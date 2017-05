Ilir Meta: Rama 71 deputetë vetëm apo bashkë me Lulzim Bashën?!

Në emisionin “Zonë e Lirë” te Arian Çanit i pyetur nga drejtuesi i emisionit nëse del forcë e parë Edi Rama, pasi kryeministri në Korçë tha se LSI do forcë e parë, PD po forcë e parë, ndërsa PS do marrë 71 mandate; Ilir Meta pyeti I habitur: “Rama me Bashën bashkë 71 vota?!”.