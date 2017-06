Ilir Meta: Pranvera e dytë demokratike me LSI në Shqipëri po afron

Intervista e Kryetarit të Kuvendit, z. Ilir Meta, për emisionin “Dritare” të Rudina Xhungës në televizionin “Vizion Plus”

Mirë se keni ardhur! Unë po ju drejtohem si President i Zgjedhur sot, edhe pse, në fakt, unë kam shkruar z. Meta.

Z. Meta, jemi më rehat kështu!

Më rehat jemi! Atëherë, kam shkruar numri 1, sepse vazhdojnë të gjithë të mendojnë se jeni numri 1, jeni LSI–ja, ende nuk është bërë ajo shkëputja finale.

Numri 1 në listën e votimit, keni të drejtë, aty është LSI–ja.

Patjetër! Kështu që këtë kemi shkruar edhe në strishën finale: nr. 1, atje ku është LSI–ja. Njerëzit vazhdojnë dhe nuk e bëjnë dot shkëputjen, nuk mendojnë dot që ju jeni Presidenti i Zgjedhur, jeni Presidenti. Ju jeni Ilir Meta.

Sepse unë ende nuk jam President. Unë normalisht më 24 korrik duhet të bëj betimin dhe duhet të filloj detyrën e Presidentit. Kështu që angazhimi im në këtë fushatë ka qenë i përcaktuar më parë. Zgjedhja President nuk ka qenë e planifikuar apo e synuar nga unë apo nga forca jonë politike, por ka qenë rezultat i një krize dhe është bërë për të ndihmuar për kapërcimin e kësaj krize dhe, praktikisht, edhe ka ndihmuar për këtë çështje. Por pas kësaj krize patëm përsëri një krizë tjetër dhe jemi ende në një krizë mjaft serioze, atë të kërcënimit të standardeve të zgjedhjeve, këtë radhë jo nga maxhoranca Rama–Meta, por nga Rama–Basha.

Nga maxhoranca Rama–Basha...

Kështu që hyrja ime në fushatë ndoshta në një mënyrë pak më energjikë seç duhet, nuk ka të bëjë thjesht me LSI–në, por ka të bëjë me mbrojtjen e garancive të sistemit të demokracisë në vend dhe, në radhë të parë, të zgjedhjeve të lira, të cilat janë cenuar seriozisht nga një marrëveshje në errësirë për tri orë ndërmjet dy individëve të cilët formalisht përfaqësojnë dy forca politike.

Dua t’i rikthehem edhe pak asaj marrëveshjeje, asaj darke, që i çuditi të gjithë. Ju çuditi ju?

Jo, nuk është se më çuditi. E para njëherë, kjo situatë krize nuk duhej të kishte ndodhur; së dyti, nuk duhej të kishte zgjatur kaq shumë, sepse i mori vendit mjaft energji dhe natyrisht nuk ndihmoi as në realizmin e standardeve më të mira të zgjedhjeve. Por sigurisht ai që më çuditi ishte produkti i tri orëve, sepse duket qartë që nuk kanë qenë tri orë për të garantuar standardet e zgjedhjeve, për të pasur qeveri besimi ndaj zgjedhjeve, por kanë qenë tri orë të dy individëve për të bërë një marrëveshje, praktikisht, kundër votës së lirë dhe kundër LSI–së të cilën e shohin si pengesën kryesore për të tjetërsuar votën dhe vullnetin e shqiptarëve , jo vetëm të atyre që votojnë LSI–në, por edhe të atyre të cilët dëshirojnë të votojnë për forca të ndryshme politike, një përpjekje mjaft e sforcuar për të mbajtur të monopolizuar në mënyrë jodemokratike, në mënyrë trysnuese dhe në mënyrë imponuese një situatë sikur asgjë nuk ka ndryshuar në Shqipëri. Natyrisht, pastaj problemet më pas kanë qenë mjaft skandaloze, që nga krijimi i një task force, e cila vepron në kundërshtim me ligjet, me Kushtetutën, pa transparencën e domosdoshme që po zhbën reformën në administratën publike, për të cilën zoti Rama është mburrur më shumë se kushdo tjetër.

Ajo që ishte më e rënda ishte angazhimi i segmenteve të caktuara të policisë për të mbështetur bandat në dhunimin e aktivistëve të LSI-së, dhe, së dyti, për të frikësuar qytetarët, për të bërë një fushatë normale, demokratike dhe të qetë, ashtu sikurse ishte mjaft absurde marrëveshja ndërmjet Ramës dhe Bashës për të marrë një vendim të ndryshëm nga ai që KQZ-ja ka marrë në të kaluarën për të njëjtin rast, për të mos ia dhënë të gjithë numëruesit që i takonin LSI-së, por gjoja t’i ndante më PDIU-në. Kjo bëhej përsëri me qëllim frikësimin e votuesve në tërësi, që “Shiko se LSI-ja nuk ka kudo numërues, kështu që, po të votosh për LS-në, nuk e ke të sigurt votën, prandaj më mirë mos voto etj”. Pra, kjo marrëveshje ka krijuar një atmosferë jodemokratike, e cila më ka imponuar mua që të luaj një rol edhe më aktiv në përpjekje për të garantuar demokracinë dhe votën e lirë. Kjo është kryesorja.

Ju keni qenë gjithë kohës me këtë refrenin “me qetësi, me dashuri”, i cili është refren i mirë, por, sidomos ne që jemi drejtues emisionesh televizive na duket sikur na ul ritmin e spektaklit, le të themi. Por në momentin që ju shpërthyet i dhatë ton fushatës, emisioneve dhe gjithçka je. Ndoshta në një farë mënyre po i rrisni edhe mundësinë vetes për të pasur më shumë vota, ndoshta nga ç’mendohej, gjërat ndryshuan rrugës?!

Absolutisht, LSI-ja ka aq shumë vota sa të gjithë do të habiten dhe do të çuditen. Më mirë se kushdo, që LSI-ja ka kaq shumë vota dhe që është forcë e parë, këtë e dinë dy kryetarët, të cilët, praktikisht janë të shqetësuar nga realiteti elektoral në Shqipëri, nga gjendja në të cilën ata kanë realisht dy partitë e tyre për faj të LSI-së, por mbi të gjitha, për rritjen eksponenciale të LSI-së në të gjithë vendin, e cila vjen kryesisht prej rinisë, pjesëmarrjes së saj, protagonizmit të saj, strukturave të jashtëzakonshme që LRI-ja ka krijuar në vite në të gjithë Shqipërinë, dhe duke pasur këtë shqetësim dhe duke mos e pranuar këtë realitet në mënyrë demokratike, përveç shqetësimeve ndaj faktorëve të tjerë si LIBRA, Sfida apo faktorë të rinj nga parti të tjera...

Pse LIBRA dhe SFIDA janë vërtetë shqetësime të krijuara për ata?

Nuk e di, unë mendoj se janë shqetësime, përderisa bëhet një thirrje. Për shembull, PDIU-ja, të shkojë kryetari i opozitës në Dibër dhe të merret gjithë kohën me PDIU-në, që dikur e ka pasur aleate në qeveri, më duket pa sens, sepse, në qoftë se ti mendon vërtetë se je një parti e madhe, atëherë merru me programin tënd, çfarë pune ke që merresh me të tjerët?! Kështu që në këto drejtime, unë mendoj se fushata ime nuk synon të rrisë votat e LSI-së, por të mbrojë standardet e zgjedhjeve dhe demokracisë në Shqipëri dhe, sigurisht, në këtë mënyrë ndikon edhe për të mbrojtur votat e LSI-së dhe të çdo subjekti politik. Fakti që LSI do të ketë numërues kudo, në të gjithë Shqipërinë, është...

Ia dolët kësaj beteje sot?!

Kjo ishte diçka tepër ligjore, ishte një vendim tërësisht politik, tërësisht i papërgjegjshëm i KQZ-së, për fat të keq, dhe në kundërshtim me vet vendimet e saj të mëparshme. Natyrisht që kjo është një fitore për demokracinë dhe për besimin e qytetarëve shqiptarë, të cilët duhet të shkojnë të votojnë dhe të jenë të sigurt që vota e tyre do të numërohet, pavarësisht se për kë parti ata do të votojnë. Plani i tri orëve në errësirë ka qenë jo vetëm të dekurajojnë njerëzit që të votojnë, jo vetëm të bëjnë çdo gjë që të trysnojnë njerëzit për t’i imponuar atyre të votojnë ndryshe, nga frika, heqja nga puna, nga presione të tjera, nga përdorimi i policisë këtu apo aty, por, njëkohësisht edhe për të ndarë votat e partive të tjera, partive më të vogla, jo thjesht çfarë t’i kapnin LSI-së, por edhe të partive të tjera aleate të tyre, këtej apo andej, në mënyrë që artificialisht të krijojmë idenë se këtu kemi një skemë që s’ka ndryshuar shumë dhe këto janë ende dy parti të mëdha. Në qoftë se këto dy parti do të ishin vërtetë parti demokratike, Shqipëria mund të mos ketë nevojë as për LSI dhe as për parti të tjera. Në qoftë se do të ishim si në Amerikë, që vjen Donald Trampi dhe kandidon në mënyrë demokratike në një parti tradicionale dhe në fund fare del ai i pari. Ndërsa këtu kemi të bëjmë me dy parti historike dhe demokratike në tërësinë e tyre, pavarësisht nga mangësitë që ka çdo forcë, që sot janë katandisur në dy parti kryetarësh, në një rilindje dhe në një aneks të rilindjes, ku as...

Tani, edhe në partinë tuaj është i nevojshëm kryetari, nuk mund të thuash që bëhet pa kryetarin?!

Jo, patjetër, por respektohen të gjitha forumet. LSI-ja është partia më e organizuar në Shqipëri, ka struktura në të gjithë Shqipërinë, mendimi i tyre merret në mënyrë mjaft të hapur dhe transparente. LSI-ja nuk ka pasur asnjë problem me listat për deputetë. Po ta shikosh, LSI-ja është e vetmja parti ku nuk ka pasur kontestime dhe shqetësime, sepse çdo gjë është bërë në mënyrë të hapur dhe transparente në forumet e LSI-së, ndërsa këto dy parti kanë një problem tjetër, duan të imponohen përmes një tradite, por harrojnë se e gjithë sjellja e tyre sot është kundër asaj tradite që ata kanë pasur në të kaluarën, sepse edhe Berisha, pavarësisht rolit të jashtëzakonshëm dhe cilësimet herë pas herë si autoritar apo ku di unë, në fund fare, çdo gjë vendoste në forumet e partisë së tij, ndërsa këtu u fshinë nga lista gjithë ata emra të shquar me kontribute, që e morën e vesh vetëm kur doli zarfi në KQZ.

Po në partinë tuaj a ka ende emra, sepse edhe aty ka shumë të rinj?

Jam krenar për të rinjtë e LSI-së. Duhet të kisha vënë më shumë të rinj dhe të reja, sepse e meritojnë, nuk janë të rinj të rastësishëm, por janë të rinj, të cilët kanë 10 vjet në LRI dhe LSI, të cilët janë një shembull se si të rinjtë duhet të merren me politikë, se si të rinjtë duhet të socializohen, se si të rinjtë duhet ta mbështesin njeri-tjetrin, sesi të rinjtë duhet të bëjnë për komunitetin, se si të rinjtë duhet të kujdesen për mjedisin, se si të rinjtë duhet të rrisin kontributin e tyre dhe të rinjtë tanë janë të gjithë të shkëlqyer në mësime dhe në gjithçka, por mbi të gjitha kanë frymën e ekipit, ajo që mungon te klasa e sotme politike që vuan nga një egoizëm i tepruar, një vetëkënaqësi të tepruar dhe një arrogancë.

Çfarë është fryma e ekipit? A mos është nënshtrim, z. Meta?

Jo, absolutisht, fryma e ekipit është fuqia më e madhe, është solidariteti dhe pa dyshim që ekipi bën çdo gjë. Portugalia fitoi edhe pa Ronaldon. Pse? Sepse kishte frymën ekipit, pra fryma ekipit është mbi individin.

Ju doni medoemos të mos e pranoni kurrë publikisht, vetëm në ndonjë rast ka ndodhur kjo, meritat e gruas suaj, e cila nuk është thjesht...

Kush tha?

Nuk e di pse duket kjo...

Jo , absolutisht!

Ajo është njeri i rëndësishëm. Ju thoni: “Vasili, Vasili, kryetari”, në fakt, duket sikur ia keni mohuar mundësitë gruas suaj.

Pa dyshim që ai është kryetari dhe Monika ka qenë gjithmonë një pjesë shumë e rëndësishme e ekipit në të gjitha kohët dhe vazhdon të jetë.

Pyetja është: mos nuk është ekipi, por është Monika?

Jo, absolutisht! Monika ka vlerën e saj, sepse është njeri i sakrificës, sakrifikon shumë për të tjerët, sidomos për të rinjtë dhe të rejat, kujdeset shumë për ta dhe unë ndonjëherë i them që ti je si motër, si shoqe, si nënë, si vjehrrë e të tjerë, sepse u përshtatet atyre në një mënyrë të jashtëzakonshme, por gjithmonë me qëllimin e mirë që ne t’i japim mundësi këtyre të rinjve të ecin, të fuqizohen, të jenë vetvetja, të duan vendin, të mos kenë mendimin për t’u larguar dhe natyrisht të zgjidhim problemet, të cilat po na largojnë sot rininë nga Shqipëria, të cilat po na e bëjnë sot familjen shqiptare më të pasigurt dhe më të pashpresë.

Absolutisht unë besoj se me këtë rol që ne i kemi dhënë rinisë, sidomos dua të them se lista e Tiranës është një listë e mrekullueshme, juve dhe të gjithë ata që na ndjekin dhe të gjithë ata që do të votojnë në 25 qershor për parlamentin e ardhshëm, do ta kujtojnë mirë këtë që po them që aty është e ardhmja e Shqipërisë për 20 vjetët që do të vijnë, një politikë krejt tjetër me të rinj dhe të reja të gjithë si Kejdi Mehmetaj të fokusuar në çështje, në problematika si: rinia, arsimi, punësimi, çështje konkrete, të cilat do ta çojnë parlamentin tonë në nivele të tjera. Deri tani kemi dëgjuar: “Ky ka qenë i dënuar kaq herë, ky ka qenë aq, ti ke kaq kriminelë, unë kam kaq banditë, kemi kaq biznesmenë në parlament nga grupi ynë, kaq nga grupi juaj, këta kanë marrë kaq tendera, këta kanë marrë aq tendera”. Këta të rinj do t’i japin një kualitet tjetër parlamentit, çështjeve, ligjeve dhe mbi të gjitha problemeve të rinisë, problemeve të familjeve, problemeve sociale, problemeve ekonomike, pra do të zënë peshën kryesore të parlamentit të ardhshëm.

Unë zgjodha në këtë mënyrë, në fakt, ta nisim bisedën edhe pse duket sikur nuk ka lajme nga ato momentet që ju do të akuzoni Ramën për Vetingun, Bashën për këtë, sepse vini nga Kavaja...

Jo, nuk akuzoj njeri. Unë jam i hapur në çdo moment që zoti Rama apo zoti Basha pranojnë për gjithçka, për reformën në drejtësi, për reforma të tjera apo ku di unë dhe për gjithçka, duke përfshirë edhe tepsinë, pavarsisht se mua nuk më pëlqen kjo gjë, pra për gjithçka që mund të diskutohet se ka interes unë kam qenë i hapur.

Flasim edhe për tepsinë.

Sipas tyre, sepse mua nuk më pëlqen kjo gjë. Unë përpiqem të jem pak më i kujdesshëm.

Ata nuk donin që të flitej për tepsinë apo e donin tepsinë për vete, z. Meta?

Tani vazhdojmë për këtë çështje, por unë kam qenë dhe jam gjithmonë i hapur, sepse jam një politikan transparent. Për mua nuk ka rëndësi nëse një marrëveshje e bën me shkrim apo e bën pa shkrim, unë gjithmonë u qëndroj këtyre marrëveshjeve dhe për këtë mund të pyeni “Doktorin” të paktën, se ai mund të ketë shumë mangësi, por përgjithësisht i qëndron të vërtetave, kështu që jam shumë i qetë në këtë drejtim, pastaj se çfarë thonë ata është një çështje e tyre. Fakti se që dy janë marrë shumë me LSI-në tregon vërtet atë që LSI-ja është forcë e parë në Shqipëri dhe ata nuk mund ta pranojnë këtë, prandaj ta marrin me qetësi dhe pa xhelozi.

E paparë duhet të jeni, por e parë është pak si shumë, z. Meta?

Jam 100% i bindur, se gjithë ajo rini në të gjithë Shqipërinë absolutisht veçse forcë e parë është dhe shumë shpejt do të konfirmohet i gjithë ky tension.

Do të presim edhe pak ditë.

Pse duhet të rrihet një maturant në Zharrëz me lopata, turp i madh, nga kryetari i PS-së së Zharrzës, një përgjegjës në Albpetrol me probleme? Pse duhet të dhunohen dy gra në Pukë?

A e dini se ju akuzojnë se i krijoni vetë këto skena? A e pranoni se ju akuzojnë?

Po, do të shkojmë ne t’i biem me levë atij në Fushë-Krujë, me armë atij tjetri që të themi: “E bëri Edi Rama”. Po policinë ne e kemi që nuk i kap këta kur ne i inskenokemi këta vetë? Po në Lezhë?

Në fakt, kush e ka policinë?

Kush e ka, ky është problemi , shteti nuk e ka, ligji nuk e ka. Kjo është një nga përgjegjësitë më të mëdha të zotit Basha, sepse Lulzim Basha nuk kishte nevojë të merrte as ministrira, as OSHEE-në dhe as të tjera, ai kishte ministrin teknik, drejtorin e Përgjithshëm të besueshëm, pra profesionist dhe është personi tjetër. Ai i kishte të marra aty, por unë mendoj se bëri një gabim shumë të madh për sa i takon integritetit të tij dhe të opozitës për standardet e zgjedhjeve, me kauzat e çadrës, sepse e këmbeu statuskuonë e policisë, që vetë e quante “policia e drogës, policia e hashashit, policia e kësaj, e asaj” e të tjera, me OSHEE-në, me ALUIZNI-n, me hipotekat, ndërkohë që duhet të kishte mbajtur një qëndrim shumë më parimor, sepse nuk do t’i japë vota as OSHEE-ja, as ...

Kur e pyeta para dy javësh, ai tha: “Nuk e marr dot, është iluzion”.

Nuk donte ta merrte.

“Nuk e marr dot. Është iluzion të marrësh...”

Nuk donte ta merrte.

Po OSHEE-në dhe ALUIZNI-n pse i do?

Pse nuk thotë asnjë problem për drogën? Pse nuk thotë asnjë problem për bandat? Pse thotë se dhuna qenka problem PS-LSI? Asnjë nga LSI-ja nuk ka goditur ndonjë person të PS-së, sepse po të dalë, do të jem unë i pari që do ta dënoj një akt të tillë, sepse është turp që përfaqësuesit politikë të mos dënojnë aktet e dhunës.

Ngjarja në Zharrëz edhe mund të ketë ndodhur për një vijë ujë, por nuk është e vërtetë. E di Zharrëza, e di Fieri dhe do ta tregojnë me votim këtë gjë. Por edhe në qoftë se do të ndodhte për një vijë ujë, të mbahet një qëndrim tjetër, të dënohet ky akt dhune, të hetohet, t’u bëjmë thirrje të qëndrojnë larg. Është një platformë dhune. Këtu nuk kemi të bëjmë me akte të veçuara. E gjitha është një platformë presioni, shtypje për të deformuar votën, gjë që nuk mund të ndodhë, sepse LSI-ja është ndryshe nga çdo forcë tjetër politike, është një forcë që nuk e ha presionin, përkundrazi.

Përkundrazi, vërtet. Njerëzit që ju mbështesin janë gati ...

Edhe vetë shqiptarët nuk e pranojnë këtë gjë, sepse është shumë e shëmtuar. Nuk e kanë pranuar gratë e Libofshës në vitin 1994, kur u përdor për herë të parë dhuna në Shqipëri.

Jemi në vitin 2017. Si mund të ketë dhunë në vitin 2017, z. Meta?

Më thuaj, po të kesh një Kryeministër...

Ngjan e pamundur që njerëzit të ...

Po të kesh një Kryeministër që, për fat të keq, po na zhgënjen çdo ditë e më shumë, që thotë: “Të dashur policë, hiqni kapelen pas orës 14:00 dhe dilni të mblidhni votat për PS-në”...

Rama kërkoi ndjesë, u tërhoq.

Kur?

Menjëherë më pas.

Ku kërkoi ndjesë? Si e kërkoi?

Në facebook.

Ditën tjetër?

Po, të nesërmen ose atë ditë, nuk e di.

Sa herë ka kërkuar ndjesë? Sa herë më ka kërkuar ndjesë ai mua? U bënë 20 vjet. 10 herë ka kërkuar ndjesë dhe më pas...

E bën sërish?

Sërish e shikon problemin te LSI-ja.

Qenka problemi juaj që e falni, atëherë. Ju ka kërkuar 10 herë ndjesë dhe ju e falni sërish?

E kemi pasur problem tolerancën, por tani ka ardhur koha për të marrë vendime të rëndësishme, kështu që nuk është këtu problemi. Problemi është se dëmi më i madh që po i bën z. Rama në Shqipëri është standardi i zgjedhjeve. Ky është standard tashmë i cenuar.

Nga z. Rama?

Nga ai dhe nga Partia Demokratike, sepse duket qartë që këto parti mund të zihen për çdo gjë, mund të zihen për tepsi, mund të zihen për drejtësi, mund të zihen për korrupsion, mund të zihen për çdo gjë, por për një gjë nuk zihen kurrë dhe merren vesh gjithmonë, për të mos ndryshuar Kodin Zgjedhor në interes të demokracisë, të votës së lirë dhe votës së barabartë. Gjithmonë bëjnë sikur e ka fajin kjo, e ka fajin ajo dhe e lënë çdo gjë për minutën e fundit, në mënyrë që qytetarët shqiptarë ...

Edhe ju në minutën e fundit e keni lënë këtë punë. Keni qenë kaq kohë dhe nuk e bëtë.

Ne e kemi kërkuar prej kohësh, por ata kanë pasur mundësinë e vetos, si dy partitë më të mëdha që kanë qenë deri më sot. Kur ne të dalim parti e parë, do të shikoni që një nga veprimet e para që do të bëjmë është reforma elektorale. Si duam ta bëjmë? E duam me prim, e duam me maxhoritar, e duam proporcional të pastër, si të dëshirojnë, do ta bëjmë, vetëm të bëjmë diçka të ndershme, të bëjmë një kod dhe standarde që shqiptarët t’i dinë 2 vjet para se të votojnë, 4 vjet para se të votojnë dhe jo të bëjmë këtë që duan të bëjnë sot me Dropullin. Është kulmi i papërgjegjshmërisë që duan të sabotojnë zgjedhjet në Dropull, sepse e dinë se si voton populli i Dropullit, duke e zhvendosur qendrën e atyre, që ka qenë gjithmonë në Jorgucat dhe me kushte optimale për të gjitha standardet dhe infrastrukturën, në një fshat të largët, që nuk ka asnjë kusht minimal, thjesht që të sabotojnë zgjedhjet për të dëmtuar rezultatin e LSI-së në Gjirokastër në zgjedhjet e 25-qershorit. Domethënë deri këtu shkon ligësia e tyre, sa mendojnë edhe gjëra të tilla, të cilat mund të krijojnë probleme të përmasave të tjera, sepse kemi të bëjmë me qytetarët e Shqipërisë, por kemi të bëjmë njëkohësisht me qytetarët me kombësi greke dhe del vërtet sikur kjo është një diskriminim i qëllimtë, dhe kështu është praktikisht, për arsye të ngushta politike.

Unë pata përshtypje e gabuar që pas intervistës së djeshme të Presidentit turk Erdogan, i cili tregoi ose këshilloi, të paktën, se gjërat mes jush do të ndryshonin, do të uleshin tonet. M’u duk sikur z. Rama i uli tonet sot, ndërsa ju, aspak.

Ajo që nuk do të ndryshojë është marrëdhënia tradicionale dhe e shkëlqyer e Shqipërisë me Turqinë dhe pa dyshim që kjo do të vazhdojë edhe gjatë 5 vjetëve të ardhshëm.

Unë normalisht do të jem Presidenti i Shqipërisë, pavarësisht se kush do të jetë Kryeministri i Shqipërisë, sepse kjo është një traditë e shkëlqyer dhe pa dyshim, bashkëpunimi me Presidentin Erdogan do të jetë shumë i mirë.

Ju duk normale si politikan fakti që ai foli për zgjedhjet në Shqipëri? Ai është i përzgjedhur

Nuk i kam vënë re detajet sepse kam qenë tërë kohën në lëvizje, në studio dhe në debate, megjithatë, është e drejta e tij të japë mendimin e tij. Kjo nuk ndryshon asgjë në marrëdhëniet tona me Turqinë.

Ndërkohë në raportet me Greqinë më bëri përshtypje që pas intervistës që ju dhatë në një kanal grek, z. Rama ju sulmoi menjëherë të nesërmen.

Çfarë kishte thënë në atë kanal?

Ta gjejmë. I kam të gjitha. Së pari, që i prishi marrëdhëniet me Greqinë.

Jo, nuk kam thënë ashtu. Gazetarja greke më pyeti veç të tjerave se çfarë problemi kemi me z. Rama. Unë i thashë se nuk është se kam unë ndonjë problem me të, por problemi është se ai ka probleme me të gjithë. Ja, edhe me ju ndonjë problem. Kjo ishte ajo që thashë dhe nuk është se kam gënjyer. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë duhet të ishin krejt ndryshe. Është e qartë që këto marrëdhënie janë acaruar, jo në funksion të ndonjë axhende kombëtare të Shqipërisë, për ta çuar përpara, por shpesh është bërë për të shmangur vëmendjen nga problemet e brendshme.

Edhe ndërhyrja aktuale e z. Rama sikur unë kam folur si ndonjë nacionalist ekstremist helen ndaj tij është një përrallë, sepse po ta shikoni intervistën ajo është shumë e përmbajtur dhe e arsyeshme, por kjo bëhet për të shmangur vëmendjen nga një deklaratë skandaloze që ai bëri një ditë më parë, kur i bëri thirrje policisë të përfshihej hapur në fushatën e PS-së.

Edhe Ramiz Alia e depolitizoi policinë. Kemi 27 vjet që policinë nuk e ngatërrojmë me partinë. Jo vetëm kaq, por edhe një polic po të përfshihet dënohet nga 1 deri në 5 vjet burg.

Ajo është deklarata që ju ngjalli reagimin. Ju nuk jeni politikan emocional. Ju nuk keni reagimet emocionale, i keni shumë të llogaritura.

Unë jam një politikan i përgjegjshëm dhe kur duhet me qetësi, me qetësi, kur duhet me dashuri, me dashuri, kur duhet me vendosmëri, me vendosmëri. Vendosmëria ime është e hekurt dhe nuk njeh kufi, kur bëhet fjalë për interesin kombëtar dhe për interesin publik. Zgjedhjet e lira janë një interes kombëtar dhe publik, që nuk mund të cenohen askush, as nga unë, si kryetar i Kuvendit dhe President i ardhshëm, aq më shumë nga Edi Rama dhe nga Lulzim Basha dhe nga kushdo tjetër.

Ajo që unë kam kërkuar dhe që synoj, është vetëm një fushatë normale, demokratike, të mos përfshihet shteti në të, duke u bërë palë me njërën apo tjetrën forcë politike, aq më tepër policia, sepse kjo është shumë e shëmtuar. Këto përvoja e kemi pasur në kohën e Gazidedes së ndjerë, kur policia, SHIK-u përfshiheshin në mënyrë të qëllimshme për të ushtruar dhunë, presion dhe ajo që është më e rënda, për shembull, është në Lezhë. Atje kemi një shef komisariati, i cili e shumë mirë se cilët janë personat në kërkim, që janë personat e Rilindjes dhe i mbrojnë ata jo vetëm gjatë aktiviteteve të tyre në lidhje me kanabisin në Lezhë (këtë e di e gjithë Lezha), por edhe u zënë prita njerëzve të LSI-së, madje dalin me uniforma policësh dhe i ndalojnë, i dhunojnë, i rrahin, i kërcënojnë njerëzit e LSI-së dhe këta asnjëherë nuk ndalohen. Kjo është një gjë shumë skandaloze që e di e gjithë Lezha. Njerëzit nuk mund të jetojnë me frikën e bandave në vitin 2017.

Z. Meta, ju sikur flisni për një realitet tjetër.

Shko në Lezhë, intervistoi dhe dëgjoi njerëzit atje se ç‘thonë! Po listën e Lezhës, unë e bëra?

Ka dhunë ndaj njerëzve të LSI-së gjithandej.

Ka dhunë por nuk është vetëm problemi i dhunës. Kjo është dhunë ndaj qytetarëve shqiptarë. Kur dhunohet një i ri 18-vjeçar në Zharrëz, kjo nuk është dhunë vetëm ndaj tij dhe dhimbje vetëm e tij, por ky është një presion ndaj të gjithë të tjerëve në të gjithë Shqipërinë. Ç’është kjo dhunë? Kujt i duhet kjo dhunë ? I duhet dikujt që nuk i ka qytetarët me vete dhe kërkon t’i trembë ata.

I duhet dhuna z. Rama? Nuk mendoni se i ka të gjitha mjaftueshëm për të mos përdorur dhunë?

Unë mendoj se akujt nuk i duhet dhuna. Dhuna është shumë e dënueshme, shumë e papranueshme, por kur dikush kërkon me pahir pushtetin, kur nuk u ka shërbyer për 4 vjet njerëzve me përulësi, me mbajtje premtimesh dhe tani po përpiqet jo vetëm t’i mashtrojë, jo vetëm të fajësojë të tjerët dhe të mos mbajë asnjëherë përgjegjësi për ato që nuk ka bërë, por përpiqet t’i frikësojë, t’i dhunojë të tjerët. Padyshim tregon se kemi të bëjmë me një njeri të apasionuar pas dhunës dhe pushtetit dhe jo pas vlerave demokratike, njerëzore dhe përgjegjshmërisë ndaj shtetit.

Lezha dhe dhuna atje, riktheu një simbolikë, të cilën e përdora, për të thënë të vërtetën, u përdor në rrjetet sociale...

Jo vetëm atje, sepse kemi Fushë-Krujën, Pukën, Fierin.

Padyshim, por doja të ndalesha te zarfi, te fakti që u përdor simbolika e zarfit për të treguar që LSI-ja jep lekë.

Kjo është një përrallë e shëmtuar.

Së pari, kandidati e ka shpjeguar vetë atë ngjarje. Ai ka qenë një kryetar i LSI-së së fshatit që është dhunuar, nuk e di si i kanë ata traditat dhe zakonet, por ajo është një çështje tjetër...

Në fakt, e gjitha ndodhi pas krahëve tuaj...

Këto janë gjëra pa asnjë vlerë. LSI–ja është partia më e hapur dhe më e angazhuar për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike, të lira dhe të ndershme në Shqipëri. LSI-ja është partia më e sulmuar padrejtësisht nga PS-ja dhe PD-ja që nga viti 2005 në mënyrë të vazhdueshme. Tmerri i tyre është rinia e LSI-së, sepse e gjithë rinia e Shqipërisë sot është me LSI-në.

Personi që u rrah nuk ishte i ri, por një njeri i zakonshëm dhe jo në moshë të re.

Ai ka qenë kryetari i LSI-së së fshatit Rabosh. LSI-ja e ka rininë e të gjithë Shqipërisë me vete, por ata nuk mund ta pranojnë këtë gjë. Rinia është me LSI-në, dhe e gjithë lista e kandidatëve të Tiranë janë të rinj.

Si mund të jetë rinia me Lulin, i cili, për aq muaj që ishte në çadër, thoshte që 35% e listave të kandidatëve për deputetë të republikës së re do të jenë nga FRPD-ja, por as kryetari i saj nuk është në listë.

Për të mos folur për Rilindjen, e cila edhe kryetarin e FRESH-it e ka renditur të njëzetin në listë, domethënë në fund të listës. Nuk po them se është thjesht çështje liste, por rinia është me LSI-në, sepse LSI-ja është parti e rinisë.

Ju e keni renditur të parën vajzën e FRESH-it.

Nga i pari deri tek i fundit ne i kemi vetëm të rinj, përveç Luan Ramës që është gjithmonë i ri, për shkak edhe të poezisë dhe letërsisë.

E mbyllim pjesën e parë me Luan Ramën dhe poezinë. Z. Meta, e mira është që tonet të ulen dhe njerëzit të mos kenë frikë nga gjuha e dhunës dhe fakti që dikush mund ta...

Rudina, unë jam njeriu më i angazhuar për këtë gjë. Unë nuk do të isha marrë fare me fushatë, por do të mbështesja vetëm kandidatët e rinj të LSI-së, sepse e kam detyrim ndaj tyre. I dua shumë, i dua si fëmijët e mi, sepse janë të paparë, një model atdhetarie, moderniteti, pasioni dhe solidariteti.

Është diçka krejt tjetër, që vetëm ata që kanë ardhur dhe kanë jetuar në Jalë mund ta kuptojnë se çfarë përfaqësojnë këta të rinj, të cilët, pas kthimit nga Jala as prindërit e tyre nuk i njohin kur kthehen në shtëpi për shkak të përkushtimit ndaj familjes, për shkak të asaj që bëjnë punë që më parë nuk i kishin bërë kurrë në shtëpitë e tyre dhe shumë gjëra të tilla.

Kështu që, unë mendoj që ky investim i jashtëzakonshëm që LSI ka bërë tek të rinjtë, është një investim i jashtëzakonshëm që ka bërë jo thjesht për vete dhe aspektin elektoral, por për të ardhmen e vendit për të pasur një politikë tjetër dhe jo politikanë që nuk marrin asnjëherë përgjegjësi. Që gjithmonë do gjejnë ose e ka fajin Saliu, Luli, LSI-ja, por vetëm tepsia nuk ka faj.

Edhe këta përgjegjësi për LSI-në do të marrin. Apo për Shqipërinë?

Këta, në radhë të parë janë edukuar që të marrin përgjegjësi për Shqipërinë dhe padyshim që LSI-në ta shikojnë gjithmonë në funksion të Shqipërisë dhe jo Shqipërinë në funksion të tepsisë.

Doja ta mbyllja me poezi, por jo me tepsi e mbyllëm, gjithsesi. Pavarësisht fjalorit, çfarë të keqe kanë fjalët zarf, tepsi. Nuk ka ndonjë gjë të keqe. Në fund të fundit nuk kemi pse të flasim për Hënën, kjo është fushata dhe këta janë njerëzit. Të gjithë duan zarfa, por ju sulën atij të shkretit.

Fushata është programi, reflektimi, evidentimi suksesit dhe përmirësimi që ti do ti bësh qytetarit shqiptar kur je apo ke qenë në qeveri. Fushata nuk mund të jetë tepsi, timon, më lanë këta, s’më bën këta. Nuk e di se për çfarë e ka penguar LSI-ja zotin Rama? Si mund ti hapte ai 300 mijë vende pune, kur po të shikojmë që investimet u drejtuan jo në sektorë që hapin vende pune, si bujqësia, ku subvencionet janë pesë herë më pak se në Kosovë dhe dhjetë herë më pak se në Maqedoni, të cilat janë dy vende më modeste sesa Shqipëria? Si mund të ecnin investimet në këtë mënyrë kur u harxhuan kaq shumë lekë për palma dhe investime luksoze...

Kemi folur edhe për rilindjen urbane. Jemi dakord që të investohet për sheshe e gjëra dhe të bëj gjëra të shëmtuara si Kulla e Korçës. Është një tmerr. Të harxhosh aq milion euro për Kullën e Korçës. Korça është një nga vendet e pakta për fat të mirë që nuk është dëmtuar dhe ka ruajtur një lloj fizionomie

Po mirë duket sikur na i ka marrë lekët Kulla e Korçës të gjitha. Nuk ikën aty...

Po kemi edhe betonin e Durrësit e kemi shumë gjëra të tilla në Shqipëri të cilat janë projekte emocionale pa asnjë dobi praktike. As ndihmojnë turizmin e as ndihmojnë bujqësinë. Nuk ndihmojnë e asgjë të tillë dhe për këtë nuk mund ta ketë fajin LSI-a sepse LSI-a i besoi drejtimin dhe gjithçka ai ka dashur, ne ia kemi dhënë. Ndoshta ky ka qenë gabimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim sepse nuk ndodh as në Gjermani. Koalicionet kur bëhen ka përgjegjësi të ndara, se kush është përgjegjësia e kancelarit apo kancelares apo kush janë përgjegjësitë e partive që kanë drejtimin e ministrive të caktuara . Ku me ministrinë e LSI-së ka bërë çfarë ka dashur. Edhe strukturat fshehurazi ministrave i ka ndërruar që s’mund të ndryshohet, ku edhe prioritetet e ministrive i ka lëshuar sipas dëshirës së tij e sipas Ministrisë së Financave. Gjithçka, dhe prapë LSI-a ka qenë shumë e qetë. Ministrinë e Transportin e ktheu në gjysmë ministri. Ministrinë reale e bëri FSHZH se atë e kontrollonte vetë. Ministrisë së bujqësisë i hoqi tërë ato struktura.

Domethënë për shembull për By-pass e Fierit se duhet kërkuar llogari ministrit të Transportit, po FSHZH-së...

Për Bypass e Fierit duhet kërkuar llogari ndoshta edhe z. Bashës sepse Bypass-i është një kontratë e bërë shumë herët e cila është bërë siç kemi edhe problemin e Rrugës së Elbasanit. Janë bërë në kushte do të thoja mjaft të pafavorshme për shtetin dhe me interes të kontraktuar të cilët kanë fituar me çmime gjëra shumë të lira por pastaj nga pas me fatura shumë të shtrenjta dhe me projekte të paqëndrueshme të cilat është dashur të rishikohen. Kështu që nuk është problemi. Ne kemi ndërruar edhe ministrinë e Transportit, 2 apo 3 herë ministrin e drejtësisë qoftë edhe për qejfin e z. Rama edhe pse ministri i Drejtësisë ngrinte çështje të drejta. Thjesht për të lehtësuar atë si të thuash bashkëpunimin. Por ky nuk e njeh bashkëpunimin por njeh diktatin, imponimin, arbitraritetin dhe ky është problemi. Në 1000 veta që ka Kryeministria, nuk ka 1 të LSI-së. Edhe zëvendës Kryeministri se thotë timonin nuk lanë. Tek timoni Niko Peleshi ka pasur, s’ka pasur njeri tjetër. Gjithë kryeministrinë e ka pasur vetë e gjithë atë pjesën e parë të autobusit.

Epo z. Basha u shpreh në “Dritare” para një jave se ju nuk i thoni këto gjëra e nuk i keni thënë në kohë. Nuk i thonit sepse donit të merrnit llokmat e pushtetit?

Jo, llokmat i do ai. Po të ishte serioze kishte marrë policinë.

Po për një muaj?

Po për çfarë i mori? Po, për një muaj por s’ka rëndësi për çfarë i mori. Tani, LSI-a ka folur për drogën para Lulzim Bashës. Lulzim Basha ka mbyllur gojën për drogën.

Ja keni thënë në vesh z. Rama por nuk keni folur publikisht..

Jo, kemi folur hapur ne dhe është kërkuar të hyjë dhe ushtria për këtë punë.

Kur foli z. Manjani ishit ju atëherë nuk ishte ai?

Ku themi ne, kam parasysh atë që kam përfaqësuar unë deri dje, Lëvizja socialiste për Integrim dhe të tjerë. Ia kemi thënë edhe në tavolinë z. Rama që situata është shumë e rëndë. Për këtë i ka thënë Luan Rama vazhdimisht. Katër vjet nuk është mbledhur asnjëherë Komiteti për luftën kundër drogës që duhej raportuar në parlament. Nuk është raportuar dhe nuk është thjesht një rastësi. Ashtu sikurse edhe lirimi i nënë Feridesë nuk ishte një rastësi. Ishte një mesazh jo vetëm për nënë Feridenë që kishte disa gramë kanabis. Nuk e di për çfarë ishte dënuar e shkreta, por ishte mesazh për ata jashtë burgut që kanabis do ketë ardhur në këtë vend për fat të keq siç edhe e dëmtoi shumë imazhin e vendit dhe jo vetëm aq. Na kanalizoi pjesë shumë të rëndësishme të shtetit sikurse është edhe policia e shtetit. Kështu që nuk i ka pasur asnjë përgjegjësi LSI-a dhe LSI-a ka pasur më shumë pushtet në kohën e Berishës që ishte faktor më pak përcaktues se sa ka pasur tani. Përkundrazi, por natyrisht dëshira e tij për të shkatërruar reformën në drejtësi, për të bërë një reformë si puna e këtyre koncesioneve, pra e ka marrë vetë me koncesion drejtësinë pa opozitën. Po të ishte bërë kjo gjë, jo vetëm Luli do kishte dalë në çadër me kohë dhe Shqipëria nuk do kishte marrë rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian në hapjen e negociatave. Dialog në politikë është kyç pra është kusht i padiskutueshëm për avancimin e një procesi integrues. Kështu që, tjetër merak ishte natyrisht që ne nuk ishim dakord që të bëheshin zgjedhje pa opozitën sepse si mund të bëhen pas 27 vitesh zgjedhje pa opozitën? Ne e dimë çfarë solli në ’96-n, me opozitën dhe çfarë solli, pale të shkonim në zgjedhje pa opozitën. Një palë zgjedhje në Kavajë nuk u bënë dot pa opozitën, jo më të bëheshin zgjedhje në Shqipëri.

E mbyllim këtë pjesë të parë, z. Meta, me faktin se Nënë Ferideja ishte simboli i qeverisjes Rama, sinjali...

Po duket që ishte një mesazh....

Ishte një mesazh por ju a e kuptuat që në fillim në atë kohë që ishte mesazh?

Doktori e tha i pari por unë nuk e mora seriozisht, siç nuk e mora seriozisht për avionët drogës në Divjakë. Mendova që do i kenë ngatërruar banorët e zonës atje me avionët kundër mushkonjave. Kur pastaj ajo doli e vërtetë, u ndjeva keq që thashë që këto duhet të jenë për të bërë dezinfektimin e mushkonjave, të Ministrisë së Shëndetësisë.

E thatë se kështu e besonit...

Unë ashtu e besova, nuk më shkonte mendja kurrë. Apo kur ndodhi ajo e Ishmit pastaj ishte akoma më e rëndë. Ishte bërë një pistë atje dhe vinte ai 60 e ca vjeçari dhe u ulte rehat atje. Pastaj se ç’pati, ngeci. Mirë që e kapi media, opozita që u bë zhurmë sepse po të ishte për policinë do të thoshin që nuk ka pasur asnjë problem.

Edhe në kohën e Berishës ju në fund i morët gjërat seriozisht. Domethënë ka diçka të përbashkët në mënyrën se si silleni me Kryeministrat...

Jo, nuk është fare e vërtetë. Nuk është kështu. Në kohën e Berishës, ne ishim gati të prishnim koalicionin me të, hapur, publikisht, në Parlament kur Berisha ishte duke krijuar një problem me NATO-n për Ligjin për Shërbimin Informativ. Dhe ka qenë e qartë, ka qenë e prerë që ishte një çështje madhore. Për çështje të tjera kemi pasur qëndrimin tonë. Ai thoshte ne konkurrojmë me Gjermaninë për ekonominë, ne thoshim që situata është delikate. Ne kemi kërkuar ardhjen e FMN-së shumë përpara Berishës, publikisht. Berisha nuk e donte, por shumë përpara se qeveria të mbyllte mandatin. E kështu me radhë edhe për shumë çështje të tjera. Por ajo që duhet të kemi parasysh është që LSI ka qenë edhe në 2009-n edhe në 2013-n si garanci për stabilitetin e mazhorancës, për funksionimin e institucioneve dhe të procesit të integrimit evropian. Përgjegjësinë e ka pasur Partia Demokratike dhe natyrisht e ka pasur Partia Socialiste për arsye të rezultatit. Kështu që, LSI-a asnjëherë nuk ka pasur përgjegjësinë e drejtimit të qeverisjes. Kështu që ajo që ndodh tani është që LSI kërkon të marrë drejtimin e qeverisë për të sjellë një drejtim të ri dhe të provohet.

Z. Rama thotë që ne e duam vetë timonin pa ata, sepse na pengojnë...

E ka pasur.

Z. Veliaj që kërkon votën për një Tiranë, ku kryeministër në këtë vend duhet të jetë Rama, sepse kjo i mundëson zhvillimin e kryeqytetit. Pse po të kishte LSI-a drejtimin, z. Veliaj nuk do ta kishte këtë mbështetje, i cili duhet thënë dhe pranuar që nuk duhet thënë asnjë fjalë kundër jush?

Së pari, mua më vjen keq që z. Rama bën një fushatë spekulative duke frikësuar qytetarët që po nuk ishte ai, Tirana nuk do të ketë mbështetje dhe projekte. Sepse duhet të dinë qytetarët e Tiranës, sidomos socialistët e Tiranës që pavarësisht se çfarë thotë Lali Eri, sipas grupit të këshilltarëve në Bashkinë e Tiranës, z. Rama i ka dhënë më shumë mbështetje financiare për Tiranën z. Basha se sa z. Veliaj. Natyrisht që kjo është një detyrë partie e Erionit që të promovojë edhe ai kandidatin e partisë së tij për kryeministër dhe kjo është normale dhe e pranueshme. Por unë dua të siguroj edhe Erionin, edhe Edin, edhe të gjithë qytetarët e Tiranës është që Lali Eri do të ketë mbështetje akoma më të madhe nga Petrit Vasili si kryeministër i ardhshëm, por natyrisht edhe me atë kërkesën që të investohet më shumë tek Bregu i Lumit, tek Josif Pashko, në Shkozë, në Misto Mame, në Selitë dhe në disa zona të tjera. Patjetër edhe në periferi të Tiranës që tashmë janë pjesë e Tiranës, sipas kësaj reforme, në mënyrë që kudo njerëzit të ndjehen mirë që jetojnë në kryeqytet dhe janë pjesë e zhvillimeve të tij.

I shkon një politikani të majtë që ta mbështesë aq shumë z. Berisha?

E para një herë doktori është shumë herë më i majtë sesa Edi. Për këtë të jeni e sigurt. Unë nuk është se i shoh shumë në këtë aspekt gjërat. Unë e kam vlerësuar për disa qëndrime të tij, edhe pse kemi qëndrime të ndryshme për shumë çështje të tjera. Natyrisht që edhe respekti gjithmonë është diçka e rëndësishme në politike, sidomos kur ke bashkëpunuar me të dhe ke kohë që nuk bashkëpunon më.

Keni thënë që është politikani më korrekt i tranzicionit.

Kjo është e vërtetë. Edhe para se ta them publikisht ia kam thënë edhe Ramës, ia kam Ruçit. Ka qenë edhe Petrit Vasili. Unë nuk dua që Berisha të mbetet në CV-në time politikani më korrekt se nuk është mirë. Shqipëria duhet të ketë shumë politikanë të tjerë, të cilët mbajnë fjalën, janë transparentë, kanë integritet, marrin përgjegjësi. Në shohim politikanë që asnjëherë nuk mbajnë përgjegjësi. Gjithmonë duan t’ia faturojnë të tjerëve.

Z. Basha është me kokën pas nga z.Berisha apo vendimet e tija janë vendimet e tija?

Nuk më intereson kjo çështje, është çështje e PD-së. Ajo që më intereson mua është që z. Basha dhe PD të kontribuojnë për një proces zgjedhor në përputhje me kauzën që ngritën tek çadra e lirisë, siç u quajt.

Ju e keni mbështetur z. Basha shumë apo jo?

E kam mbështetur shumë. Asnjëherë nuk i kam kaluar takimet pas orës 12 të natës. Kanë qenë takime të ndriçuara.

I pandriçuar është ai takimi i herës së fundit që thatë, në kohën e çadrës.

Edhe ai para orës 12 ishte. I ndriçuar ishte. Ishte me dëshmitarë dhe persona seriozë.

Nuk e mbajti fjalën gjithsesi z.Basha?

Nuk është ndonjë habi. Habi është kur mbaj fjalën. Ky është problemi.

Megjithatë ju nuk e prisnit prej tij marrëveshjen me z. Rama?

LSI ka qenë për marrëveshjen. Ka qenë e bindur që zgjedhjet kishin probleme. Ka qenë e bindur që droga është një problem edhe sot. Që lidhja e policisë me segmente të drogës dhe me elementë kriminalë në terren është një problem, sidomos në zonat e Veriut por edhe në Shqipërinë e Mesme. Kështu që këto mund të ndikonin në zgjedhje. Që opozita duhet të hynte në zgjedhje ishte e padiskutueshme. Që nuk mund të kishim zgjedhje si ato to Bashkisë së Dibrës, edhe kjo është e qartë. Dhe LSI-a ka qenë shumë e ndershme. LSI nuk po ankohet pse nuk është Petrit Vasili më ministër Drejtësie. Kjo është sakrifica më e vogël dhe më e pa rëndësishme. Madje është kënaqësi sepse po të ishte ministër do të angazhohej më pak në fushatë. LSI ishte gati të jepte të gjitha ministritë dhe të gjitha pozicionet me kushtin që opozita të hynte në zgjedhje. Po jo të hynte në zgjedhje për të bërë një Task-Forcë ku njerëzit të hiqen në kundërshtim me ligjin, me statusin e nëpunësit civil, në kundërshtim me Kushtetutën e vendit, hiqen pa u njoftuar, pa u motivuar, pa u faktuar. Kur dihet që reforma në administratën publike është një nga reformat kyçë dhe nga kushtet kryesore për të gjithë ecurinë e Bashkimit Evropian. LSI nuk ankohet për çështjen e personave të ndryshëm në administratë por ama kur ne shohim që aktet e dhunës bëhen vetëm tek veprimtarët e LSI-së, ndaj një 18-vjeçari, ndaj grave e vajzave, ndaj një mësuesi në Fushë-Krujë dhe nuk mbahen qëndrime të qarta politike nga ana e PS-së, nga ana edhe e Policisë së Shtetit, kur ne shohim që Kryeministri bën thirrje që policët të mbledhin vota për PS-në. Kjo është një gjë shumë e rëndë. Kur ai e bën publikisht këtë thirrje mendoni se cili është mesazhi direkt që u jepet. Mesazhi direkt që u jepet është që gjithë ditën, me kapele apo pa kapele, bëni çfarë të doni, në qoftë se doni që të rrini aty duhet të bëni hatanë mbi kutitë e votimit. Këto janë gjëra shumë të rënda.

Po ju, në momentin që flasim, si Kryetar i Kuvendit, a keni një mesazh për Policinë e Shtetit?

Gjithë policët në Republikën e Shqipërisë e dinë shumë mirë që në qoftë se ka pasur ndonjë politikan, edhe kur ka qenë Kryeministër, edhe kur s’ka qenë, që i ka qenë krah Policisë në ditët e saj më të vështira, kur është sulmuar nga banditët, që nxiteshin nga forcat e djathta, apo kur është sulmuar në institucione nga banditët që nxiteshin nga gjoja të majtët, Ilir Meta ka qenë gjithmonë i prerë në mbrojtje të Policisë së Shtetit, sepse Policia e Shtetit është siguria e parë publike për çdo qytetar, për çdo fëmijë, për çdo prind, për çdo të moshuar në Republikën e Shqipërisë. Por, është tjetër Policia e Shtetit që vepron në bazë të ligjeve të saj, në bazë të ligjeve të shtetit. Është tjetër pastaj ajo që jemi detyruar ta quajmë edhe një çikë Policia e drogës, por edhe Policia e bandave. Dolëm vendi i dytë në botë për prodhimin e marijuahanës. Është një gjë shumë e rëndë. Lexoni raportin e Departamentit të Shtetit të këtij viti se çfarë tmerri është. Dhe kjo gjë dihet që është bërë me angazhimin e një pjese të mirë të Policisë. Dhe si kompensim, përveç përfitimeve që ata kanë pasur, flasim për drejtuesit, nuk flasim për drejtuesit e thjeshtë...

Flasim për Saimir Tahirin?

Flasim për të gjithë ata që bërtasin për Vettingun pa bërë ende testin e drogës për vete. Kështu që në Shqipëri Policia duhet t’i shërbejë shtetit dhe ligjit dhe duhet të jetë e të gjithëve. Policia, Ushtria, diplomacia janë shtyllat e palëkundura të një shteti serioz. Këto janë kolona të padiskutueshme, nuk mundet kurrsesi Policia të angazhohet në çështje të tjera. Për shembull, deklarata e Policisë së Pukës dhe thotë që kandidates së LSI-së bashkë me kryetaren e LRI-së u dalin përpara disa drejtues të PS-së së Pukës, i godasin, etj, etj, kalon edhe Policia aty, i shtyn këta edhe më shumë...

Këtu duhet sikur ka një non-sens, se përse duhet ta godasë Policia një grua?

Sepse është polici bande dhe jo polici shteti. Sepse është një polici që është emëruar në mënyrë politike. Sepse shefi i komisariatit të Lezhës që mbron gjithë këto personat në kërkon të rilindjes është kushëriri i kandidatit të dytë të rilindjes në Dibër. Dhe ka vajtur atje për këtë qëllim sepse po të ishte ndryshe do të çonin atje një shef policie të fortë që t’u tregonte vendin.

Thonë që zonjat krijuan një skenë sepse në fakt ishin duke shpërndarë para...

E tha policia këtë, po si mund t’i shpërndanin ata paratë. Kujt do t’ia shpërndanin, këtij të deleguarit të Partisë Socialiste sepse ai i ka goditur. S mendoni ju? Pra, kjo është policia e drogës që gënjen, që mashtron. Edhe ministri me shumë të drejtë ka kërkuar shkarkimin e shefit të komisariatit të Pukës dhe këto akte dhune nuk kanë ndodhur vetëm kundër LSI-së në Pukë, por edhe ndaj Partisë Demokratike, sepse po të vendosësh banditë në krye të institucioneve, në krye të policisë, këto akte do të kemi.

Ndërkaq të dyja partitë e mëdha e kanë thënë shumë qartë që nuk do ju përfshijnë në koalicionin e ardhshëm...

Koalicioni i errësirës është koalicion humbës në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është e padiskutueshme, kështu që se çfarë thonë ata është e drejtë e tyre. LSI-a do të ketë drejtimin e ri të qeverisë dhe do të krijojë shumicën e duhur për të qeverisur Shqipërinë.

Z. Basha iu tha votuesve që kemi bërë gabime në 2013-n, tani nuk ka më gabime, kthehuni në shtëpi. Madje përdori fjalën, do të përfundoni si Baftjar në hauret e Republikës së vjetër po nuk u kthyet në shtëpi...

Republika e vjetër është ajo që etiketohej nga çadra republika e drogës, republika e krimit, etj, kështu që do ta ketë pas për kolegun e tij të errësirës, Romeon.

Ju keni ndryshuar mbas mitingut të datës 15 apo mbas sondazheve keni një lloj qetësie tjetër?

Tani unë sondazhet i dijë me kohë, siç i dinë edhe ato të tjerët.

Ju dini të gjithë sondazhe të ndryshme kam përshtypjen?

Derisa sondazhet e Rilindjes e japin LSI me 17 deputetë, kur e jepnin në 2005 me 5, kuptohet që shumëzojeni me tre është automatikisht forcë e parë. Sondazhi më i mirë është sondazhi tek njerëzit dhe sondazhi më i mirë është edhe frika e humbësve. T’i bësh thirrje policisë. Çfarë do të thotë? Do të thotë fundi i botës. Të kërcënosh Tiranën që po nuk u votua PS, do të ngeli Lal Eri pa projekte, kur i ke dhënë më shumë Lulëzim Bashës në dy vitet e para sesa kur i ke dhënë Lali Erit tani në dy vitet e fundit, çfarë tregon kjo?Kjo tregon humbje ekuilibri...

Pse edhe Lali Erit nuk i jep para z. Rama?

Po i ka dhënë më pak. Shikojeni me statistika për banorë, për frymë, ka marrë më shumë z. Basha sesa ka marrë Lali Eri.

Po z. Basha bëri ndonjë gjë me ato lekët që mori?

Qytetarët e Tiranës e dinë..

Z. Basha mund të ketë fjalor fushate i gjithi që u përdor? Dhe a mund të ketë rikthim në marrëdhënien me një njeri, të cilin ju e keni vlerësuar?Po flas pas zgjedhjeve? Midis z. Vasili dhe ...

Kjo është një çështje që i takon z. Vasili dhe kryesisë së LSI-së. Unë tani jam thjesht një anëtar i LSI-së dhe siç thonë kot ata lider historik..

Pse kështu ju thonë? Se z. Nano kjo fraza lider historik nuk i doli mirë....

Po nuk ka problem. Nuk përsëritet gjithmonë e njëjta gjë. Ajo që ne dëshirojmë të shikojmë tek z. Basha është që ai të përpiqet të kontribuojë për një proces zgjedhor të ndershëm. Me integritet. Kjo është kryesorja. Pastaj pas zgjedhjeve këto nuk janë vendime që do ti marr unë. Janë vendime që do ti marri kryesia e LSI-së. Z. Basha e kam thënë edhe më parë ka një avantazh, që nuk ka një lidhje simbiotike me bandat dhe me persona me rekorde kriminale. Nuk e ka këtë lloj varësie. Mund të ketë varësira të tjera, por këtë nuk e ka. Dhe kjo është një gjë pozitive sepse 25-26 qershori do të jetë një ditë e rëndësishme ndarjes së politikës dhe policisë nga krimi. Në mënyrë që vërtetë të fillojmë edhe zbatimin e një reforme në drejtësi, e cila besohet nga të gjithë qytetarët shqiptar. Harrova që ka edhe një avantazh tjetër. Ka një fotografi me Presidentin Trump.

Nuk është tip fotografie nga ato që thotë z. Rama, që ai nuk e njihte fare Bashën, por doli kot?

Nuk e di me bilal, pa bilal, por e ka kaq...

Shumë e çuditshme z. Basha është duke dënuar dhunën ndaj militantëve të LSI-së?

Shyqyr që u kujtua mbas interesimit të Zërit të Amerikës, tek ministri që ka propozuar z. Basha për dhunën ndaj militantëve të LSI-së. Në qoftë se e ka bërë, ka bërë gjënë më të mirë.

Po, është duke e bërë tek "Studio e Hapur"...

Ashtu sikurse unë do të denoncoja çdo dhunë ndaj çdo votuesi socialist, apo ndaj çdokujt tjetër sepse është e tmerrshme të bëhen represione për votën. Kjo është e papranueshme, secili ka të drejtën të komunikojë, të kërkoj votën e tij në mënyrë demokratike, të qetë, por kurrsesi të dhunojnë njerëzit pse kanë një mendim ndryshe apo një alternativë ndryshe. Nuk mund të jetë kjo Shqipëria që duam.

Shqipëria që duam mund të jetë Shqipëria ku do të qeveris PD-LSI?

Shqipëria që duam është Shqipëria reale. Është Shqipëria më jetike që kanë njerëzit, të cilat duhet të jenë në qendër të qeverisë së ardhshme, cilado qoftë ajo dhe nuk mund të jetë më Shqipëria virtuale që ne e krijojmë me mediat, me fjalime duke çmendur njerëzit. Me sondazhe. Mos harrojmë sondazhe të tjera që nxirrnin policinë institucionin më të besueshëm në botë, kur situata u përmbys në farë pak muaj sepse mund të korruptoheshe, por kreun e anti-mafias në Itali nuk e korrupton dot? Njeriu më me autoritet ne Itali pas Presidentit të Republikës.

Kështu që në këtë drejtim Shqipëria që duam është Shqipëria që ecën çdo ditë drejt progresit, është Shqipëria ku njerëzit i japin dorën njëri tjetrit për të ndihmuar atë që është më në vështirësi dhe jo ku më të fortët shtypin më të varfrit më të dobëtit edhe mburren se po bëjnë shtet. Shqipëria që duam nuk është një burg i madh ku Edi është drejtori i burgut por ky është një burg i bukur sepse e lyejmë me ngjyra. Jo. Shqipëria që duam është një vend i lirisë, i votës së lirë në radhë të parë, i demokracisë, i mendimit alternativ, dhe i respektimit të ligjit duke filluar nga Presidenti, Kryeministri, Kryetari i Parlamentit dhe pastaj tek qytetari më i fundit. Sepse të rrimë me kryetar bashkie me nga 10 apo 20 emra e ti mbrojmë për vite të tëra që janë njerëzit më të ndershëm e më me integritet, ta mbushim parlamentin me deputetë të dënuar në të gjithë botën edhe tu bëjmë shenjë të godasin opozitën me grushte e të vonohet reforma në drejtësi për shkak të dekriminalizimit e të themi e kanë të tjerët fajin për reformën në drejtësi nuk shkon. Nuk është kjo Shqipëria që duam.

Reforma në drejtësi ishte çfarë na ndau me Z. Meta ka lënë të kupohet në të gjitha mënyrat z. Rama. Ishte fakti që ju tërhiqte pas juve republika e vjetër e gjykatësve, prokurorëve.

Reforma në drejtësi që donte z. Rama ishte praktikisht reforma që bëri në drejtësi me drogën dhe më këtë situatë që ka policia sot. Dhe këtë reformë donte në mënyrë që të ketë një polici që fsheh provat e krimit dhe jo që godet të fortët. Një polici që dhunon dhe mban nën presion qytetarët e thjeshtë dhe të pambrojturit apo akoma më tepër ata që nuk janë me rilindjen sepse për PS nuk u bëhet vonë prej kohësh dhe nëse reforma në drejtësi sot është në këtë moment që është e vonuar por të paktën nuk është shkatërruar nuk është kompromentuar kjo është vetëm prej LSI-së dhe Ilir Metës. Sepse Rama donte një reformë që ta kapte drejtësinë, ta përdorte.

Si ta kapte ?

Përmes formave si ka kapur policinë. Njëkohësisht donte një reformë pa opozitën, donte ta shkatërronte opozitën dhe ta nxirrte fajtore qe ishte opozita pengesë për këtë reformë dhe natyrisht që donte atë reformë që ta ndihmonte atë të bëhej drejtor i burgut të madh që quhet Shqipëri por që është me ngjyra.

Kjo është ëndrra e Z. Rama?

Për fat të keq po dhe ja kam thënë këtë gjë por nuk më ka dëgjuar.

Çfarë thotë z. Rama kur ju thoni se ka ëndërr burgun. Si përgjigjet?

Nuk është se e pranonte me dëshire por edhe ai është i bindur se thellë-thellë që ky mund të ishte projekti më i mirë që ai mund të bënte në jetën e tij për arsye se ai ka problem të madh nga mendimi alternativ, nga mendimi ndryshe, nga debati dhe e vetmja gjë që nuk di të bëjë të krijojë ekip dhe nuk di të punojë në ekip. Edhe ekipi i rilindjes pavarësisht nga interesi që ka është një ekip i përçarë që nuk rrezaton as solidaritet, as kohezion dhe asnjë vlerë që të jetë një ekip po themi socialistësh.

Ju në njëfarë mënyre në vitin 2013 e bëtë z. Rama kryeministër.

Tani nuk është kështu sepse kështu thoni gjithmonë ju, ti mbajte Berishën, ti mbajte Ramën. Këto janë votat e shqiptarëve.

Ju i përdorët në këtë mënyrë?

Ne kemi respektuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë dhe e kemi bërë këtë për t’i dhëne PS-së atë peshë që morri në qeverisjen e vendit. Nuk e kemi zgjedhur ne Edi Ramën kryetar të PS-së e kanë zgjedhur socialistët.

Së dyti ne kishim dy zgjidhje- ose do t’i jepnim një mandat të dytë Z/ Berisha dhe po të ishte një koalicion LSI-PD te jesh e sigurt se mbi 80 mandate do të fitoheshin prapë. Ose mbas 8 vitesh do të krijonim mundësinë për t’i dhënë një shans Z, Rama ose PS-së, sepse po të ishte për z. Rama unë e kam thënë për shkak të pabesive të tij tepër të njohura dhe legjendare ndaj meje personalisht por ndaj LSI-së në mënyrë të veçantë sepse i vetmi projekt i tij strategjik ka qenë shkatërrimi i LSI –së dhe jo thjesht Lsi, por shkatërrimi i Ben Blushit i çdo gjëjë që mendon se mund të jetë pengesë për të drejtuar në mënyrë uzurpatore edhe të dhunshme.

Ne ja dhamë PS-së këtë mundësi dhe kemi qenë tepër të hapur, tepër luajalë madje kemi qenë shumë të hapur për të bërë një bilanc të koalicionit. Kur thotë psh pse nuk bën koalicionin? I kemi thënë hajde bëjmë bilancin.

Bilancet si do bëjmë një koalicion të ri, kemi bërë një marrëveshje, si i kemi qëndruar kësaj marrëveshje; kemi pasur një program, çfarë kemi realizuar; sepse në qoftë se do të bëjmë një koalicion dhe kemi qenë të hapur për të bërë një koalicion me PS, do ta bëjmë mbi bazën e një vlerësimi të asaj që është bërë. Ai asnjëherë nuk i ka qejf këto punët e ballafaqimeve, të vlerësimeve, të analizave etj, sepse gjithmonë kërkon t’i shmanget përgjegjësive.

Edhe ju z. Meta, duhet pranuar që në kohën për të cilin flisni dhe ia hidhni të gjithë fajin z. Rama këtej nga fundi kur po përcaktoheshin koalicionet, ju, në gjuhë të thjeshtë, dukej sikur po luanit me shumë porta. Kishit një pavendosmëri kujt do t’ia jepnit mandatin me votat tuaja.

Kë mandat?

Të parin Ramës apo të dytin Bashës?

Për tani?

Po. Jo, kjo ka qenë e qartë. Mandatin do ta merrte LSI-ja. Ky ka qenë shqetësimi i tyre. Prandaj njëri donte zgjedhje pa opozitë, tjetri s’dilte nga çadra pa u futur në qeveri. Ky ishte problemi i tyre.

Kështu që e mbyllët, thatë Vasili dhe mjaft...

Doktorit ia dhamë mundësinë. Edhe Partisë Socialiste ia dhamë, që të tregonte si bëhej shteti. Tani, do ta marrë LSI-ja që të tregojë se ku dallohet nga këto dy forca të tjera politike. Edhe i takon.

O të gjitha o asgjë?

Edhe njëshi kot nuk ra atje.

Jo, s’ka asgjë që vjen rastësisht. Ajo që kërkon vjen. Ka edhe një problem tjetër. Ju mund të jeni edhe në opozitë këtë radhë. Ata mund t’ju nxjerrin edhe në opozitë. Është tmerr ky për ju?

E para nuk është tmerr për LSI-në, e cila është krijuar si parti opozitare. Duke u divorcuar me një pushtet arrogant, të mos harrojmë 2004-n. Opozitë e fortë dhe e ashpër.

Bëtë një akt.

Jo akt, akt dhe proces historik. Proces historik që vazhdon si proces.

Ngaqë jemi vite më pas dhe pushtet i akumuluar.

Ky ka qenë pushtet fare modest në raport me peshën që ka patur dhe ka LSI në elektorat dhe përcaktimin e qeverisjeve. Të mos harrojmë që LSI, sot është forca që ka mbështetjen më masive të rinisë. Një parti që ka kaq shumë rini, e vetmja gjë që nuk mund të ketë frikë është opozita. Opozita është një luks në këto kushte. Jo aq sa erdhën te sheshi dhe mitingu i para disa ditëve. Pesë herë më shumë do të vijnë nëse do të ketë koalicion Rama-Basha, sepse është një koalicion që nuk mund të funksionojë, pa këllqe, pa asnjë lloj integriteti, e natyrisht është koalicion mes njerëzve në garë se kush ta mbaj fjalën më pak se tjetri

Për këtë bëjnë garë këta të dy?

Kuptohet që rezultati i zgjedhjeve do të jetë rezultat tepër ndëshkues për këtë komedinë e fundit që bënë atë.

Flasim për mesazhin tuaj. Ju jepni ende mesazhe elektorale, kjo nuk është se është e papranueshme...

Unë mund të isha kryetar i LSI-së sot. S’kam asnjë pengesë kushtetuese. Mund të vija emrin tim te lista e votimit prapë. Mund të isha edhe kandidat për deputet. Nuk ka asnjë pengesë kushtetuese. Deri në 23 korrik nuk ka asnjë problem. Mesazhi im, nuk do të isha kaq i përfshirë në zgjedhje dhe nuk do të isha kaq impulsiv dhe kaq ballafaques, apo edhe konfrontues, nuk ka asnjë rëndësi, për mua ajo që është e vërtetë nuk ka përse të moderohet, në rast se këta dy zotërinj do të kishin bërë një marrëveshje të ndershme, që njerëzit të shkojnë në zgjedhje në mënyrë të qetë, që institucionet e shtetit të mos ndërhyjnë të mos bëjnë presione, që KQZ-ja të zbatojë ligjet e të mos përpiqet të mbajë qëndrime të paligjshme dhe diskriminuese dhe defavorizuese për njërën palë etj, e secili të dilte me programin e tij. Kjo do të ishte gjëja më normale. Të dilnin edhe në debate televizive edhe Rama me Bashën, edhe Vasili, edhe kushdo tjetër. Dhe nuk do të ishte e nevojshme që unë të kisha këtë angazhim. Në momentin që këta të dy bëhen kundër standardeve të zgjedhjeve, natyrisht unë jam i detyruar që të përfshihem sepse është interesi i Shqipërisë që këto të jenë zgjedhje të lira, demokratike dhe që vullneti i shqiptarëve të mos cenohet. A ka vlerë Kushtetuta dhe interpretimi i Kushtetutës në rast se asgjësohet themeli i saj, vota e lirë?

E keni menduar ndonjëherë këtë situatën e sikletshme kur hyni në Sallën e Kuvendit në 24 korrik dhe ajo është bosh nga PD dhe PS?

Nuk e kam menduar këtë gjë edhe ajo në çdo rast nuk duhet të jetë bosh sepse duhet të jenë disa aktor të rëndësishëm aty gjithmonë.

Kam z. Rama nesër në fakt në intervistë, do ja them këtë punën e burgut me ngjyra. E kam dëgjuar për herë të parë, “Shqipëria që ai do është një burg por i lyer”. Ka ndonjë gjë që ju do të donit t’ia thonit tani në fund fushate ?

Tani ne komunikojmë çdo ditë...

Komunikoni me mesazhe direkte apo indirekte?

Kemi mesazhet indirekte. Nuk mendoj se as ju nuk do të merrnit përsipër këtë detyrë që të përcjellë fjalë.

E thënë President është një prej figurave më të rëndësishme të vendit. Kështu do të duhej të ishte për shkak të frikës që patën nga z. Berisha ia morën të gjitha kompetencat. Tani po e merrni ju në këto kushte me pak kompetenca. Çfarë do t’i bënit figurës së Presidentit?

Kjo është një temë që i takon një bisede tjetër pas 25 qershorit. Unë kur jam zgjedhur kam bërë të qartë që unë si politikan gjithmonë midis pushtetit dhe demokracisë kam zgjedhur demokracinë dhe e para gjë që do të bëja dhe do të bëj është që ky institucion të jetë në shërbim të demokracisë dhe absolutisht që do të bëj çdo gjë që ky institucion të jetë përfaqësues në interes të gjithë shqiptarëve sepse shumë institucione të tjera kanë qenë në dorë të oligarkisë dhe shpresoj që edhe ato të çlirohen në 25 qershor.

Cilat janë kompetencat e Presidentit të Republikës që Ilir Meta do të ushtrojë në rast të zgjedhjeve problematike sipas jush?

Nuk kam hyrë fare tek çështja e kompetencave. Kam thënë edhe më parë që nuk më internojnë shumë kompetencat. Më mjafton..

Ju kërcënuat thatë që nuk do të dekretonit qeverinë?

Jo, nuk do të dekretoj personat të cilët do të përfshihen në cenimin e standardin e zgjedhjeve për kryeministër dhe ministër sepse vendi në çdo rast do të ketë një qeveri. Ka patur qeveri edhe në vitin 1997, u bë qeveria Fino, në një krizë. Gjithmonë vendi pa një qeveri nuk mund të mbetet. Dhe natyrisht ky ka qengj një mesazh shumë i qartë dhe shumë i prerë për t’i bërë të qartë të gjithëve që nuk duhet të cenojnë votën e qytetarëve shqiptar.

Për njerëzit tuaj ju e jepni mesazhin për ditë...

Forcë e parë forcë e paparë!

Kush e gjeti këtë sloganin?

Forcë e parë në fakt e kanë thënë për herë të parë të rinjtë e LRI-së atë ditë që unë u zgjidha president në parlament. E gjetën kështu më shumë i diçka që erdhi si reagim. Kjo është e para. Ndërsa atë të “paparën” e gjeta vetë rastësisht në një nga ato mitingjet e zjarrta me të rinjtë dhe të rejat e LRI-së sepse ashtu janë të paparë.

Një mesazh do të doja, jo për të rinjtë, për ata e thash e jepni vetë nuk keni nevojë për ekranin. Po për ata socialist që mendojnë që i keni marrë PS, i keni marrë poste, pozicione, mundësi dhe ata tani nuk ju duan...

Nuk është fare e vërtetë. Partisë Socialiste rolin e saj ja ka marrë Rilindja, nuk ja ka marrë LSI. Ajo që po ndodh faktikisht këto dy javët e fundit mbas marrëveshjes Basha-Rama është pikërisht një mashtrim që kërkon t’i bëj z. Rama socialistëve të cilët janë larguar prej tij apo janë të ftohur me të dhe me Rilindjes e tij për shkak të arrogancës së tyre dhe mosmirënjohjes së tyre ndaj socialistëve për t’u thënë që të rikthehen paparë për ta votuar se unë ju kam lënë pas dore se fajin e ka LSI. Në fakt po ta shikosh sot qeveria është ish-bashkia e Tiranës në të gjitha pozicionet. Në qeveri, në gjithçka. Përveç listave për deputet, por është çështje e tyre. kështu që LSI-ja me PS apo me Rilindjen ka patur më pak përfaqësim pavarësisht se rolin e ka pasur shumë herë më të madh se sa ka patur me PD të Sali Berishës. Kështu që problemi i socialistëve është vetëm me Rilindjen. Dhe me Rilindjen tani është problemi i gjithë Shqipërisë dhe i shqiptarëve sepse vetëm rilindje nuk ishte.

Ndërkohë ka një votues gri, nuk është më gri në fakt, kemi votues që nuk do të shkojë të votojë. Duhet pranuar që janë shumë...

Unë ju bëj thirrje të gjithëve të mos harrojnë se edhe në se nuk duan të merren me politikë për shkak se politika i ka mërzitur, i ka lodhur, prapë politika do të merret me ta. Shqipëria prapë do të ketë Parlament, Shqipëria do të ketë qeveri, do të ketë institucione të cilat do të merren me ta. Kështu që është e domosdoshme që çdo qytetar të shkojë të votojë. Është gjëja më normale të thoja që të votojnë LSI-në, por kjo nuk është më e rëndësishmja. Më e rëndësishmja është që secili të marrë pjesë dhe secili të shprehi bindjen e tij, të bëj aktin e tij që nesër të mos ndihet i penduar përse nuk e bëri, përse nuk kontribuoi për diçka. Kështu që është domosdoshmëri pjesëmarrja e të gjithëve në votimet e 25 qershorit. Është një detyrë patriotike dhen ë radhë të parë është një detyrë ndaj fëmijëve të tyre. Ata duhet të japin një mesazh të rëndësishëm shprese, ndryshimi në mënyrë që Shqipëria të mos ia kalojë edhe Sierra Leones sepse i jemi afruar shumë që ka edhe luftë civile ka edhe Ebola.

Ka një votues që janë pragmatist. Cila do të ishte mesazhi që ju do t’i drejtonit atyre?

Votoni për atë forcë politike që edhe nëse nuk ta zgjidh një hall, ta qanë hallin ty.

Ju këtë keni bërë në fakt, ja keni qarë hallin njerëzve...

Po edhe kur nuk ta zgjidh hallin të paktën ta qan. Të tjerët mendojnë që njerëzit kanë për detyrë që të votojnë për ata, sepse ata janë më të mirët në votë sepse në 27 vjet s’ka patur PS. E ke dëgjuar rilindjen ti? Nga 1997 deri në 2005 që ka drejtuar PS që e mori shtetin e shkatërruar që nga komisariatet e djegura, gjykatat e çdo gjë dhe plot me banda dhe që u bënë tërë ato zhvillime, u bë një progres shumë i madh, madje u bë edhe Edi Rama kryetar i Bashkisë së Tiranës. madje u bënë shumë ndryshime në Tiranë me atë qeveri të socialistëve etj. Për ata nuk ka qenë nuk ka ekzistuar PS, çdo gjë fillon me Rilindjen, fillon me 2013. Kush e ka zhbërë historinë e PS, vlerat e PS, tradita e PS? Krahasohen grupet parlamentare të PS në atë kohë me grupin e tanishëm?!

Po kanë ndryshuar kohërat z. Meta?

Kanë ardhur kohë më të vështira, ka më pak intelektual në qarkullim apo ne duam ta gjejmë forcën tek të fortët, tek banditët, tek biznesmenët dhe njerëzit me eksperiencë në politikë, njerëz me integritet në politikë, njerëz me mendimin e tyre në politikë duhet t’i zhdukim sepse ne duam të sundojmë, nuk duam të qeverisim nuk duam të drejtojmë....

Z. Rama e ka përforcuar shumë mendimin kur ai thotë se LSI na kërkonte tepsinë, drejtorinë...

Të vij këtë. A të vij nesër unë, ta anulojë intervistën tek Fevziu, më jepni një konfirmim dhe të më tregojë se çfarë tepsie i ka kërkuar LSI atij, ku është tepsia.

Ngjanë sikur jeni afër dhe i kërkoni poste...

Absolutisht! Kjo është një përrallë. Ajo nuk i ka qëndruar marrëveshje. Meqë ju përmendët socialistët. Ai dje ka bërë edhe dy autogola të paparë në Vorë. Tha, e para për këtë punën e tepsisë për hipotekat se e ka luajtur shumë dhe nuk kemi dashur të merremi shumë sepse ai ka gënjyer. Dhe hipotekat më të rëndësishme në Tiranë, në gjithë qarkun e Tiranës, në Durrës, në Vlorë, në Sarandë e në 80% të Shqipërisë i ka pasur Rilindja.

Drejtuesi kryesorë ishte i juaji..

Ai ishte i përgjithshmi por nuk ka pasur asnjë kompetencë mbi ata. I ka pasur drejtues të rilindjes. I tha për të marrë 3 mijë legalizime nuk i ka bërë hipoteka e Tiranës kur e ka pasur ai hipotekën dhe e ka akoma, tani e ka bashkë me Lulin. Në Durrës që prapë e ka Rilindja, 30 mijë legalizime janë bërë dhe nuk janë hipotekuar. Ta bëj se e ka Rilindja.

Vajti atje dhe ju lut Fiqos, kryetarin e bashkisë së PD në Vorë, i tha se i kishte një borxh për të rikthyer sepse në 2015 unë të ndihmova ty. Tani ka ardhur koha që t’i të kërkosh vota për PS, kur ky gjoja ishte në koalicion me mua me LSI në 2015 dhe vite dhe atje dhe bënte gjoja sikur mbështeste kandidatin tonë.

Sikur i binte Fiqos. Tani kë të besoj? Të besoj atë të 2015-s, apo të besoj këtë tani që kur i duhet edhe vota e Fiqos është gati të shtrihet edhe para këmbëve të Fiqos. Nuk shkon kjo. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që ky nuk i qëndron marrëveshjeve. Tregon atë që tha Luan Rama atëherë që pazari i Pogradecit ishte më keq se pazari i Roskovecit. Edhe në Pogradec, edhe në Lezhë, edhe në Vorë, edhe në Mallakastër, edhe në Kukës e kudo tjetër, Rilindja, jo Partia Socialiste, ndryshe nga sa vepruam ne që e mbështetëm kudo PS-në duke i qëndruar marrëveshjes, Rilindja në pabesi punoi që këto bashki t’i fitonin kandidatët demokratë me shpresën që një ditë këta do t’u kthejnë borxhin për zgjedhjet e përgjithshëm. Ky është luajaliteti, konstruktiviteti, partneriteti strategjik.

Për të qenë të vërtetë duhet pranuar që në fund të ditës, në 26 qershor, mund të thotë që ishin të gjitha batuta fushate. Asgjë nuk është për t’u çuditur.

Kush e thotë. Petrit Vasili nuk e thotë kurrë atë.

Edi Rama mund ta thotë dhe Petrit Vasili ta pranojë.

Në 26 qershor rëndësi ka çfarë thotë Petrit Vasili.

Këtu do ta mbyll z. Meta. Rëndësi ka në 26 qershor çfarë thotë Petrit Vasili.

Sepse në 25 qershor populli shqiptar ka rëndësi ç’thotë populli shqiptar dhe populli shqiptar do ta thotë fjalën e vetë. Pranvera e dytë demokratike në Shqipëri po afron. Shqiptarët nuk mund t’i nënshtrojë, nuk mund t’i frikësojë askush. Aq më tepër rininë e Shqipërisë. Jam i bindur që, nuk kërkoj përgjigje, por vajzën tuaj që është katër vjeç e pak, pastë jetën egjatë dhe mbarësi, e të gjithë ata prindër që dëgjojnë, kurrë nuk do t’i hipin më në një autobus me shofer Edi Ramën.

Po z. Rama nuk e di makinën.

Timonier...

Faleminderit, herës tjetër do t’ju intervistoj si president.

Faleminderit, kënaqësi edhe për mua dhe falënderoj edhe teleshikuesit tuaj.