin e vendit. Gjatë fjalës së tij në Komitetin Drejtues Kombëtar, Meta u ndal edhe te misioni i tij si president i Shqipërisë. “Jam shumë i emocionuar, sepse vërtetë rrethanat janë të tilla. Kjo gjendje shpirtërore është pak e vështirë për arsye se kam kërkuar të iki nga Kryeministër, më mbanin që të mos jepja dorëheqje dhe pastaj ika me vrap te Rexhep Mejdani, e dorëzova dorëheqjen dhe thashë që nuk kthehem më këtu. Kam ikur me shumë qejf nga zv.kryeministër, nga çdo funksion pushteti, por e kam shumë të vështirë për këtë tranzicionin tim nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Dhe vërtetë e kam shumë të vështirë, sepse është një gjë mjaft njerëzore, mjaft shpirtërore, ka qenë një sakrificë e paimagjinueshme dhe jo vetëm për mua, por për të gjithë ju. Që nga ata që i janë bashkuar idesë dhe projektit për LSI-në, si Petrit Vasili me Erisa Xhixhon, e cila atëherë ishte 17 vjeç, që nga fillimi dhe për shumë e shumë të tjerë, të cilët u bashkuan dhe që e kanë bërë LSI-në një forcë të madhe për stabilitetin dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Një shpresë ku të rinjtë e të rejat e gjejnë veten si askund tjetër”, u shpreh presidenti i zgjedhur Ilir Meta .





Meta: LSI si reaksion kundër pushtetit arrogant

Teksa vazhdoi fjalën e tij të gjatë në mbledhje, Ilir Meta i kushtoi rëndësi edhe mënyrës së si u krijua forca politike që ai drejtoi deri tani me përgjegjësi. “LSI-ja është krijuar si reaksion kundër pushtetit arrogant, autoritar dhe abuziv. LSI-ja vetëm në pak muaj në një betejë çnjerëzore kundër saj mori 120 mijë vota me mjaft sakrifica, pa numërues, pa komisioner, pa asnjë gjë. Dhe do të kishte marrë mbi 14 mandate, që do të kishin bërë një histori ndryshe të Shqipërisë në rast se për fat të keq dy partitë kryesore nuk do të kishin bërë “super Dushkun” e turpshëm, që u bë vetëm për të zhvlerësuar votat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke dëmtuar edhe standardet e zgjedhjeve. Vazhdojmë më tej, u ndryshua edhe Kushtetuta vetëm për të asgjësuar Lëvizjen Socialiste për Integrim. Mirëpo ja që LSI-ja jo vetëm që nuk u asgjësua, edhe pse u dëmtua shumë, arriti jo vetëm të qëndrojë, por të kthehet përsëri në faktor stabiliteti për vendin, në faktor të rëndësishëm për integrimin evropian të vendit, në faktor mjaft të rëndësishëm, që shqiptarët të fitonin liberalizimin e vizave dhe mjaft sfida të tjera. Dhe LSI-ja ka njohur rritje në çdo zgjedhje, për arsye se është orientuar gjithmonë nga e ardhmja e vendit, nga interesi i vendit dhe natyrisht sepse që ditën e parë ka investuar për të rinjtë dhe për të rejat e Shqipërisë duke krijuar një organizatë model sot, jo në Shqipëri e në rajon, por në të gjithë botën që është Lëvizja Rinore për Integrim. Dhe për të cilën unë jam jashtëzakonisht krenar.





Meta: Vasili pse jo dhe kryeministër

Ndërkohë në mbledhje u prek edhe kabineti i ardhshëm qeveritar. Kryetari i LSI-së, i cili ka dhënë dorëheqjen nga kjo detyrë,kërkoi nga të gjithë mbështetje për kryetarin e ri Petrit Vasili, i cili tashmë ka marrë drejtimin e kësaj force politike.





“Ndaj orientimi i LSI-së drejt të ardhmes gjithmonë dhe në funksion të të rinjve dhe të rejave është garancia më e jashtëzakonshme që ju në këto zgjedhje edhe me kryetar Petrit Vasilin do të arrini një sukses të pamenduar. Le t’i japim edhe një shans Petrit Vasilit të bëhet njëshi i LSI-së. Me përkrahjen tuaj mund të bëhet edhe njëshi i qeverisë. Nuk ndërhyj se kë caktoni ju për kandidat për kryeministër, sepse është çështja juaj”, tha ai.





Kush ishin mesazhet për opozitën?

Rivendosja e dialogut politik mes opozitës dhe mazhorancës në këto momente është cilësuar një mision kryesor nga presidenti i ri Ilir Meta. Gjatë fjalës së tij Meta dha një mesazh për opozitën e djathtë, e cila mund të konsiderohet tepër e rëndësishme për këto momente. “Dua me këtë rast, duke kujtuar historinë e LSI-së edhe ta lidh atë me momentin aktual në të cilin ndodhet vendi, që është mjaft kritik edhe që na ka detyruar për shkak të rrethanave të bëjmë këtë investim në funksion të dekurajimit, përshkallëzimit të mëtejshëm të kësaj krize dhe të stabilitetit politik në vend, por edhe në rajon, dua të jap një mesazh edhe për opozitën tonë. I mirëkuptojmë shqetësimet e saj. Ju e dini që unë jam akuzuar shpesh se jam aq i disponueshëm për të përkrahur opozitën sa jam konsideruar që ata nuk kishin ku të gjenin më pro-opozitar se unë. Që nuk e mendoj se është e vërtetë. Ashtu sikurse Namik Dokle më tha se President më socialist se ti, vështirë e kishim të gjenim. Dua të jap disa mesazhe, sepse është situatë mjaft kritike për vendin. Në demokraci nuk mund të t’i japin të gjitha. Duhet të luftosh edhe t’i fitosh ato të drejta demokratike, që i takojnë opozitës dhe çdo qytetari. Dhe prandaj është opozita që të luftojë për t’i fituar këto të drejta dhe të jetë aktive dhe pjesëmarrëse. Sepse bojkoti asnjëherë nuk është zgjidhje. Le të ktheheni pak mbrapa në vitin 2008 kur u bë Kodi vetëm për të asgjësuar Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ne bëmë një grevë urie me mjaft kolegë deputetë, disa prej të cilëve janë edhe sot në protestën e opozitës, sepse problemi i zgjedhjeve vijon dhe baza e problemit të zgjedhjeve është Kodi i bërë në errësirë në vitin 2008 për fat të keq. Por le të mendojmë për një moment që edhe ne në një shenjë proteste të një ngjarjeje kaq të rëndë, do të kishim bojkotuar zgjedhjet e vitit 2009.





Por cilat do të ishin pasojat?

Për këtë Ilir meta ka një përgjigje të qartë. “LSI nuk do të ishte kurrë kjo që është sot dhe natyrisht që LSI-ja nuk do të ishte një forcë që do të ndihmonte shqiptarët më pas edhe për të qenë faktor stabiliteti në zgjedhjet pas vitit 2009, por edhe për të bërë një rotacion mjaft demokratik në vitin 2013 përmes zgjedhjeve. Ndërkohë që të mos harrojmë që edhe në zgjedhjet e vitit 2013 situata nuk ishte kaq demokratike, përkundrazi. Të mos harrojmë që bëmë zgjedhje kur KQZ ngeli 4-0 për mazhorancën e asaj kohe. Megjithatë, ne përmes pjesëmarrjes, përmes sakrificave, përmes luftës, kemi kontribuar që gjithçka të përmirësohet. Mendoj që edhe opozita duhet të marrë këtë përgjegjësi pasi është në interesin e saj, është në interesin e vendit. Çdo përpjekje e thjeshtë për të krijuar dëm nuk do t’i bënte mirë as opozitës por padyshim që vendit do t’i bënte dëm dhe legjitimitetit të institucioneve të ardhshme do t’i bënte mjaft dëm në këtë moment të rëndësishëm, edhe për integrimin evropian edhe për zbatimin e shumë reformave të tjera. Unë i kam dhënë të drejtë opozitës gjithmonë kur ajo ka pasur të drejtë, jo unë vetëm si ish - kryetar i LSI-së por edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, për çështjen e dekriminalizimit, për çështjen e luftës kundër drogës, për shumë çështje të tjera të cilat janë çështje reale por absolutisht është e domosdoshme që opozita të heqë dorë nga politika e ultimatumit apo edhe e konfrontimit. Për fat të mirë, deri tani, protesta e saj ka qenë paqësore, ka qenë demokratike por çdo vonesë për zgjidhje politike, e cila është ende në tryezë dhe për të cilën është angazhuar edhe PPE edhe Parlamenti Evropian duhet të mos vonohet. Absolutisht unë jam i disponueshëm të bëj çdo gjë që mundet për t’i kontribuar kësaj zgjidhje politike”, tha Meta.





Një përgjigje për skeptikët dhe kërkesa për ruajtjen e dokumentit

Ilir Meta ka edhe një përgjigje për të gjitha ata që mund të kenë menduar largimin e tij pesë vite më parë nga drejtimi i LSI-së. “Megjithatë dua t’ju them se për të gjithë ata që thonë se pse po ikën kryetari, kryetari duhet të kishte ikur që para 5 vitesh nga drejtimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim pasi kur është bërë statuti i LSI-së ka qenë që kryetari nuk mund të jetë më shumë se dy mandate. Por për shkak të goditjeve të forta dhe të padrejta që LSI-a pësoi gjatë zgjedhjeve të vitit 2005, për shkak të goditjes tjetër jashtëzakonisht të fortë të zgjedhjeve të vitit 2009, çdo respektim i këtij mandati do të ishte një demonstrim i një respekti më shumë formal sesa real ndaj statutit i cili padyshim që është shumë i rëndësishëm. Kështu që jam i bindur që duhet të kisha ikur me kohë nga drejtimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, natyrisht jo nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Unë më 23 korrik do të dorëzoj dokumentin e LSI-së tek Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së, Endrit Braimllari, dhe do t’i kërkoj që ta ruajë mirë pasi atë dokument unë do të kthehem ta marr përsëri. Unë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë socialist edhe gjatë 5 viteve në Presidencë. Por absolutisht që besoj se kam treguar gjithmonë, edhe kur kam qenë kryetar partie por edhe kur kam qenë në detyra të larta ekzekutive, që di të marr vendimet e duhura në interes të vendit. Aq më tepër që duke qenë pothuajse profesionist si politikan për shkak të një eksperience gati çerekshekullore unë e di shumë mirë se cilat janë përgjegjësitë e një presidenti. Kam dëgjuar shqetësimin e madh për kompetencat e Presidentit. Mos u shqetësoni, as ju dhe askush. Mua nuk më duhet asnjë kompetencë për të qenë një President shumë i mirë i Republikës së Shqipërisë. Do të bëj çdo gjë, me ndërgjegje dhe me bindje të plotë që t’i shërbej vendit dhe të gjithë qytetarëve shqiptarë sepse kanë nevojë për mesazhe bashkëpunimi, bashkimi dhe për të bërë vërtet një vend frymëzues për të rinjtë dhe të rejat dhe për fëmijët e të gjithë shqiptarëve”, deklaroi Ilir Meta.





