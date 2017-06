Ilir Meta: Iku koha kur Shqipëria qeverisej me tuta dhe batuta

Kreu i Kuvendit dhe Presidenti i Zgjedhur, Ilir Meta në mitingun përmbyllës të Durrësit u shpreh se LSI do të jetë forcë e parë në zgjedhjet e 25 qershorit.









Meta bëri akuza të rënda ndaj drejtuesve të Partisë Socialiste për drogën dhe krimin në vend. Meta tha se për një dritare pa leje shkojnë njerëz në burg, ndërsa në Ishëm ndërtoheshin avionë me drogë.





Meta tha se ka ikur koha kur “Shqipëria qeverisej me tuta dhe me batuta”, duke ju referuar fushatës që po bën kreu i qeverisë, Edi Rama.





“Edhe 72 orë dhe Shqipëria do të shpëtojë nga sëmundja më e rëndë në këto 4 vjet. Nuk do të ketë më fjalë zhgënjim në fjalorin e gjuhës shqipe, por do të ketë mavi. Mavi do të thotë mashtrim, manipulim dhe pabesi. Sepse turpin e ka provuar mjaftë mirë. Mavi do të thotë tua japësh shtetin të fortëve, të varfërve dhe të jesh i nënshtruar ndaj tyre”,- tha Ilir Meta.