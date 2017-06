Ilir Meta: 600 mijë vota të reja në Shqipëri janë për LSI-në

Intervista e Kryetarit të Kuvendit, z. Ilir Meta, njëkohësisht President i zgjedhur i Republikës, për emisionin “Të Paekspozuarit” të Ylli Rakipit në televizionin “News 24” (PJESA I)

Z. Meta, do ta fillojmë bisedën duke paraqitur një material fare të shkurtër filmik, si një sinkron, ku për ju 8 vjetët që kaluam kanë qenë të ngarkuara politikisht me vendime, të cilat ju nuk i keni pasur aspak të lehta, e keni pasur të vështirë për të vendosur. Hera-herës ju keni qenë në një dilemë aq të madhe sa keni shprehur edhe ndonjë pasiguri. Së pari, ishte pyetja në prill të vitit 2009: a do të bëja apo jo koalicion me Sali Berishën?

Më fal që po kaloj direkt në kundërsulm. Në këtë periudhë ju dhe një kolegu juaj analist, të cilin nuk po ia përmend emrin, ishte më shumë shqetësimi i atij kolegut tjetër, a isha unë i gatshëm të bëja koalicion me Edi Ramën, parazgjedhor, në vitin 2009, pasi bëmë ndryshimet kushtetuese dhe hymë në grevë urie.

Unë kam thënë që për hir të bashkimit të së majtës jam dakord, por ai nuk ka për të pranuar, dhe pasi u bë takimi juaj me Edi Ramën, ai ju kishte thënë se nuk kam nevojë për koalicion me LSI-në dhe bëri thirrje gjithë fushatën për të zhdukur LSI-në, në fund fare, kjo nuk ka rëndësi.

Unë thashë që nuk bëj koalicion me Berishën dhe nuk kisha ndërmend të bëja koalicion me Berishën. Në fund fare rezultati doli: 66 PS-ja, 4 LSI-ja dhe 70 PD-ja. 4-a me 66-n bëjnë dot 71?

Atëherë? Koalicioni me Berishën ishte vepër e Edi Ramës.

Mund ta kalonit vendin në zgjedhje të reja...

Jo, nuk mund të kalonte vendi në zgjedhje, sepse mund të shkonte situata tërësisht jashtë kontrollit dhe e vetmja mënyrë që LSI-ja të bëhej faktor stabiliteti ishte kjo gjë dhe u bë shumë mirë. Pra, ishte një premtim i pambajtur nga ana ime për shkak të Edi Ramës.

Vazhdojmë me 18 korrikun 2016. Po, kam thënë që nuk kam ndër mend të bëhem President, aq më tepër pa konsensusin e opozitës, por të gjithë e kuptojnë që unë u detyrova të bëhem President për arsye të bojkotit të opozitës dhe të rrezikut që vendi mund të shkonte në zgjedhje automatikisht pa arritur të zgjidhte Presidentin, duke pasur opozitën në çadër dhe rrezikonte jo vetëm të kishim parlament jolegjitim dhe një qeveri jolegjitime, por edhe Presidenti i ardhshëm të zgjidhej nga një parlament i kontestuar dhe të ishte një institucion i kontestuar.

Kështu që ju mund të thoni se nuk e morët konsensusin e opozitës, mua më mjafton konfirmimi që ka bërë doktori se do të marrë pjesë në ceremoni, kështu që edhe këtu jemi në rregull.

Në cilën ceremoni do të marrë pjesë?

Do të marrë pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të ri, kështu që e kemi konsensusin e opozitës.

Doktori do të jetë me republikën e vjetër quhet kjo se tani kemi një republikë tjetër.

Tani e vjetër, e re, të paktën është serioze.

Në tre muajt e fundit nuk ka raste në botën e sotme të ketë zhvillime të kësaj natyre. Për shembull, është e vështirë t’i gjesh edhe në një vend si Sierra Leone, që është vendi i parë dhe më pas jemi ne për largimin e popullsisë jashtë vendit. Edhe atje, në Sierra Leone, nuk besoj se ka bisedime të dy forcave për 5 orë dhe pastaj s’i thonë asgjë popullit. Kemi një opozitë që fjeti për 3 vjet e gjysmë dhe u zgjua në momentet e fundit duke ngritur një çadër në qendër të Tiranës. A s’ju bëri përshtypje se ç’ishte kjo çadër dhe pse duhej kjo në fund të një qeverisjeje 4-vjeçare?

Është e vërtetë që nuk ka pasur një opozitë reale, të fokusuar në çështjet më të rëndësishme dhe problematikat më të mprehta që ka pasur vendi dhe që ka pasur vetë qeverisja. Po të kemi parasysh, çështja e drogës apo e kanabizimit, që u mor me forcë nga opozita dhe ishte një nga kauzat kryesore edhe të ndërtimit të çadrës, duke paralajmëruar rrezikun e përdorimit të parave të drogës për zgjedhje, u theksua nga opozita në mënyrë serioze vetëm pas humbjes të bashkisë së Dibrës në zgjedhjet lokale, kur u bënë në shtator apo në tetor.

Pra, ka qenë një opozitë e përgjumur, një opozitë e përçarë, një opozitë pa prioritete, ka qenë një opozitë e justifikimeve të vazhdueshme dhe e flirteve të vazhdueshme me qeverinë, përveç, kuptohet, qëndrimeve opozitare të Berishës dhe të shumë pak deputetëve të tjerë demokratë.

Kështu që në fund fare kemi një situatë ku z. Basha, duke ndier situatën e vështirë të Partisë Demokratike në terren dhe një humbje qoftë edhe në zgjedhje tërësisht normale, por duke ndier edhe rrezikun e deformimit të mëtejshëm të një rezultati të disfavorshëm për PD-në, për shkak të një koalicioni super të madh PS-LSI-PDIU dhe ndoshta të angazhimit të segmenteve të caktuara të policisë apo të elementëve të caktuar të lidhur me ndërmarrjen e kanabisit dhe elementëve kriminalë, vendosi të marrë një pozicion të tillë: ta ndërtojë çadrën si një serrë politike, se në dimër u krijua ajo, për të rritur edhe një çikë autoritetin e tij dhe për të fituar disa garanci ndoshta, ose për të justifikuar mos hyrjen në zgjedhje, me qëllim evitimin e shkarkimit të tij nga kryetar i Partisë Demokratike, sipas mendimit tim.

Ndërkohë, ka një kënd tjetër vështrimi, që kjo çadër është ngritur për të krijuar idenë te njerëzit, te populli demokrat, që vendi po shkon drejt destabilizimit. Kjo çuditi, së pari, perëndimorët dhe ka pasur një vazhdë deklaratash kundër kësaj çadre të ngritur nga Lulzim Basha, por në një farë mënyre jo edhe aq të madhe nga ana e Edi Ramës, me gjithë luftën dhe retorikën që ai bëri. Mendohet se kjo çadër është ngritur për të afruar e për të bashkuar dy palët, për t’ju vënë edhe ju në gjumë, për t’ju çuar drejt Presidentit. Ka një mendim të tillë te shumë analistë dhe te shumë njerëz të tjerë. Ne do ta shihnim edhe këtë.

Unë mendoj se çadra është një vepër e përbashkët, në kuptimin e...

Ne duam të ndalemi tek ideja që nuk është vepra juaj.

Nuk ka asnjë dyshim.

Thuhej që Ilir Meta shkon natën në çadër. Jo ti konkretisht si person, por Meta si ide...

Kjo është një përrallë nga të dyja palët për të justifikuar veprimet e tyre ekstreme, të cilat do të sillnin një krizë edhe më të fortë dhe situata edhe më të paparashikuara. Pra, një veprim ekstrem do të ishte që të shkonim në zgjedhje pa opozitën dhe një veprim tjetër ekstrem do të ishte që Ilir Meta, për hir të demokracisë, dhe LSI-ja të largoheshin nga qeveria, të shkonin në çadër, të përpiqeshin të rrëzonin qeverinë me vota dhe veprime të tilla, të cilat, gjithashtu, do të përshkallëzonin krizën në një drejtim tjetër.

Qëndrimi i LSI-së dhe i Ilir Metës ka qenë tepër transparent dhe tepër konstruktiv. Opozita ka të drejtë për drogën dhe dekriminalizimin, dy çështje që i ka harruar, nëse e keni vënë re ju këto dy javë, por opozita realisht ka të drejtë të kërkojë garanci për zgjedhjet dhe LSI-ja ishte e gatshme të vendoste në dispozicion mandatet e saj në ekzekutiv, Kryetarin e parlamenti, vetëm që të kishim një proces normal zgjedhor.

Nga instrumentet e Edi Ramës u përcoll ideja se çadra ishte edhe vepra juaj dhe, duke qenë Ilir Meta president, ai përfaqëson edhe Partinë Demokratike, ndërkohë ne kemi një marrëveshje tjetër tani underground, por, le të themi, ju mbështetët çadrën...

Më falni, që të jemi të sinqertë, kjo është marrëveshje me rilindjen e Partisë Demokratike.

Për Republikën e Re e keni fjalën?

Po atë, dhe të OSHEE-së.

Ju ishit aleat i kësaj çadre, të themi të drejtën.

Absolutisht, unë kam mbështetur shqetësimet e opozitës, të cilat i kemi ngritur edhe përpara tyre, edhe për dekriminalizimin, edhe për çështjen e kanabisit, edhe të drogës. Përfaqësuesit e LSI-së i kanë ngritur me forcë shumë më përpara se t’i ngrinte Lulzim Basha, për shembull Ylli Manjani, Lefter Koka, Vangjel Tavo dhe shumë të tjerë. Këto janë çështje serioze për Shqipërinë, për zgjedhjet, për institucionet.

Pra, ju po thoni se nuk ishit alet i kësaj çadre, ju nuk e mbështesnit atë. Ka pasur një ide z. Rama...

Absolutisht, por kam qenë kundërshtar i bërjes së zgjedhjeve pa opozitën. Kjo do të ishte gjithashtu një katastrofë. Kjo nuk do të thotë se isha aleat i çadrës.

Ka pasur një ide që ju kërkonit kryeministrin në zgjedhjet e reja. Unë e kam pyetur kryeministrin Rama nëse ju keni pasur marrëveshje ose bisedim për këtë punë dhe kemi një përgjigje të tillë: ju nuk keni pasur asnjë bisedë direkt ose indirekt që ju mund të ishit në një koalicion, kur një parti jep qeverisjen për 4 vjet. Kjo ka ndodhur rëndom, qeveria e z. Bler, një qeveri italiane.

Nuk ka pasur arsye Rama për të bërë një marrëveshje të tillë, sepse në çdo rast, edhe nëse ne do të dilnim në koalicion, përsëri do të ishte një garë brenda koalicionit, sepse LSI-ja nuk do të bënte thirrje për vota për z. Rama ose PS-ja për z. Meta, kështu që gjithçka do të ishte rezultati i garës. Çdo produkt i koalicioneve të ardhshme ose ...

Patjetër duhet të ishit parti e parë për të qenë kryeministër, pasi bota ka pasur shembuj plot.

Normalisht, nëse do të hysh në një koalicion, partia që del e para ka të drejtën për kryeministër, por në situatën që ne jemi tani loja është shumë e hapur. Për shembull, Schüssel në Austri doli i treti dhe u bë kryeministër.

Çdo gjë është produkt i rezultatit, është produkti i 71 votave më 26 qershor.

Ka filluar të thuhet një fjalë, që z. Meta ka kërkuar të bëhet kryeministër dhe është prapa çadrës, ai po e manipulon opozitën.

Absolutisht kjo është tërësisht e pavërtetë. Qëndrimet e mia kanë qenë tepër transparente, publike, pavarësisht se Rama dhe Basha në fund u detyruan të bëjnë një marrëveshje, që për fat të keq nuk e bënë për standardet e zgjedhjeve, që ishin kauzat e opozitës, nuk e bënë për luftën kundër drogës dhe për zbatimin dekriminalizimit, por është shumë mirë që PD-ja ka hyrë në zgjedhje, pavarësisht se në funksion të cilave qëllimeve ka hyrë. Kjo është një gjë shumë më pozitive sesa të kishim zgjedhje pa opozitën dhe pa Partinë Demokratike.

Siç e thatë ju, sapo hyri në çadër z. Lulzim Basha shpalli një grup kërkesash, largimin dhe arrestimin e z. Rama. Ai jo vetëm që nuk është larguar, arrestuar jo e jo, por ka marrë edhe Lulzim Bashën. Tani ju a besoni te kjo Republika e Re e Lulzim Bashës, z. Meta?

Unë asnjëherë nuk kam besuar te Republika e Re e z. Basha, as te Rilindja e ish-bashkëkryetarit tim, sepse mendoj që këto janë tërësisht shumë larg realitetit politik, por kurrë nuk më ka vajtur mendja se Lulzim Basha do të bënte një marrëveshje për të cenuar standardin zgjedhjeve.

Ai kishte plotësisht të drejtë të kërkonte garanci për standardin e zgjedhjeve, për të drejtat e opozitës, jo vetëm të Partisë Demokratike, por të të gjitha forcave të tjera opozitare. Gjëja e parë që ai bëri në tri orë ua futi aleatëve të vet duke filluar që nga z. Duka, i cili, po të kishte dëgjuar kërkesat e maxhorancës për të braktisur çadrën, do të hynte në një proces ku mund të merrte 10-12 deputetë, kurse tani është tërësisht i rrezikuar për shkak të kësaj marrëveshjeje dhe imponimit, që i është bërë atij dhe disa aleatëve të tjerë për të qenë në listën e Partisë Demokratike dhe për të hequr dorë nga regjistrimi i partive të tyre si parti të pavarura për të konkurruar në këto zgjedhje.

Pra ju, z. Meta, sigurisht që nuk e besonit që z. Basha kërkonte jo vetëm largimin, të pres në tryezë, i thoshte, por, duke mos qenë kryeministër, të ketë firmosur largimin nga kryeministër dhe të bëhet arrestimi i tij. Ju nuk e besonit këtë fabul, apo jo?

Unë nuk e besoja se ai mund të realizonte largimin e z. Rama, sepse e kishte të pamundur, aq më tepër arrestimin tij, sepse ishte ende më i pamundur, por besoja se të paktën ai do të bënte diçka serioze që të garantonte një lloj integriteti të procesit zgjedhor.

Ndërsa aktualisht e shohim që është bërë një nënkontraktor i z. Rama për të cenuar standardin e zgjedhjeve. Kulmi ishte para pak ditësh në Dibër kur në vend që të merrej me qeverinë ose me LSI-në, u mor tërë kohën me PDIU-në, domethënë një gjë skandaloze, duke bërë thirrje për të mos votuar për partitë e tjera, ndërkohë që çdo kryetar partie, çdo lider duhet të tregojë programin dhe avantazhet e forcës së tij.

Z. Meta, për publikun u krijua ideja se marrëveshja Rama-Basha ishte një marrëveshje e prodhuar nga rrethanat, një marrëveshje spontane që erdhi aty për aty. Në fakt, duket sikur edhe ju ratë pre e kësaj ideje. Unë kam idenë që gjithçka vjen më përpara sesa ai gjoja spontanitet i 5 orëve të uljes së tyre. Nuk është Edi Rama nga ato që merr vendimet e Uillson Çurçillit, ulet po themi në luftë dhe merr një vendim aty të menjëhershëm, duket më e vjetër kjo...

Unë mendoj se të dy këta politikanë nuk janë aq të qëndrueshëm sa të bëjnë marrëveshje shumë afatgjata dhe tepër serioze. Mendoj se janë dy politikanë që tiparin thelbësor kanë paqëndrueshmërinë, jo vetëm në raport me njëri-tjetrin, por edhe me cilindo.

Në rastin konkret mund të them se raporte dhe marrëveshje të fshehta midis tyre ka pasur vazhdimisht në të kaluarën, siç kanë qenë ato për të më goditur mua me inskenime, si rasti Doshi-Fufi, që nuk kishte asnjë lidhje. U përdor Partia Demokratike për të bërë zhurmë në të gjithë botën, që unë doja të eliminoja dy deputetë. Njëkohësisht edhe rasti CEZ-DIA ku praktikisht z. Basha u bë zëdhënësi kryesor i fabrikimeve që shkonin nga zyrat e Rilindjes, këto me fakte të pavërteta, që synonin goditjen time, por njëkohësisht edhe goditjen e z. Berisha që ishte kryeministër në atë periudhë. Në rastin konkret ne kemi të bëjmë me dy individë të cilët u bashkuan për shkak të interesit të tyre personal.

Në radhë të parë, në raport me partitë e tyre, sepse duket që pas kësaj u fshinë të gjithë emrat e njohur të Partisë Demokratike...

Pavarësisht përgjigjes suaj që këta janë dy njerëz të cilët nuk është se bëjnë marrëveshje, mendojnë gjatë gjërat dhe i kanë menduar për një kohë të gjatë gjërat, jam dakord, se në politikën shqiptare ndodhin rëndom këto gjëra, pse kjo gjë ndodhi pikërisht pasi ju përcollën juve në Presidencë?

Së pari, mua nuk më ka përcjellë njeri në Presidencë, sepse çdo zgjidhje imja për të ardhmen dhe çdo veprim imi ka qenë për një zgjidhje në interes të vendit, çdo performancë imja do të jetë në interes të vendit.

Së dyti, ata e çuan krizën në ekstreme të tilla ku secili prej tyre do të digjej nga kriza dhe nga moszgjidhja. Atëherë zgjodhën të bëheshin bashkë kundër zgjedhjeve, kundër LSI-së, kundër të gjitha partive të tjera, kundër aleatëve që i qëndruan PD-së në serrën që ngriti z. Basha për të rritur autoritetin e tij me kauzat e opozitës, por njëkohësisht edhe z. Rama kundër aleatëve të tij, të cilët, tani e zbuloi, që paskan qenë problemi kryesor i qeverisjes 4-vjeçare.

Pra, ju nuk mendoni që e gjithë çadra, i gjithë teatri që u luajt aty, ishte një kohë për t’ju thënë secili të vetëve, popullit socialist Edi Rama, dhe popullit demokrat Lulzim Basha, se vendi po shkonte drejt stabilitetit dhe ne tani ja ku u ulëm për të bërë zgjidhje të mëdha...

Nuk e besoj kështu. Z. Rama ishte i gatshëm dhe mezi priste që t’i bënte zgjedhjet pa opozitën dhe ta linte opozitën të thahej atje në çadër, por e pa që kjo ishte diçka tepër e vështirë. Në këtë drejtim, të mos harrojmë që edhe një pjesë e mirë e komunitetit ndërkombëtar ishte shumë dakord që zgjedhjet të bëheshin dhe pa Partinë Demokratike dhe pa opozitën. Por mendoj se përgjegjshmëria jonë, përgjegjshmëria e faktorëve brenda opozitës, e faktorëve të rëndësishëm ndërkombëtarë, bëri që Shqipëria të shmangte një rast skandaloz, ku pas 27 vjetësh të bëheshin zgjedhje pa opozitën.

Më skandalozja është se opozita, ose kryetari i opozitës, këtë presion pozitiv që u bë për ta përfshirë atë, e përdori më pas për t’u bërë nënkontraktor i kryetarit të Rilindjes kundër standardit të zgjedhjeve, kundër vetë Partisë Demokratike, me mënyrën se si u veprua me listat e Partisë Demokratike dhe më pas kundër LSI-së, që është targeti kryesor i z. Basha.

Nuk e kuptojmë se cila është arsyeja. Natyrisht që ka një arsye edhe për këtë gjë. Është rritja e zakonshme që ka LSI-ja në terren, por njëkohësisht është edhe një borxh që ky ka për t’ia kthyer z. Rama për shkak të atyre favoreve dhe interesave që ka zgjidhur në ato 3 orë në atë çadrën tjetër...

Po e pranoj për një moment mendimin tuaj si të drejtë dhe të saktë. Z. Meta, nuk ju bëri përshtypje fakti që ju nuk ju lajmëruan? Aleati juaj që nuk shkonte për ta thënë në mënyrë figurative, as në banjë, pa lejen tuaj! Ai i shkreti shkonte në SHBA dhe vinte në këmbë si gjynahqar drejt derës suaj. Ju ishit zgjedhur president. Nuk ju bëri përshtypje kjo gjë?

Ndoshta z. Rama kishte të drejtë, sepse ai ishte i mërzitur. Deri në fund ne insistuam që të përfshihej dhe opozita në zgjedhje, se do të ishte turp i madh për Shqipërinë, përveçse do të ishte edhe një shkatërrim i të gjitha institucioneve demokratike në vend që ne të shkonim pa opozitën dhe nuk e dinim se çfarë do të ndodhte në zgjedhje të tilla.

I mërzitur nga ky qëndrim i LSI-së, i PDIU-së, z. Rama zgjodhi një mënyrë tjetër. Zgjodhi të marrë z. Basha dhe ta përdorë kundër të gjithë të tjerëve për interesat e tij, dhe është e drejtë e tij ta bëjë këtë gjë. Se si do të jetë rezultati, këtë do ta shikojmë. Pra, dhe rezultati i kësaj marrëveshjeje kundër zgjedhjeve.

Rezultati i marrëveshjes? Sigurisht është një marrëveshje shumë e çuditshme me thënë të drejtën. Gjithsesi, më bën pak përshtypje fakti, z. Meta, se ju nuk u çuditët që Edi Rama, i cili ju pyeste se si t’i lidhte këpucët, po e themi me figurë letrare, se është një njeri pak i trembur dhe vraponte te ju. Vinte te dera juaj si fajtor, si një njeri i kujdesshëm. Ikte në Hungari, po themi, për një hall grataçeli, kthehej dhe vinte te ju...

Kjo nuk ka rëndësi. Këto figurat tuaja nuk kanë rëndësi. Për mua nuk ishte e nevojshme të më pyeste, sepse për mua e rëndësishme ka qenë që të gjendej zgjidhja me opozitën dhe për këtë gjë unë kam qenë i gatshëm.

Madje edhe unë, edhe z. Vasili, kam deklaruar edhe para datës 17 maj që jam i gatshëm të jap dorëheqjen edhe nga posti i Presidentit. Pra, ta vëmë në dispozicion të zgjidhjes së kësaj krize. Kështu që nuk ishte e nevojshme të më pyeste për këtë gjë.

Natyrisht, nuk mund të më pyeste për diçka tjetër, për të arritur një marrëveshje me z. Basha kundër zgjedhjeve, sepse ai e dinte që unë nuk do të isha dakord për këtë gjë. Pra, në të dyja rastet nuk kishte pse të më pyeste. Kjo as për një marrëveshje për zgjedhjet, sepse ne ishim të gatshëm për këtë gjë, por nuk mund të më pyeste as për të bërë një marrëveshje kundër zgjedhjeve, sepse ai e di qëndrimin tim.

Ndërkohë po nga kampi i Ramës erdhën zëra që Ilir Meta e pranoi postin e Presidentit nën presionin e Edi Ramës...

Absolutisht nuk ka qenë asnjë lloj presioni që mund të më impononte mua diçka. I vetmi presion ndaj meje ka qenë që në rast se ne nuk do të zgjidhnim Presidentit, pasi u konsumuan 3 raundet, dhe po shkonim drejt regjistrimit të listave për deputetë, atëherë do të shkonim drejt dy varianteve: ose do të zgjidhej president një kandidat i z. Rama, që mendoj se do të ishte diçka jo shumë e shëndetshme për demokracinë, ose do të shkonim në zgjedhje dhe nuk do të arrinim një marrëveshje për këtë gjë.

Do të shkonim në zgjedhje automatikisht, sipas Kushtetutës, brenda 45 ditëve. Opozita do të ngelej në çadër, sepse nuk kishte asnjë shans të përfshihej. Pra, posti i Presidentit do të zgjidhej nga parlamenti i ardhshëm. Ai do të ishte një parlament ku opozita nuk do të merrte pjesë, ai do të ishte një parlament me probleme të mëdha legjitimiteti dhe institucioni i Presidentit do të ishte një institucion i tillë. Kështu që ky i ishte i vetmi presion. Presioni ishte përgjegjshmëria...

Ndërkohë ju shkuat për t’u zgjedhur si Presidenti i Republikës në kohën që ishte marrë vendimi, z. Meta, me zgjedhje pa opozitën.

Në rast se do të shkojë...

Ambasadorët e SHBA dhe Bashkimit Europian u shprehën se ishte një problem, por nuk ishte një problem për të mos shkuar në zgjedhje. Zgjedhjet mund të bëheshin dhe pa opozitën. Pra, ju shkuat si kryetar i shtetit, pasi ishte marrë ky vendim.

Unë e pranova postin e Presidentit, pasi të jemi më koherencë në kohë të veprimeve. Unë i kërkova PPE-së të dërgonte negociatorë. Negociatori që erdhi ishte z McAlister, bashkë me z. Fleckenstein. U bënë bisedimet, kjo falë edhe insistimit tim dhe kontributit të përfaqësuesve ndërkombëtarë, si dhe të ambasadorëve këtu. U arrit të bëhej një paketë McAlister që i jepte opozitës garancitë që kurrë nuk i ka pasur një opozitë në Shqipëri. Ajo paketë jepte më shumë sesa opozita ka marrë në këtë marrëveshje 3-orëshe.

Kështu e konceptoni ju, por për shembull “Big Mac” që i hodhi Edi Rama dhe Lulzim Basha e konsideron më të madhe...

Unë e konceptoj për opozitën dhe për zgjedhjet, nuk e konceptoj për rilindjen e Partisë Demokratike. Për rilindjen e Partisë Demokratike kjo mund të jetë shumë e rëndësishme sesa ajo. Ndërsa ajo ishte shumë e rëndësishme për standardin e zgjedhjeve dhe integritetin e zgjedhjeve dhe për mbështetjen e kauzave të drejta që kishte opozita në atë kohë.

Kur Partia Demokratike nuk e pranoi këtë paketë, atëherë dhe unë e kisha bërë të qartë se do të ndiqja qëndrimin e PPE-së dhe pjesë e paketës ishte edhe zgjedhja e Presidentit, që opozita mund të propozonte një kandidaturë për President. Atëherë, ishte e qartë që opozita kërkonte përshkallëzimin e mëtejshëm të krizës në vend.

Vajtja në zgjedhje pa opozitën dhe pa një President të zgjedhur do të ishte një agravim i kësaj situate. Kjo ishte arsyeja. Ndërkohë, dua të theksoj se nga momenti që jam zgjedhur, edhe në fjalën në parlament, deri më 17 maj, kam kërkuar dhe kemi kërkuar me insistim që të bëhet çdo gjë për zgjidhjen e krizës, përfshirjen e opozitës dhe, për fat të mirë, opozita është përfshirë.

Pasi ju u zgjodhët President?

Po. Edhe pasi jam zgjedhur, në fjalën time, edhe çdo ditë pas kësaj zgjedhjeje, ne kemi kërkuar dhe kemi insistuar.

Z. Meta, këtu ka një kontradiktë të rëndësishme.

Nuk ka fare kontradiktë.

Kjo gjë që u bë kaq thjesht që Edi Rama shkoi, i flaku ata dhe u tha: “Dilni jashtë, sepse unë kam punë me Lulzim Bashën”, pse nuk mund të bëhej para se ju të bëheshit President? Çfarë e pengonte Edi Ramën? Ti ia kishe bërë këtë kërkesë edhe më parë. Pikërisht këtu ka një problem, z. Meta, të cilin ne si gazetarë e kemi të vështirë ta përtypim.

Problemi i parë është se një zgjidhje serioze në interes të kauzave të opozitës dhe të vendit do të ishte ajo që do të kishte përfunduar në atë tryezë. Atë tryezë e thirrën partitë e opozitës, Partia Agrare, Partia Republikane, e përkrahu LSI-ja dhe PDIU-ja.

Nuk do të flasësh? Nuk do ta thuash? Pse unë nuk bindem me këtë që më thua? Një njeri që ju ka pyetur për gjithçka, ka dhënë edhe votën që ju të ishit President i Republikës, s’ju vuri ju në tavën e zgjidhjes, e bëri gjithçka të fshehtë dhe ende sot nuk ua ka treguar se ç’ka biseduar atje.

Nuk ka nevojë të më tregojë. Unë e kam të qartë.

E ke të qartë, por si kanë ndodhur ngjarjet?

Tani e kam shumë të qartë çfarë ka ndodhur.

Duhet ta themi qartë që ju ju ka përjashtuar.

Jo, nuk ka asnjë shqetësim. Ata të dy nuk kishin si të më përfshinin mua. E vërteta është kjo. Nuk kishin si të më përfshinin mua, sepse të dy e dinin dhe e dinë shumë mirë që unë kurrë nuk do të bëhesha pjesë e një marrëveshjeje kundër zgjedhjeve, sepse marrëveshja që kanë bërë këta nuk...

Kishin frikë se ti do t’u prishje marrëveshjen?

Marrëveshja që kanë bërë këta të dy është kundër zgjedhjeve. Ata kanë bërë marrëveshje për të uzurpuar televizionet vetë nga mëngjesi deri në darkë. I ke parë?

Madje tani kombinojnë edhe mesazhet. Thotë njëri “shushunjat”, pas dy orësh thotë tjetri “shushunjat”. Njëri thotë: “E ka fajin Panariti për bujqësinë”. Se çfarë faji ka Panariti që bujqësisë në Shqipëri i jepen 4-5 herë më pak subvencione se në Kosovë dhe 10 herë më pak se në Maqedoni, një Zot e di. Këto i vendos Kryeministri dhe ministri i Financave. Panariti ka pasur detyrë të ngrejë zërin dhe e ka ngritur gjithmonë.

Si mund të thotë tani kryetari i opozitës që e ka fajin Panariti për këtë gjë? Si mund të bëjë thirrje: “Votoni kundër partive të tjera”? Thotë: “Po nuk votuat për mua, votoni për këtë tjetrin”. Ai thotë të njëjtën gjë. Një Zot e di...

Ato janë çudira nga më të mëdhatë. Nuk kemi kaluar te pjesa e zgjedhjeve. Unë shikoj se nuk është plotësisht e ndriçuar. Për mua është e ndriçuar.

Edhe për mua është shumë e ndriçuar, edhe për njerëzit është shumë e ndriçuar dhe besoj se ata do ta tregojnë me votë. Të gjithë e kuptojnë.

Z. Meta, të zgjedh unë President të Republikës, me votat e mia, aleatin tim 4-vjeçar, dhe më pas t’i them: “Rri atje” dhe të mos tregojë asnjë gjë, nuk ka logjikë.

Nuk ka asnjë shqetësim. Kjo nuk na pengon ne të mbajmë qëndrimet tona.

Nuk ju pyeta për këtë, por për koherencën, për qëndrueshmërinë, për moralitetin. Janë gjëra të tjera, z. Meta...

Këto vlera duhet t’i kërkojmë atje ku ekzistojnë. Atje ku nuk ekzistojnë nuk duhet të tregohemi kaq idealist, duhet të jemi më realistë.

Në fakt, kishte edhe një farë keqardhjeje shkuarja juaj drejt Presidencës dhe një dilemë që vazhdon sot e kësaj dite.

Ka kohë deri më 24 korrik, mos u shqetësoni për këtë gjë! Ka kohë, mos ki merak!

Në marrëveshjen që u bë publike, ai doli dhe u tall me liderin e opozitës, të themi të drejtën, aq sa edhe neve na erdhi rëndë. Tha: “I hodha një big mac-e, i hodha një super hamburger”.

Çfarë faji ka ai kur kënaqet lideri i opozitës me big mac? Nuk ka faj.

I hodhi OSHEE-në, burgjet. Burgjet jua mori juve. ALUIZNI-n ia mori vetes dhe ia hodhi atij. Çfarë mori tjetër nga këto ndërmarrjet? Mori një tortë të madhe, edhe drejtorët e tjerë. Kalojmë te momenti i fushatës. U përpoqëm të ndriçonim ndonjë gjë, por ju kaq deshët të thoshit.

Çfarë të ndriçojmë më shumë? Janë edhe dy javë. Do të ketë zhvillime deri më 25-26 qershor. Ndriçimi do të vazhdojë.

Ditë pas dite ata hedhin dritë tek ajo që kanë bërë dhe që kanë biseduar, madje z. Rama bën humor, është prepotent, është bërë arrogant, i shan të gjithë, na shan ne gazetarët. E ke vënë re që na shan të gjithë ne gazetarët? Për shembull, Erdogani mori gjithë atë pushtet, por nuk i shan gazetarët e mëdhenj. Ai të fut në burg apo diçka tjetër, por nuk të shan në atë mënyrë. Ai del dhe i bën të gjitha kundër nesh. Ka fituar vëlla më të madh se ty në krah, apo nuk është i madh?

Nuk është çështje vëllazërie, është një interes i përbashkët, është një hall i madh. Le ta kalojnë bashkë sa të munden.

Ne kemi problem tjetër, kemi problemin e shqiptarëve, kemi problemin e zgjedhjeve, kemi problemin e demokracisë, halleve pafund që kanë njerëzit, se për sa u takon dritave që thua ti, nuk është zgjidhje.

Edhe atë e mban poshtë, i thotë Zhulietë.

Ashtu e ka caktuar rolin.

Edhe pse ka pasur thashetheme për z. Rama në këtë pikëpamje, ju e dini, ka marrë rolin e Romeos. Këtë e ka shpallur si Zhulietë.

Është i kënaqur ai. Mjafton të zhdukë partitë e vogla.

Pra, marrëveshja u bë. Kishte filluar një fushatë edhe para marrëveshjes. PS kishte dalë në fushatë për të hyrë vetëm në zgjedhje, ju e kishit filluar fushatën. Tani, z. Rama e mori përkrahu z. Basha dhe e nisi drejt fushatës. Edhe ai e filloi fushatën. Marrëveshja po jep frytet e veta. Ata nuk thanë: “Të përpiqemi të asgjësojmë Ilir Metën”, sepse mund të “vrasë” edhe Meta ata, e themi në mënyrë figurative, por kanë hyrë menjëherë në veprim, pa thënë se çfarë. Si e konsideroni?

Duhet të kemi parasysh se situata e tyre në terren është mjaft e rëndë. Situata e PD-së nuk diskutohet, sepse është një parti pa strukturë. Ai ka qenë në Dibër dhe ka gjetur si target PDIU-në, sepse e ka vërtet luftën me PDIU-në për vend të tretë. Më duket se ia ka dhënë përgjigjen edhe kandidatja e PDIU-së. Unë nuk e dija, dje e dëgjova. Nuk e di, shikoje dhe dëgjoje ti, ka dhënë një përgjigje, që mendoj se është shumë të saktë, por atij fajin nuk ia ka as PDIU-ja, as LSI-ja as në Dibër dhe askund, sepse ai e ka shpartalluar PD-në atje në një mënyrë të tmerrshme, me 28 kandidatë për kryetar partie.

Kjo situatë është në të gjithë Shqipërinë, por unë nuk dua te merrem me çështjet e PD-së, sepse nuk është e hijshme. Të vetmit demokrat, që unë i kam dhënë një triskë në jetën time është Lulzim Basha, i kam dhënë triskën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, sepse ai pa 25 mijë votat e LSI-së nuk do ta merrte, por edhe me ato mezi e mori, për 10 vota.

Ju edhe Lali Erin e keni bërë. Domethënë ju i bëni me 4-vjeçar?

Të vetmen triskë që i kam dhënë një demokrati është Luli. Në qoftë se demokratët ia kanë parë hairin Lulit, sepse Tirana nuk besoj se ia ka parë hairin si kryetar bashkie, kjo është një çështje tjetër. Unë do të isha shumë i lumtur që ai t’i ketë bërë disa demokratë të kënaqur me triskën që mori prej meje.

Por, siç e thatë edhe ju, kjo është një fushatë e sinkronizuar e dy njerëzve në dëshpërim të plotë, të cilët ndiejnë sot, pas 4 vjetësh, që nuk kanë bërë asgjë për njerëzit e thjeshtë të partive të tyre, që nuk kanë arritur t’i mbajnë ata të bashkuar dhe të motivuar. Tani z. Rama e ka shumë të thjeshtë, do t’ia vërë fajin LSI-së, sepse mendon se në këtë mënyrë ai thotë se është hequr një grua socialiste këtu apo aty, ndërkohë që këto gjëra ka pasur mundësi të m’i thotë mua apo kujtdo nga LSI-ja me kohë, por një gjë e tillë nuk kanë ndodhur.

Kjo ndodh për një arsye: që t’u thotë socialistëve që janë larguar (për shkak se kanë parë që ai i ka zëvendësuar kudo me rilindës pa kontribute, si në qendër, ashtu edhe në rrethe): “Shikoni, do t’ju rregullojmë juve, por ejani na ndihmoni që të heqim LSI-në dhe ta marrim të gjithë tepsinë për vete”.

Kjo është tërësisht e pamoralshme, pasi LSI-ja nuk i ka vënë asnjëherë asnjë kusht, që mund ta pengonte z. Rama të mbante drejtimet e tij, por ai është shumë i hidhëruar për disa çështje. Ai është hidhëruar për arsye se LSI-ja prej 2 vjetësh ka çuar një projektligj për koncesionet në parlament, që çdo koncesion të kalojë në parlament me transparencë të plotë dhe kjo nuk është në kundërshtim me premtimet dhe angazhimet e PS-së, përkundrazi.

Ajo, para se të vinte në pushtet në vitin 2013, e mbani mend se çfarë thoshte për koncesionet e Berishës, dhe për një pjesë prej tyre kishte shumë të drejtë. Ne kemi kërkuar që kjo gjë të bëhet transparente, siç e ka kërkuar vetë Partia Socialiste para vitit 2013, por kjo ishte një kërkesë para se ai të bëhej Kryeministër, sepse tani që u bë Kryeministër nuk do që këto të bëhen me transparencë.

Së dyti, për ligjin e mbetjeve, ju e dini se një nga kërkesat dhe iniciativat e para që mori vetë z. Rama ishte miratimi i ligjit për ndalimin e importit të mbetjeve dhe tani u krijua një problem i madh për arsye se...

Zoti Meta, unë kam përgatitur një pjesë pyetjesh për qeverisjen. Ndërkohë duket se ju jeni një hap mbrapa, ju reagoni... Domethënë, ata bënë marrëveshjen, ju nuk e pranuat atë, thatë që...

Cilën marrëveshje të pranojmë ne?

Marrëveshjen 5-orëshe, ku ata u ulën bashkë dhe nuk thanë asgjë.

Ne e thamë shumë mirë që opozita hyn në zgjedhje.

Ju reaguat në një mënyrë tjetër, në mënyrë të ftohtë, domethënë u hoqët sikur nuk ju bënte përshtypje, ndërkohë sulmi i tyre sa vjen dhe rritet.

Po pse rritet? Kam një pyetje për ju: në qoftë se LSI-ja qenka një parti e vogël, në qoftë se edhe kjo PDIU-ja është parti e vogël, pse ata janë kaq të shqetësuar dhe merren me to? A mund të më jepni një përgjigje?

Sepse është një shqetësim. Shqetësimi për ju, pra frika.

Pra është frika, sepse realiteti është krejt tjetër.

Është pyetje tjetër kjo?

Po dhe kjo është e vërteta. Ato janë zvogëluar nga arroganca e dy kryetarëve të tyre, nga drejtimi arbitrar që kanë bërë partitë e tyre, nga shkatërrimi i strukturave të partive të tyre në terren, partia më e organizuar në terren, me strukturat më demokratike dhe më aktive, është LSI-ja.

Tani ata mendojnë se duke manipuluar televizionet, siç e keni parë nga mëngjesi deri në darkë, po të hapësh televizorin, vetëm ata të dy shikon. Sa mirë e tha ai kolegu juaj, edhe po të hapësh frigoriferin, përsëri ata të dy do të shikosh.

Po ju bëj një pyetje shumë thelbësore. Sulmi i Ramës dhe Bashës sa vjen dhe ashpërsohet dhe kërkon...

Po pse?

T’ju shpall juve...Pse-në do të ma thoni ju.

Jo, kërkon pse, prandaj i ka punët mirë kur janë parti të mëdha, kur sondazhet që porositin vetë...

Është edhe qesharake...

Pse?

Sepse këto parti ose janë klienteliste të dyja ose ato po përpiqen t’ju ndajnë ju si parti klienteliste.

Më thuaj një koncesion që ka dhënë LSI-ja në kohën e PD-ës! Më thuaj një koncesion që është dhënë në kohën e PS-së! Shikoji emrat e personave! Është i njëjti kartel...

Kjo është një përpjekje për të marrë votat. Kjo po bëhet fushatë.

Jo, jo, është i njëjti kartel koncensionar, si atëherë, edhe tani.

E keqja nuk është LSI-ja, por është oligarkia dhe ajo i ka detyruar të bëjnë një marrëveshje okulte. Kjo nuk është marrëveshje kundër LSI-së. Kjo është marrëveshje kundër demokracisë dhe kundër shqiptarëve. Është kundër LSI-së, sepse LSI-në e shohin si pengesën kryesore.

Ju duhet të na thoni tani, nga përpjekja për të rrëzuar Edi Ramën, për të shkuar në zgjedhje pa Edi Ramën...

Edhe për ta arrestuar nga çadra.

... nga lufta e madhe kundër korrupsionit, ai merr një “big mac”, siç i thotë ai me tallje, merr OSHEE-në, merr burgjet, ALUIZNI-n, i merr këto dhe ty të shpallin si parti klienteliste. Më thuaj, pse ti nuk i përgjigjesh?

Unë përgjigjen e kam thënë. Përgjigjen e kam: 600 mijë vota të reja në Shqipëri janë për LSI-në. Këta 600 mijë të rinj e të reja në këto dy javë do të punojnë me prindërit e tyre, me gjyshërit e tyre, me hallat e tyre, me tezet e tyre, që të bëhen 1 milionë vota, sepse 56% e shqiptarëve kërkojnë të largohen. Pse duan të largohen? Nga kjo arrogancë, nga ky konflikt, nga kjo energji negative, nga ky teatralitet i shëmtuar.

Zoti Meta, ju mund t’i shtoni këto 400 mijë vota...?

Do të punojmë të gjithë bashkë.

Duhet t’iu thoni shqiptarëve (ja, ku jemi në këtë tryezë) që nuk jeni ju klientelistët, por janë ata.

Absolutisht! Asnjëherë!

Pse?

Vetëm kaq: unë asnjëherë nuk kam gënjyer njeri, aq më tepër ata të dy.

Ata kanë një problem, sepse ata kanë ardhur në pushtet me lugë në brez të dy. Nuk e kanë filluar si puna ime, që 20 vjeç në Partinë Socialiste, në kohën më të vështirë të saj. E ke parasysh vitin ‘91-’92, kur Edi Rama gjuante me gurë dhe bënte si demokrat dhe si antikomunist i madh?

Me thënë të drejtën, ky Lulzim Basha merr dhurata të panumërta.

Edhe ai i ka marrë.

Të dy me lugë në brez, njëri erdhi ministër nga emigracioni, tjetrin e mori një muaj zëdhënës Doktori, e bëri ministër gjithë kohën. I dha edhe partinë.

Këta mendojnë se njerëzit duhet të votojnë për ta edhe kur nuk i takojnë, kur nuk i dëgjojnë, edhe kur i gënjejnë, edhe kur i mashtrojnë, sepse mendojnë që janë parti të mëdha. Mendojnë se partitë e mëdha lindin të tilla dhe ashtu do të jenë përgjithmonë. Ata harrojnë se kanë marrë dy dhurata, të cilat nuk mbahen dot me pahir dhe nuk mundet t’u imponosh shqiptarëve me dhunë, me presion, me “do të heqim, do të bëjmë...”.

Më 25 qershor do t’i shkarkojmë këta të dy. Nuk ka nevojë Shqipëria për rilindje, që pjellin vetëm zhgënjim, vetëm mashtrim, që e çojnë atë 27 vjet mbrapa.

Në qoftë se do të ketë dy parti në Shqipëri, njëra nga këto do të jetë edhe LSI-ja, si partia më e madhe. Kjo është e padiskutueshme!

Vetëm do të doja t’iu thoshit njerëzve, se përse ju do të jeni parti e madhe, jo thjesht...

Sepse kemi kauza të mëdha.

...jo vetëm deklarata, por pse nuk do të jenë ato dy të tjerat parti të mëdha?

Nuk ka se si të jenë, sepse janë kundër interesit publik, janë kundër zgjedhjeve të lira, janë kundër transparencës.

Ore, si do të bëhet “republika e re”, kur ai tjetri... Doktori e krijoi atë parti dhe në fund fare e bënte listën si të donte. E bënte, por të paktën e bënte në kryesi. Ky e mori dhuratë partinë. Shkon dhe e çon listën fshehurazi në KQZ. Apo jo? Pastaj vjen e thotë “do t’i shkarkojë populli deputetët në të ardhmen”. Kur do t’i shkarkojë?

Populli i ka hequr fare ata, dhe ata, për të mos ngritur zërin nesër. Nejse, kjo është temë tjetër. Zoti Meta, për të qenë të hapur, të ndershëm, të qartë duhet të themi që ju e keni qeverisur...

Ore, m’i sill këtu mua, ata të dy, dhe ta sqarojmë klientelizmin! Kur të duan le të vijnë të dy bashkë. Të vijnë të dy bashkë këtu!

Ç’janë këta demokratë që do të shpëtojnë Shqipërinë dhe nuk dalin në një debat?! Apo jo? Kanë rënë dakord. Ky e fton për debat, ai nuk i del. I thotë Petrit Vasili: “Hajde dalim bashkë, meqenëse më përmende emrin dhe më akuzuat pa të drejtë”.

Midis Romeos dhe Zhuljetës është dikush, po nuk është në tryezë, nuk është në skenë.

Dakord. Ore, si mund të votojë ky popull për njerëz që nuk dalin në debat?! Si mundet të votosh?! Apo jo? Çfarë transparence, çfarë demokracie...?

I ke parë debatet e Edi Ramës? Bën spektakël... I nxjerr njerëzit në rrugë, merr gazetarët dhe u thotë “hajdeni”. Kalojnë njerëz aty... Ndez dritat, ndez gjithandej drita. Ndriçime të mëdha, të papara. I pe ndriçimet?

Po dje që nuk kishte drita në Tiranë?

Unë nuk kisha drita. Linjën e morën dhe e vunë aty që të...

Për efekte drejt sheshit.

Unë i kam parë vetëm në Kinë ato. Për shembull, në Shangai gjen shumë lagje të bukura. Ditën shkoja t’i shihja, por nuk ishin më. Ishin vetëm për shkak të ndriçimit. Të nesërmen befasohesha, binte dielli dhe ato nuk ishin më. Tani, për të qenë të vërtetë, ju keni qeverisur 8 vjet me Saliun, a keni përgjegjësi ju në këto 8 vjet qeverisje?

Po, ne kemi përgjegjësi për atë rol që kemi pasur në qeveri, por nuk e kemi pasur ne drejtimin e qeverisë. Drejtimin e qeverisë e ka pasur Sali Berisha, edhe politikën e taksave, edhe politikën e sigurisë kombëtare, të luftës kundër krimit, kundër korrupsionit, e kështu me radhë. Për këto e ka pasur edhe Edi Rama.

Ne kemi qenë si garanci për stabilitetin, për funksionimin e qeverisë, për reformat e integrimit, e kështu me radhë.

Po të thuash që e ka fajin Panariti pse Edi Rama i ka dhënë bujqësisë 5 herë më pak se në Kosovë dhe 10 herë më pak se në Maqedoni, kjo është një gjë që vetëm ai mund ta marrë përsipër! Edhe Luli mund ta marrë përsipër. Kuptohet, pas atyre që i çon Endri Fuga.

Gjithsesi ju keni përgjegjësi...

Përgjegjësi kemi. Gjërat i kemi ngritur. Kemi qenë garantë për stabilitetin dhe funksionimin. Kemi bërë vërejtjet dhe kritikat tona. Kemi dhënë mbështetjen tonë për të gjitha reformat që i kanë shërbyer vendit.

Një gjë mund ta themi me siguri të plotë, që ndryshe nga PD-ja, ndryshe nga PS-ja, LSI-ja që nga krijimi i saj ka qenë vetëm faktor stabiliteti, e para.

E dyta, ka qenë një parti që gjithmonë ka ndihmuar proceset e integrimit europian. Kurse PD-ja dhe PS-ja në momente të caktuara, sidomos kur kanë qenë në opozitë, për shkak të agjendave të tyre të ngushta partiake, kanë bllokuar proceset, siç i bllokoi PS-ja në vitin 2008-2009 për marrjen e statusit të vendit kandidat me 3 ligjet e famshme, nëse e mban mend. Ashtu filluan edhe këta pastaj, me reformën në drejtësi, me historitë mbas çadrës, e kështu me radhë.

Duket sikur bisedojnë natën, “shushunja” thonë të dy. “Do të shkarkohet policia, sapo të bëhen votat e të gjithë...” Z. Meta, një agresion fare i hapur.

Nuk u shkarkua një polic kur ranë ata avionët me drogë në Ishëm, as kur ranë avionët me drogë në Divjakë. Një drejtues nuk u shkarkua. Përkundrazi, “ishte policia më e mirë në botë”, deri sa antimafia e Italisë, Departamenti i Shtetit dhe të gjithë, vunë alarmin për përmasat e frikshme të krimit të organizuar dhe trafikut të drogës në Shqipëri, ku vetëm LSI-ja nuk ka asnjë lloj përgjegjësie...

Ah, po, ka një lloj përgjegjësie, që i ka nxehur këta: që e ka denoncuar me kohë, më parë, këtë fenomen dhe ka kërkuar të merren masa dhe të mos fshihet kjo gjë.

Së dyti, nuk ka asnjë përgjegjësi LSI-ja për futjen e njerëzve me rekorde kriminale në parlament dhe në krye të disa bashkive të vendit. Përgjegjësinë e kanë këta, që nga njëra anë flisnin për Veting-un, për gjyqtarë dhe prokurorë, dhe nga ana tjetër sollën dëme të jashtëzakonshme në përfaqësimin e qytetarëve, si në parlament, në pushtetin vendor dhe kudo tjetër.

Për sa u takon këtyre të tjerave, drejtorin e Hipotekës së Tiranë ky e ka pasur, edhe atë të patentave të Tiranës, edhe të Postës së Tiranës...

Të gjithë e dinë që për të marrë qoftë edhe një vërtetim në Hipotekën e Tiranës duhet të merrje letër në Kryeministri. Kjo hipokrizi do të ndëshkohet në mënyrën më të pamëshirshme nga të gjithë shqiptarët dhe në radhë të parë nga vetë socialistët.

E ka të kotë ky që përpiqet të ndërsejë socialistët kundër Lëvizjes Socialiste për Integrim! Socialistëve ky u ka vënë kazmën me mosmirënjohjen e Rilindjes së tij dhe me promovimin e grerëzave të Rilindjes, kudo.

Ky imoralitet do të ndëshkohet në mënyrë më shembullore dhe nuk ka polici droge që të do të cenojë vullnetin e qytetarëve shqiptarë, sepse marrëveshja kjo ka qenë, që ky të merrte OSHEE-në, ALUIZNI-n e të tjera dhe ai të vazhdonte të kishte linjat e veta të policisë, që bëri drogën në Shqipëri për të manipuluar zgjedhjet.

Vetëm se pa një garanci absolute me njëri-tjetrin …

Të kenë garanci, por ata dy vota kanë…

Z. Rama nuk është nga ata trima që e lëshon fjalën kështu siç e lëshon…

Unë e di se sa trima janë ata. Dhe ata kanë dy probleme, që janë edhe delirantë, por kanë edhe kompleksin e inferioritetit në të njëjtën kohë, kjo i bashkon të dy.

Por ata duhet ta kenë të qartë se ata kanë punën e tyre, kanë çështjet e tyre, zgjedhjet janë pronë e qytetarëve shqiptarë, nuk duhet të guxojnë të prekin zgjedhjet, duhet t’u japin fund shantazheve dhe presioneve të shëmtuara që po bëjnë në administratë dhe kudo, duhet ta dinë se LSI-ja është parti e të rinjve të Shqipërisë dhe nga të rinjtë e Shqipërisë do ta marrin goditjen kryesore që të dy, sepse të gjithë e dinë se çfarë vendi real i kanë dhënë rinisë ata kudo dhe njëkohësisht duhet të bëhen gati për 26 qershorin.

Qeverisja dy vjetët e fundit ka mbetur në klasë, thoni ju. Pse? Për mua ka mbetur në klasë në të gjitha vitet...

Jo. Unë kam këtë vlerësim, se qeveria në dy vjetët e para pati një nisje pozitive, pati qëllime pozitive, pati reforma pozitive, pavarësisht nga ekzagjerimet apo nga ngjyrat apo ekzaltimet e caktuara, por u bënë disa gjëra pozitive dhe kjo nuk ishte rastësi, sepse funksionoi në një mënyrë bashkëpunuese dhe kolegjiale, edhe vetë qeveria, edhe koalicioni, deri në zgjedhjet vendore. Është e njëjta histori si në periudhën 2005-2007, koalicioni PS-LSI. Humbi Nano, mori partinë Rama dhe tha se fajin e kishte Nano se përjashtoi LSI-në dhe ky do të bënte bashkëpunim afatgjatë me LSI-në.

Në fakt, bashkëpunim e kishte në vitin 2007 derisa të merrte Bashkinë e Tiranës, siç e mori atëherë kur konkurronte me Olldashin. Pastaj, menjëherë, në vitin 2008 vajti bëri koalicion me Berishën për të zhdukur LSI-në dhe të gjithë partitë e tjera.

E njëjta gjë përsëri funksionoi në këtë rast. Ky, dy vjetët e para punoi në mënyrë bashkëpunuese dhe s’kishte si të bënte edhe gabime të mëdha. I qëndroi deri diku edhe marrëveshjes, me qëllim që të merrte të gjitha bashkitë e mëdha, falë koalicionit me LSI-në, siç edhe ndodhi, ndërkohë që dihet se ç’ndodhi në disa bashki ku kandidonte LSI-ja, si në Lezhë, në Pogradec, në Mallakastër e kështu me radhë, ku ata i minuan kandidatët e LSI-së. Pas kësaj, qëllim i tij ishte, pasi mori bashkitë kryesore Tiranën, Durrësin, Elbasanin e të tjera, që nuk i merrte kurrë pa LSI-në, si të godiste LSI-në dhe përpjekja e parë ishte përmes inskenimit të kësaj çështjes gjoja CEZ-DIA, ku përsëri u përdor Lulzim Basha dhe PD-ja për të filluar t’u bëjë jehonë shpifjeve dhe akuzave të sajuara prej tyre dhe më pas kemi të gjithë zhvillimet, të cilat kanë qenë të tensionuara.

Në asnjë bashki nuk u respektuan marrëveshjet nga kryetarët e bashkive të PS-së, përveç Tiranës dhe ndoshta ndonjë bashkie tjetër, për të qenë korrektë dhe orientimi ka qenë gjithmonë për të goditur LSI-në sepse ata panë që LSI-ja pati një rritje shumë të madhe, sidomos në qytetet kryesore të Shqipërisë dhe kjo rritje erdhi prej të rinjve dhe të rejave. 95% të punësimeve në administratë i ka bërë Edi Rama, edhe drejtoresha e Departamentit të Administratës Publike është një zonjë që i takon Rilindjes së bashkisë, nuk është se ka ndonjë pavarësi apo të thuash se po bën ndonjë çudi me reformën dhe gjithçka tjetër tani bëhet për të mashtruar socialistët, për t’i kundërvënë ata me LSI-në.

Berati është një nga rastet më ekzemplare ku duhet të them se bashkëpunim PS- LSI ka qenë i shkëlqyer në 4 vjet, asnjëherë asnjë problem, pastaj u spostua Fidel Ylli, erdhi ky djali, Blendi Klosi, me një axhendë tensionimi, agravimi, acarimi në kuadër të gjithë kësaj strategjie për të ushtruar presionin e pushtetit më të madh që ka PS-ja, për të bërë trysni mbi LSI-në, por kjo nuk mund të funksionojë me LSI-në se LSI-ja është një parti e cila kur përpiqesh ta trysnosh e pëson dhe e pëson shumë rëndë, në mënyrë të parikuperueshme.

Z. Meta, duket se dashuria ose afrimi me z. Rama ka mbaruar...

Nuk është çështje dashurie, por është çështje përgjegjësie dhe përgjegjshmërie... Z. Rama ia dhamë shansin, ia dhamë mundësinë, por degradimi i qeverisjes së tij është i tmerrshëm, sidomos në dy vjetët e fundit. Përpjekjet e tij për të uzurpuar të gjitha pushtetet në vend janë të papranueshme dhe jashtë çdo lloj koncepti demokratik, kështu që kjo është një histori që besoj se do ta marrë përgjigjen shumë qartë më 25 qershor dhe as shefi i ri i OSHEE-së nuk e shpëton dot, pavarësisht nga angazhimi dhe zelli i tij. Ai po e bën mirë detyrën e tij, me thënë të drejtën...

Po punojnë aq mirë sa edhe stafet duket se i kanë bashkuar e po punojnë bashkërisht. Po më kujtohet kolegu ynë që ishte para pak ditësh, Edi Rama, më duket se Fuga ishte kryetari i fushatës elektorale...

Është i përbashkët ai...

Po pra, dukej si i përbashkët se, sapo doli Rama te Arjan Çani, e konfirmoi edhe Lul Basha që do të jem të premten tjetër aty. Pra, duket se i kanë bashkuar edhe stafet...

Është një gjë e mirë, se në fund të fundit një rilindje është, që nuk ka lidhje as me PS-në, as me PD-në, as me vlerat tradicionale historike të dy partive.

Po Edi Rama është më mjeshtër për t’i bërë këto.

Po, normal, se është edhe piktor dhe ngjyrat i bën më mirë...

Po, se e shau republikën e re të Lul Bashës, tha se duket si reklamë birre...

Po mund t’i bëjë ndonjë dizajn tjetër, kështu që ta ndihmojë pak...

Mund t’ia bëjë edhe ky vetë që republika e re të bëhet më e bukur. Tani, a mund të na thoni sot për publikun, z. Meta, se jeni edhe në fushatë elektorale dhe është mbase edhe e rëndësishme, dështimet më të mëdha të Edi Ramës në qeverisje.

Mendoj se dështimet më të mëdha janë në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe të çështjes së drogës, që është një gjë e tmerrshme për Shqipërinë...

Për të cilat ju e ngritët zërin pak me vonesë...

Jo, jo me vonesë, por ka dy vjet që kur Shqipëria u bë vendi i dytë në botë për prodhimin e marijuanës.

Së dyti, në çështjen e ekonomisë, dështimi me taksat, që ka qenë spektakolar dhe ka ndikuar seriozisht në rendimin e kostove të biznesit dhe të gjitha kostove të jetesës dhe hapjes së vendeve të reja të punës. Kjo është mjaft evindente.

Koncesionet e Edi Ramës, a janë shpërdorim?

Ato janë një tmerr dhe ata janë klientelizmi më i tmerrshëm që ka ndodhur dhe që mund të ndodhë në këtë vend, domethënë t’u japësh burimet natyrore të vendit në mënyrë jotransparente me koncesion njerëzve të panjohur dhe në mënyrë vërtet të papërgjegjshme, do të thotë të japësh peng vendin dhe ekonominë e tij dhe po të bëhet një studim i efektivitetit të koncesioneve të deritanishme është skandaloze.

Domethënë shumë prej atyre aktiviteteve, që më parë i kishte vetë shteti, prodhonin shumë më tepër të ardhura dhe përfitim për shtetin sesa tani që i kanë marrë të huajt apo privatët, sepse janë jashtë standardeve, nuk po them të gjitha, por shumica e tyre janë të tilla.

Ky koncesionimi që ndodh në këtë mënyrë të çrregullt a shkon në kufijtë e veprimtarisë kriminale?

Është i frikshëm. Unë them se shkon edhe më shumë se kaq, sepse është e qëllimshme dhe një gjë kur bëhet e qëllimshme dhe kur merr përmasa të tilla, kur s’ka asnjë lloj transparence, është një gjë tepër e rëndë.