Ilir Meta: 2 individë janë bërë bashkë kundër një sistemi demokratik.

Intervista e Kryetarit të Kuvendit, z. Ilir Meta në emisionin “Opinion” në TV Klan (E PLOTË)

Z. Meta jeni President i zgjedhur i vendit dhe keni dalë në fushatë. A keni shkelur Kushtetutën e vendit?

Së pari, dy ish-partitë e mëdha, sepse prandaj bëhen zgjedhjet që të verifikohet sa të mëdha janë partitë dhe sa të vogla, në qoftë se kanë bindjen që unë e kam shkelur Kushtetutën ta mbledhin Parlamentin që sot dhe të më shkarkojnë.

Nga ju lind ky trimërim z. Meta?

Unë trim kam lindur. Nuk ka nevojë të trimërohem. Unë po ju them që sipas Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë unë jam President ditën kur bëhet betimi në datën 24 korrik

Nga 24 korriku populli shqiptar do të më gjykojë dhe vlerësojë se si po sillem në përputhje me pozicionin dhe përgjegjësitë kushtetuese që ka Presidenti i Republikës. Së pari unë nuk kam kërkuar apo kisha planifikuar për tu zgjedhur President. Unë u detyrova të zgjidhesha president për shkak të krizës artificiale që krijuan dhe ushqyen dy njerëz që janë Rama dhe Basha.

Duket sikur ju kanë çuar me zor...

Nuk më çuan më zor por më çoi përgjegjësia ndaj vendit për të shpëtuar, në kushtet e një krize të paparashikueshme, legjitimitetin e institucionit të Presidentit.

Sepse mbasi e pritëm PD-në me insistimin tim për tre raundet e para ishim në një situatë të tillë që ose do të zgjidhej president një kandidat të PS-së ose një kandidat i LSI-së ose do të shkonim automatikisht në zgjedhje të parakohshme, në zgjedhje pa opozitën. Që do të thotë që Presidenti i ardhshëm do të zgjidhej nga një parlament ku opozita nuk do të merrte pjesë dhe në kushte mjaft serioze të legjitimitetit. Dhe në këto kushte ky është një institucion mjaft legjitim për të ardhmen.

Duket sikur keni shkuar nga halli...

Nuk kam shkuar nga halli por sepse e ndjeva si një detyrë për të shpëtuar një institucion të rëndësishëm për të ardhmen e demokracisë në Shqipëri. Së dyti përfshirja ime është mjaft normale sepse nuk kemi asnjë detyrim kushtetues në këto momente.

Unë jam presidenti i ardhshëm i Shqipërisë. Dhe unë mund të isha edhe kryetar i LSI-së deri më 23 korrik. Mund të vija edhe emrin tim në listën e kandidatëve. Por unë E bëra këtë gjë duke qenë se në të ardhmen LSI-a do të drejtohet nga Petrit Vasili dhe premtimet për 4 vitet e ardhshme të karakterit qeverisës dhe ekzekutiv do t’i bëjë dikush tjetër.

Ideja ime ka qenë që unë duhet të përfshihem kryesisht për të mbështetur kandidatët e rinj dhe kandidatet e reja të Lëvizjes Socialiste për Integrim, për të mbështetur kandidatet zonja dhe natyrisht për të dhënë gjithmonë mesazhe pozitive. Pse jemi në këtë situatë? Sepse demokracia në Shqipëria është përpara një rreziku serioz.

Demokracia në Shqipëri është në rrezik? Tani që u gjet zgjidhja e qetësia, tani është në rrezik?

Po, demokracia dhe zgjedhjet e lira janë në rrezik ashtu sikurse ishin në një rrezik tepër serioz dhe përpara takimit, mbrëmjes së 17 – 18 majit. Deri më 17 maj, ne kishim rrezikun e një krize tepër të rëndë dhe ndoshta katastrofike, për gjithë ata që kujtojnë vitet ’96 - ’97, për shkak se opozita rrezikonte mos të merrte pjesë në zgjedhje. Nuk po hyj të bëj analizën se si u zhvilluan ngjarjet...

Opozita sipas z. Rama frymëzohej dhe nga ju që ishin frymëzuesi kryesor i çadrës. Madje në këtë studio, një javë më parë, u shpreh që Ilir Meta përfaqëson PD-në më mirë se çdo njeri tjetër, pa qenë në PD njëkohësisht...

Ashtu sikurse, mund të them dhe sot z. Basha përfaqëson Rilindjen më mirë se çdo rilindës tjetër në Partinë Socialiste sot. Nuk jam këtu për të bërë këto komente. Këtu jam për t’ju thënë këtë gjë.

Dukeni shumë i zemëruar me z. Basha...

Jo jo fare, përkundrazi. Nuk kam asnjë problem as me z. Basha as me z. Rama. Kam një problem me standardin e zgjedhjeve në Shqipëri.

Kam një problem me përpjekjen tërësisht të pandershme të këtyre 2 individëve, jo të PD-së dhe PS-së, por të këtyre 2 individëve, të cilët janë bërë bashkë kundër standardit të zgjedhjeve në Shqipëri dhe kanë krijuar në një mënyrë të errët dhe transparente një task-forcë, të dy bashkë, e cila po funksionon si një gestapo duke shkelur të gjitha ligjet e shtetit, duke dhunuar statusin e nëpunësit civil dhe duke krijuar probleme mjaft serioze për reformën e administratës publike duke e zhbërë atë praktikisht.

Në këtë task-forcë nuk ka asnjë anëtarë përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, as ministrja e Integrimit Evropian, kur kjo task-forcë është mjaft e rëndësishme për çështjet e integrimit, sepse ka të bëjë me standardin e zgjedhjeve, reformën e administratës publike që është një reformë kyçe për këtë proces. Jo vetëm kaq, por që të dy bashkë kanë marrë përsipër një mision të dështuar, po ua them sot këtu.

Kush ka marrë mision të dështuar? Task-Forca është bërë nga 2 partitë e mëdha. Ata s’kanë dashur të fusin parti të tjera nëpër këmbë.

Nuk bëhet fjala më parti të mëdha. Partitë që kanë frikë nga zgjedhjet janë parti të vogla dhe vota e 25 qershorit do ta konfirmojë këtë në mënyrë të padiskutueshme.

Si mund t’i quani 2 individë, 2 njerëz me të cilët në një mënyrë ose një tjetër ke bashkëpunuar shumë afër. Madje me z. Rama jeni në koalicion sot dhe falë votave të tij jeni president i Republikës, i zgjedhur?

Në radhë të parë, z. Rama është falë votave të LSI-së kryeministër sepse mund të mos kishte qenë kurrë kjo mundësi me ato sjellje e veprime tërësisht të papranueshme që ka bërë ai ndaj LSI-së dhe ndaj meje në të kaluarën. Kështu që nuk është se më ka bërë ndonjë nder të madh z. Rama, ashtu sikurse u jam mirënjohës deputetëve të Partisë Socialiste që kanë votuar për këtë gjë. Por, kjo nuk ka asnjë lidhje me atë që po ndodh në Shqipëri.

Çfarë po ndodh në Shqipëri z. Meta?

Ajo që po ndodh në Shqipëri sot është: 2 individë janë bërë bashkë kundër një sistemi demokratik.

Z. Basha tha unë përfaqësoj opozitën, z. Rama përfaqëson dhe z. Meta në takim dhe ka ardhur dhe ka folur dhe në emër të LSI dhe të partive të koalicionit…

Të lutem, se çfarë ka thënë z. Basha, se çfarë ka thënë z. Rama, kjo nuk është shumë e rëndësishme. Se çfarë thoshte z. Basha deri në mbrëmjen e 17 majit, mëngjesin e 17 majit, se çfarë thoshte mbas 18 majit, kjo është histori tjetër. Se çfarë thoshte z. Rama dy orë para se të shkonte në takimin me partitë parlamentare që do bëheshin zgjedhjet pa opozitën...

Ju kërkoi ju që të mos shkonit atje dhe ju shkuat. Z. Rama la të kuptohej që ju i kishit ngritur një kurth për ta vendosur të vetëm përballë gjithë partive të tjera. Dhe ai tha iu përgjigja këtij kurthi duke bërë një deal drejtpërdrejtë me z. Basha duke lënë z. Meta jashtë...

Ka mundësi të them diçka? Së pari, nuk kemi të bëjmë me një kurth të z. Meta. Kishim të bënim me një kurth të z. Rama për të bërë zgjedhje pa opozitën dhe me një frikë të madhe të z. Basha për të ardhmen e tij politike në krye të PD-së, për arsye të gjendjes reale në të cilën është Partia Demokratike në Shqipëri, në terren, por edhe për arsye të disa shqetësimeve të drejta që ai kishte, të cilat tashmë i ka braktisur që pas 18 majit, siç ishin çështjet e drogës dhe çështjet e dekriminalizimit, të cilat ishin çështje të drejta, të cilat ne i kemi mbështetur para z. Basha.

Kështu që në këto rrethana, përpjekja e z. Rama për të provokuar opozitën për ta lënë në çadër mund të ishte me pasoja mjaft të rënda për vendin dhe unë kam bërë çdo gjë që kjo çështje të zgjidhej dhe praktikisht u krijua një qeveri besimi për zgjedhjet që ne kemi kërkuar më parë por e cila praktikisht po funksionon si një qeveri minimi për zgjedhjet.

Pse po i minon zgjedhjet z. Meta? S’po ju lejon ju të vidhni vota, të blini vota? Ata thonë që ju e bëni këtë gjë...

Jo, ata kanë në plan këtë gjë. Unë nuk kam asnjë shqetësim, asnjë nervozizëm. Ata kanë frikë nga transparenca, ata kanë frikë nga situata që kanë në terren, ata po e përdorin këtë task-forcë si një gestapo për të frikësuar njerëzit sepse mendojnë që votat merren duke punësuar apo duke ç’punësuar dhe përgjigjen do ta marrin më 25 qershor dhe njëkohësisht janë ata, të cilët bëjnë inskenime të tilla për të dëmtuar imazhin e LSI-së, për të frikësuar njerëzit e LSI-së dhe e kanë kthyer Policinë e Shtetit, që është përgjegjëse për drogën gjithashtu, në një polici politike.

Po si rrini ju në një qeveri ku policia është politike dhe task-forca sillet si gestapo?

Mos u shqetëso fare për atë punë. Ajo që po ju them është që ky skenar i këtyre të dyve, të cilët u takuan nga halli, nuk u takuan nga dëshira e madhe, për shkak të një realiteti politik dhe elektoral që nuk është i favorshëm për ta dhe që kanë bërë një marrëveshje personale, e cila shkon kundër zgjedhjeve, transparencës dhe standardit të zgjedhjeve, e cila nuk është thjesht kundër LSI-së, ajo është kundër zvogëlimit të reputacionit të tyre në popull dhe brenda vetë partive të tyre. është një marrëveshje personale, në kurriz të demokracisë, në kurriz të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe absolutisht që është një marrëveshje që do të dështojë për arsye sepse populli shqiptar pas 27 vitesh demokraci, nuk mund të pranojë kurrsesi dy individë t’i vënë kazmën jo vetëm zgjedhjeve të lira brenda partive të tyre por dhe zgjedhjeve të lira në Shqipëri.

Këta dy individë mendojnë që janë të ndershëm me ju, sepse ju kanë sistemuar si President të Republikës...

Së pari, raportet e pushtetit i zgjidh vota e qytetarëve shqiptarë dhe ata kanë vetëm dy vota. Edi Rama dhe Lulzim Basha kanë vetëm dy vota, dhe nuk kanë asnjë të drejtë të bëjnë presion mbi qytetarët shqiptarë.

Dhe do ta marrin përgjigjen e merituar, çfarëdo përpjekjesh të bëjnë, për të frikësuar votuesit shqiptarë për t’iu thënë votoni për mua dhe po nuk votuat për mua votoni për Lulin. Blu dhe kuq, lërini partitë e tjera. Të bësh një fushatë të tillë, të papërgjegjshme kur duhet të bësh një fushatë, për atë që ke bërë, për atë që s’ke bërë, për atë që do bësh në të ardhmen...

Kryeministri Rama thotë që ju nuk keni mbajtur kurrë përgjegjësi për keqqeverisjen, vetëm keni përfituar nga pushteti, ndërkohë që dje ka qenë edhe më i rreptë duke thënë që i përdorni për qoka universitetet...

Nuk e di se çfarë thotë. Ai përdor për qoka koncesionet. Lidhur me ligjin e Arsimit të Lartë, meqenëse kemi tërë ata prindër dhe fëmijë që na ndjekin, LSI nuk ka thënë që do të anulojë apo rishikojë ligjin për Arsimin e Lartë, pavarësisht se ai edhe mund të ketë nevojë për rishikime.

LSI ka mbajtur një qëndrim shumë të drejtë dhe të ndershëm, ka shprehur rezervat e saj për hapësirat që mund të linte zbatimi i ligjit, për atë që ndodhi, për të katrahurë që ndodhi vjet dhe ka kërkuar, këto janë të regjistruara edhe në Parlament, ka folur z. Luan Rama në emër të Grupit Parlamentar, ka folur Kejdi Mehmetaj që ka qenë mjaft aktive gjithashtu në emër të Grupit Parlamentar, dhe kanë kërkuar garanci dhe pasi kanë marrë garanci që do të dalin aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji, në transparencë të plotë, etj, etj.

Këto gjëra nuk dolën dhe u bë ai kaos që maturantë që mbaronin në Tiranë me mesatare shumë të lartë, u dilte për të vajtur për Financë në Elbasan apo në qytete të tjera dhe kjo ndodhte për arsye që ata të shkonin në universitete private.

Z. Meta, po ju çfarë bënit në qeveri kur ligji i arsimit ishte kaotik, kur koncesionet përdoreshin dhe ishin abuzive, kur shëndetësia, siç tha z. Vasili, dështoi. Çfarë keni bërë ju?

Ne i kemi ngritur këto çështje. Ligji për Koncesionet për t’u miratuar në Parlament ka dy vjet. Është në Parlament. Pret aty. E ka bllokuar Partia Socialiste. Dhe është një ligj që do të zhbllokohet, jam i bindur, me Parlamentin e ri, sepse nuk mund të vazhdohet më kështu, të jepen me koncesion në mënyrë krejtësisht jo transparente pasuritë natyrore të Shqipërisë dhe pastaj të dëgjojmë edhe moral, të dëgjojmë edhe fjalime kundër korrupsionit.

Çfarë ka ndodhur mes jush dhe z. Rama?

Kanë ndodhur dy gjëra mjaft serioze. E para, që z. Rama donte të bënte një reformë në drejtësi për të kapur drejtësinë dhe për të poshtëruar opozitën. Unë doja të bëhej një reformë në drejtësi konsensuale dhe garanci për stabilitetin e vendit dhe kam luftuar për këtë deri në fund.

A keni pasur debate personale, kokë më kokë për këto çështje?

Kemi pasur jo kokë më kokë, por kemi pasur edhe ai me Gramoz Ruçin, edhe unë me Petrit Vasilin e me shumë të tjerë. Unë nuk kam pasur hallin e Partisë Demokratike sepse nuk jam përgjegjës për hallet e saj, ato le t’i zgjidhë vetë. Unë kam pasur shqetësimin e stabilitetit të vendit.

Kam pasur shqetësimin e besueshmërisë së kësaj reforme. Kam pasur shqetësimin që një reformë e tillë nuk mund të kalohej duke përçarë qëllimisht Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike për ta shpërbërë atë dhe njëkohësisht të merreshin votat e peronave me rekorde kriminale, një pjesë e të cilëve e lanë më pas Parlamentin. Kjo jo vetëm që do ta nxirrte opozitën në rrugë, por kjo padyshim që do të bllokonte, nuk do të kishte pasur rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.

Këtë ua kam thënë të gjithëve, edhe atyre ndërkombëtarëve që thoshin kalojeni edhe pa opozitën. Dhe për atë çështje që unë insistova, opozita kishte të drejtë dhe kur u binda për atë çështje, pas takimit me z. Basha, i kam thënë se kush është çështje më e rëndësishme dhe më tha është kjo. E kam verifikuar, Kam sjell ekspertët e mia amerikanë. Janë takuar me z. Basha, edhe me përfaqësues të OPDAT-it, më kanë thënë ka plotësisht të drejtë dhe ishte tërësisht në përputhje me rekomandimin e Venecias dhe i kam thënë z. Basha atë ditë në takim, se mos më bësh ndonjë lojë, pastaj nxjerr ndonjë gjë tjetër.

Në qoftë se është vetëm kjo pikë dhe ti e voton, atëherë unë do të punoj që kjo gjë të miratohet kështu. Dhe ajo gjë ashtu ka ndodhur, pavarësisht nga përpjekjet e jashtëzakonshme që janë bërë, që ajo reformë të miratohej...

Po kjo kaloi, z. Meta. Këtë vitin e fundit, çfarë ka ndodhur mes jush dhe Ramës?

Kjo, mendoj, ishte një mërzitje e madhe e z. Rama me mua, sepse ai e donte reformën thjesht për veten e vet.

Këtu ka filluar thyerja mes jush?

Nuk e di. Mund të ketë pasur edhe raste të tjera. Në fakt thyerja ka filluar që pas zgjedhjeve lokale, në zgjedhjet e vitit 2015. Ta shpjegoj më pas. E dyta çështje...

Kur u hap çështja CEZ-DIA?

Jo. Kur doli rezultati i zgjedhjeve. Më pas u hap edhe kjo çështje. Por, le të vazhdojmë, se këtu mund të kthehemi më vonë, në qoftë se doni ju, për ndonjë retrospektivë të marrëdhënieve.

Në rastin e dytë, mendoj, shqetësimi i tij ishte se ai i donte zgjedhjet pa opozitën. Ky është një fakt i vërtetë.

Si i donte pa opozitën?

Nuk donte të ishte opozita në zgjedhje, sepse i kishte të gjitha mundësitë për ta futur opozitën në zgjedhje.

E futi, faktikisht, i lëshoi opozitës çdo gjë që ajo desh...

E futi për ta përdorur Lulzim Bashën kundër zgjedhjeve. Nuk e futi për të garantuar standardin e zgjedhjeve.

Rama po përdor Lulzim Bashën?

Absolutisht. Kjo është shumë e qartë. Nuk besoj se ka njeri në Shqipëri që nuk e ka vënë re këtë gjë, dhe e gjithë marrëveshja e tyre është një përpjekje e dy individëve kundër zgjedhjeve, për të zgjidhur problemet e tyre brenda partive, siç i zgjidhi Basha problemet brenda PD-së, duke zhdukur nga lista tërë ato personalitete të PD-së, pa e mbledhur kryesinë e Partisë Demokratike.

Ju mendoni se kjo ka lidhje me marrëveshjen me Ramën?

Një njeri që premton Republikën e Re, që u thotë shqiptarëve, se do të bëjmë zgjedhje kështu e do të bëjmë zgjedhje ashtu, dhe në fund fare çon në mes të natës listën e partisë së tij, listën e një partie historike, listën e një partie që edhe Sali Berisha, që është themeluesi, udhëheqësi, e të tjera e të tjera, dhe lider autoritar, lideri i vjetër, po themi, e me probleme, e miratonte në kryesi. Dhe ky çon listën atje, pa pyetur as për kryesinë e partisë së tij. Si mund të bëhet një veprim i tillë dhe si mund të jepet një shembull i respektimit të institucioneve? Dikush që nuk i respekton ato në parti, nuk ka se si t’i respektojë as në shtet dhe askund tjetër.

Në këtë drejtim, ai ishte i interesuar që opozita të mos hynte në zgjedhje. Kjo ishte një...

Rama?

Po, Rama ishte i interesuar.

Por, pasi keni pasur këto konflikte, z. Meta, keni ndenjur dhe jeni kënaqur me fruta deti në restorantin te Pazari i ri, duke pirë verë nga 500 euro shishja.

Tani këto janë përralla. E para, unë nuk jam ndonjë njeri i dhënë pas verës, aq më tepër pas verës së shtrenjtë, dhe as nuk e njoh verën shumë, me thënë të drejtën. Pak mund ta njoh rakinë, pak, por verën nuk e njoh shumë. për mua si një verë 20 euro, si një verë me çmimin që thoni ju, është njësoj. Nuk më pëlqen.

Pija e asaj vere është më shumë arrogancë, se sa çështje shijeje...

Nuk ka lidhje fare me atë gjë. Unë ulem dhe takohem me cilindo, dhe jam i qetë vetëm për një gjë: që kam qenë dhe jam i ndershëm me të gjithë, edhe me z. Rama, edhe me z. Basha, edhe me cilindo tjetër, sepse dua të jem i ndershëm me qytetarët e vendit tim.

Z. Rama tha se ju është lutur që prej shtatorit, e ka thënë në asamble, e ka thënë në këtë studio, që ju të jepnit përgjigje për një koalicion të ardhshëm. Ndërkohë ju nuk i jeni përgjigjur.

Së pari, dua t’ju bëj një sqarim, meqë folët për raportin tim me z. Rama. Këto janë dy çështjet madhore, për të cilat ai është tepër i mërzitur me mua dhe me LSI-në, sepse mendonte se përmes kapjes së drejtësisë të kontrollonte gjithçka në vend. Ky është koncepti për fat të keq, dhe mua më vjen shumë keq për këtë gjë, sepse ai duhej të tregonte një dimension tjetër.

Së dyti, ai donte zgjedhje pa opozitën, sepse nuk donte një situatë normale zgjedhjesh. Opozita kishte frikë për rezultatin e saj në zgjedhje. Një kjo. E dyta, kishte edhe frikën tjetër, se implikimi i policisë, paratë e drogës, e të tjera e të tjera. Ai u tremb shumë pas zgjedhjeve në Dibër, ku

Ku u përdorën paratë e drogës dhe të...

U përdorën, s’u përdorën, u duk qartë se një gjë e tillë mund të eksperimentohej në të gjithë vendin, dhe mund të kishte probleme serioze. Natyrisht, në këto kushte kur z. Basha shikonte një pasiguri për të ardhmen e tij politike edhe në krye të PD zgjodhi ose bojkotin me qëllim imponimin e një qeverie, që mund të rriste pikët e partisë së tij dhe të atij vetë brenda partisë. Ose pastaj bojkotimin e zgjedhjeve, me qëllim që të vazhdonte të kishte...

A kishte një marrëveshje me ju Basha, qoftë edhe në distancë, për çështjen e çadrës, për protestën e çadrës?

Tani, që t’i themi gjërat hapur, para teje dhe para të gjithë demokratëve po ta them unë këtë gjë. Basha nuk më ka pyetur mua fare për çadrën dhe nuk kishte asnjë arsye pse të më pyeste mua për çadrën, sepse ishte e qartë që ai çadrën e konceptoi si një serrë politike për të rritur autoritetin e tij brenda Partisë Demokratike dhe si një miniparlament për të qenë prezent në jetën politike, në mënyrën më aktive dhe intensive.

Dimër politik ishte dhe serra mund të jepte rezultat.

Dakord. Cili është raporti im me çadrën? Unë që në fillim e kam bërë të qartë, kemi bërë takim unë me z. Vasili, z. Rama dhe z. Ruçi, dhe kam thënë: “Duhet marrë seriozisht kjo çështje, sepse këta mund të bojkotojnë”, këtë e kam thënë që në fillim. Pse? “Sepse këta e dinë se me zgjedhje normale humbasin”. Ky ishte vlerësimi im. Duke pasur edhe shqetësimin që mund të ketë edhe ndonjë ndërhyrje nga shteti apo ndonjë shqetësim tjetër e të tjerë...

Para të drogës, para kriminale, përfshirje të personave të inkriminuar?

Po çfarë rëndësie ka, pa dyshim, opozitë janë. Kështu që unë kam thënë: “Këta nuk kanë çfarë humbasin dhe duhet të kemi kujdes, se mund t’i bëjnë dëm edhe vendit, edhe kësaj maxhorance”.

Këtë e keni biseduar vetëm me z. Rama?

Me z. Rama, me z. Ruçi dhe me z. Vasili.

Po me z. Berisha?

Dhe kemi dalë në një deklaratë më pas, për t‘u hapur për dialog. Situata vazhdoi dhe u acarua. Kemi një moment të dorëheqjes apo të zëvendësimeve në qeveri. Ishte një moment, ku unë kam sugjeruar që të shfrytëzohej për të bërë një dialog me Partinë Demokratike për të ofruar disa garraci, të cilat kishin të bënin me Ministrinë e Rendit, e cila ishte në qendër të akuzave kryesore për drogën e të tjerë.

Kjo gjë nuk u bë, u bënë zëvendësimet që dihen. Situata vazhdoi dhe u acarua edhe më tej. Më pas unë dola me idenë e qeverisë së besimit, ai ishte një propozim shumë i ndershëm, duke filluar me vetë mandatet e LSI-së, për t’i vënë në disponim të një zgjidhjeje të tillë. Pra, në qoftë se ministri i PS-së do të ikte dhe z. Rama kishte një siklet, ai mund ta çonte te ministria e LSI-së pa asnjë problem.

Për mua dhe për LSI-në e rëndësishme ishte që PD-ja të hynte patjetër në zgjedhje, sepse kjo do të ishte katastrofike për vendin. Unë jam një politikan që i kam përjetuar vitet ‘96 dhe ‘97 dhe e di shumë mirë se çfarë do të thotë të shkosh në zgjedhje pa opozitën. Në këto kushte kemi debate nga më të ndryshmet, dhe, natyrisht, që ta dini këtë gjë, ta dijë edhe i gjithë opinioni publik, unë jam takuar edhe me z. Basha gjatë kohës së çadrës.

Jeni takuar?!

Po, bashkë me dy persona të tjerë, një nga të dy ka qenë z. Vasili.

Jeni takuar fshehtas?

Nuk mund të them fshehtas, por jo publikisht.

Jeni takuar me Bashën në mënyrë jopublike?

Po, po. Unë i kam thënë Lulzim Bashës këto gjëra...

Në prani të dy personave të tjerë?

Po, një prej të cilëve është Petrit Vasili. Unë i kam thënë z. Basha këto gjëra, që t’i dinë edhe demokratët, edhe socialistët...

Z. Meta, ku jeni takuar?

Këtë nuk dua ta ekspozoj.

Me dijeninë e z. Rama jeni takuar, apo pa e vënë në dijeni z. Rama?

Nuk jam vartës as i z. Rama, as i askujt tjetër. Ajo çfarë i kam thënë unë z. Basha ka rëndësi.

T’ju bëj një pyetje, sa për t’u sqaruar: jua kërkoj z. Basha takimin, apo ishit ju që e iniciuat?

Nuk ka rëndësi, unë po të them çfarë i kam thënën z. Basha. Çfarë rëndësie ka kush e takoi, çfarë piu, çfarë bëri?

Jo, ka rëndësi se kush e ka kërkuar takimin.

Verë kemi pirë edhe atje, nuk e di sa ka qenë çmimi i verës, por ishte demokrat ai që solli.

E solli z. Basha me vete?

Nuk e di nëse e kishte sjellë Luli, apo ai demokrati. Unë i kam thënë z. Basha ato gjëra, të cilat ia kam thënë edhe z. Rama, ua kam thënë edhe ambasadorëve të huaj, që kanë qenë të interesuar për krizën, ia kam thënë edhe z. McAllister dhe z. Fleckenstein kur kanë ardhur. Ato që i kam thënë z. Basha, ato i kam thënë dhe z. Rama kur jemi takuar në Hotel Tirana, takim zyrtar i kërkuar nga unë me z. Vasili, me znj. Gjosha, me z. Luan Rama, dhe ai ka qenë me Engjëll Agaçin, sekretar i Përgjithshëm i Kryeministrisë, dhe me z. Ruçi.

Këto gjëra i kam thënë z. Basha, më dëgjo me vëmendje: “Për çështjen e drogës dhe të dekriminalizmit ke të drejtë”. Ne këtë çështje e kemi mbështetur para PD-së, PD–ja u kujtua për drogën vetëm pasi humbi Bashkinë e Peshkopisë, i duhej edhe si justifikim. “Ne i mbështesim, sepse këto janë vërtet një problem shumë i madh për vendin dhe për zgjedhjet e të tjerë, edhe angazhimi i banditëve, i të fortëve, kriminelë”, e ku di unë. Për punën e z. Rama i kam thënë: “Mos prit të dalë LSI-ja në çadër”, sepse ishte një variant që të dalë LSI-ja në çadër.

Që edhe ju mund të dilnit?

Po. Së pari, kjo nuk zgjidh ndonjë gjë.

Së dyti, po doli LSI-ja në çadër, nuk ka vend më për ty, sepse nuk del LSI-ja me 500 apo 5000 veta.

E paskeni kërcënuar?

Jo, unë fola miqësisht me të, nuk ishte kërcënim, po doli LSI-ja, del diçka tjetër, por që nuk ishte ky qëllimi. Mos prit nga unë të votoj vetëm në parlament kundër Ramës, sepse unë kam një marrëveshje, ai është Kryeministër legjitim. Ai ka përgjegjësi për këto dy gjëra, edhe për drogën, edhe për dekriminalizimin. Këto gjëra ia kam thënë me kohë edhe Ramës, por i kam thënë që ti ke të drejtë të kërkosh disa garanci, por nuk mund ta teprosh. I kam thënë edhe për votimet elektronike e për gjëra të tjera që t’i harrojë, sepse këto duan një vit e ca të bëhen, sepse ky mendonte që të bëjmë një qeveri teknike, të fillojmë votimin elektronik, ta bëjmë pas një viti.

Cili ishte reagimi i z. Basha?

Shiko se çfarë i kam thënë: Unë e mbështes shtyrjen e zgjedhjeve, por vetëm brenda korrikut, sepse në gusht nuk mund të bëhen zgjedhjet.

Unë i kam thënë që personalisht nuk e pranoj këtë ide dhe këtë ua kam thënë ndërkombëtarëve dhe të gjithëve që Shqipëria nuk mund të bëjë zgjedhje përtej 9 shtatorit, data e fundit, ku me Kushtetutë duhet të mblidhet parlamenti i ri i Shqipërisë, sepse, sipas Kushtetutës së Shqipërisë, kjo gjë mund të shtyhet vetëm në qoftë se Shqipëria hyn në gjendje lufte me një vend, vetëm atëherë, në mënyrë automatike, shtyhet mandati i parlamentit dhe institucioneve që varen prej tij, derisa të mbarojë lufta, por Shqipëria nuk e ka këtë problem.

Shqipëria ka halle të mëdha, si problemin e drogës dhe probleme të tjetra, patjetër, por ti ke të drejtë të kërkosh garanci. Unë i kam thënë të marrë Presidentin dhe unë i kam thënë do të punoj që të merrni Presidentin, si një garanci për këtë gjë. Ky ka qenë një ndër insistimet e mia që Presidenti të ishte në paketë.

E keni biseduar sy më sy me Bashën dhe i keni thënë që mund të merrni Presidentin?

Ma sill Bashën këtu, të vijë Petrit Vasili dhe një koleg tjetër. Për çështjet e mëdha, si për reformën në drejtësi, si për këtë krizë që këta krijuan, sepse edhe krizën në reformën në drejtësi këta dy e krijuan.

Unë ua kam thënë me kohë edhe këtyre, edhe tre ambasadorëve “të mos shkojmë në atë takim, hajde të mblidhemi këtu të pestë, për çfarë nuk biem dakord te reforma në drejtësi, cilat janë rekomandimet e Komisionit të Venecias, hajde dhe në bazë të saj ta zgjidhim këtë situatë”. Sepse do të kishte filluar zbatimi i reformës në drejtësi që para dy vjetësh.

Çfarë ju tha Basha në atë takimin që patët me të?

Ai insistonte për votimin elektronik e të tjerat, por unë i thashë këtë gjë: zotëri, ty, unë dhe Doris Pack po të mbështesim. I thashë që ti ke një problem të madh edhe me ndërkombëtarët. Tjetra në fund fare, që nuk ia kam thënë në takim, e di që ai është mërzitur më pas, kur i kam dërguar këtë mesazh, edhe atij dhe Berishës, mund të pyesni edhe z. Tritan Shehu, me të cilin kam pasur komunikim të vazhdueshëm, duke e menduar njeri të përgjegjshëm dhe serioz. i kam thënë që unë këtë situatë nuk mund ta menaxhoj dot ndryshe, e vetmja gjë që do të bëj është t’i bëj kërkesë PPE-së, meqenëse PD-ja është pjesë e PPE-së, që të sjellë këtu negociator, sepse unë kërkova dialog dhe këta nuk uleshin për dialog.

E kërkuat ju z. McAllister që të vinte?

Jo, unë nuk është se kërkova direkt z. McAllister, por i bëra një letër Presidentit të Partisë Popullore, z. Daul. Ramë dakord për këtë gjë, me insistimin tim edhe me z. Rama, edhe me z. Ruçi, që ata të dërgonin një negociator, të cilin ata e gjykuan që duhet të ishte z. McAllister, për arsyen se ne kërkonim dialog, por kjo gjë nuk ndodhte, sepse z. Basha me z. Rama nuk takoheshin. Z. Basha nxirrte pretendimet e tij dhe duhej patjetër të vinte dikush që të krijonte këtë mundësi për dialog.

Takimi juaj me z. Basha ka qenë para mbërritjes së z. McAllister apo më pas?

Para, para.

Takimi juaj ishte miqësor apo i tensionuar?

Jo, nuk kishte pse të ishte i tensionuar, sepse unë ia kam bërë të qartë z. Basha që qëndrimet janë këto. Po, i kam thënë edhe diçka tjetër, që ndoshta kjo ndikoi edhe më pas në marrëveshjen e tyre të asaj nate për të evituar këto koalicionet, ia kam thënë z. Basha: Unë e kuptoj që ti je i shqetësuar për një humbje përballë një koalicioni të madh, siç ishte koalicioni PS, LSI, PDIU e të tjerë, kuptohet, sepse psikologjikisht edhe opinioni, ata që janë si të lëkundur, domethënë që kjo punë mbaroi dhe njerëzit nuk motivohen.

U kam thënë z. Rama dhe ambasadorëve: në qoftë se është kështu, të bëjmë një ndryshim në Kod dhe LSI-ja të dalë në koalicion me PDIU-në, me ndonjë parti tjetër, PS-ja të dalë me parti të tjera, PD-ja të dalë me koalicionin e vetë, në mënyrë që të krijohen edhe balanca, të krijohet edhe një atmosferë më demokratike në vend dhe me disa garanci më të mëdha për të gjithë aktorët për standardet e zgjedhjeve. Pra, qëndrimet e mia kanë qenë shumë të qarta.

Pse nuk e bëtë publik takimin?

Unë i kam thënë dy gjëra. Nuk kishim pse ta bënim publik. I kam thënë dy gjëra.

A ka të drejtë z. Rama të mendojë që ju po i bënit një kurth kur takonit konkurrentin e tij fshehtas, duke qenë anëtar i koalicionit?

Nuk ka asnjë lidhje. Sa herë janë takuar ata fshehtas në të kaluarën, mua nuk më ka shqetësuar.

Janë takuar z. Rama dhe z. Basha?

Le të takohen sa herë të duan fshehtas ose hapur. Çfarë problemi ka?! Ne jemi politikanë, do të takohemi hapur ose jo, sepse nuk mund të them “fshehurazi”, pasi nuk mund të takohesh fshehurazi në prani të disa vetave.

Në të gjithë këtë qëndrim, unë dua të theksoj se qëndrimet e mia kanë qenë vetëm për zgjidhjen e krizës dhe ia kam bërë të qartë z. Basha se kërkesa e tij për heqjen e z. Rama është e pamundur, është personale dhe e pakuptueshme, siç i kam thënë edhe z. Rama se unë, po të isha në vendin tënd, do të kisha dhënë dorëheqjen.

Sepse koalicioni PS-LSI fiton bindshëm. Neve na intereson të hyjë opozita në zgjedhje e të tjera e të tjera. Ai ka thënë “Nuk e jap”, arsyet e tij.

Po z. Berisha e keni takuar gjatë kësaj kohe?

Jo.

A keni pasur kontakte, marrëdhënie dhe a keni shkëmbyer opinione me të?

Po, kam komunikuar vazhdimisht në distancë edhe me z. Basha, edhe me z. Berisha gjatë kësaj periudhe. U kam bërë të qartë qëndrimet e mia, u kam bërë të qarta qëndrimin për PPE-në. Unë i kam thënë: do të ndjek qëndrimin e PPE-së në fund fare.

Po kur ju kërkoi Rama koalicion, pse nuk u regjistruat në një koalicion me të, z. Meta?

Pa opozitën në zgjedhje, ne nuk mund të hynim në koalicion. Koalicion kundër kujt do të bënim pa opozitën? Më pas, zhvillimi i ngjarjes, sepse edhe në deklaratë, kur diskutuam, ne e kishim bërë të qartë qëndrimin tonë për një qeveri besimi, e kishim bërë të qartë se koalicioni ynë me PS-në kushtëzohej nga përpjekjet maksimale të lidershipit të PS-së për të përfshirë opozitën në zgjedhje.

Ndërkohë, në atë që quhet tryeza “Mediu-Duka”, e cila çoi më pas në paktin “Rama-Basha”, a ishit ju që e kishit organizuar për të bashkuar të gjitha partitë e tjera dhe për ta lënë z. Rama vetëm?

Ne nuk kemi pasur qëllim për të lënë z. Rama vetëm. Ne kemi pasur vetëm një qëllim: të ndihmonim z. Rama të mos bënte një marrëzi të paparë në historinë e Shqipërisë, që të çonte vendin në zgjedhje pa opozitën, ashtu sikurse jemi përpjekur t’i bëjmë të qartë edhe Lulzim Bashës që ka disa limite.

Unë kam takuar edhe znj. Topalli në një moment pas vizitës së McAllister-it. E kam takuar rastësisht pas një pritjeje të Ambasadës Angleze në Romë dhe i kam thënë: Çfarë po bëni? Më shumë se kaq garanci nuk mund të kërkojë një opozitë, e cila nuk ka mjete të tjera për ...

Edhe ju paskeni gjetur kë të pyesni. Kush e pyeste znj. Topalli?

Nuk ka rëndësi. Kemi folur me znj. Bregu, kemi folur me shumë persona në Partinë Demokratike, por si person kontakti më shumë unë kam komunikuar me z. Tritan Shehu për t’i bërë të qartë qëndrimet e mia për çështje të caktuara.

Këto qëndrime kanë pasur vetëm një qëllim, që të arrihej një zgjidhje me të gjitha palët në këtë proces zgjedhor, jo për të bërë komplot ndaj z. Rama, as për të bërë komplot ndaj opozitës apo ndaj vendit për ta lënë opozitën jashtë.

Z. Meta, a ju ka kërkuar z. Rama që Petrit Vasili të mos shkonte në tryezën “Mediu-Duka”?

Për këtë çështje i takon z. Vasili të japë një përgjigje.

Juve jua ka kërkuar?

Unë besoj se do ta ftoni atë si kandidat për Kryeministër të ardhshëm.

Si Kryeministër? Z. Vasili qenka kandidat për Kryeministër, ju President. Pse LSI-ja do t’i marrë të gjitha postet?

Këtë çështje e shikojmë ne, nuk ka problem. Rëndësi ka që z. Vasili është kandidat për Kryeministër, janë edhe dy kandidatë të tjerë. Ndoshta ata mund të vijnë të tre në këtë studio, por sot dua t’ju them edhe një herë tjetër se z. Rama, para se të shkonte në tryezë, nga Elbasani bëri deklaratë shumë të fortë se si do të shkonte në zgjedhje pa opozitën.

Komunikoi me ju?

Ai bëri shumë mirë që shkoi në tryezë.

Komunikoi me ju?

Ai bëri shumë mirë që shkoi në tryezë.

Unë dua të falënderoj z. Vasili dhe z. Shpëtim Idrizi që shkuan në atë tryezë! Dua të falënderoj partitë aleate të Partisë Demokratike që e iniciuan atë tryezë, pavarësisht se ato ishin viktimat e para të marrëveshjes 3-orëshe, por nuk ka rëndësi, ishte një gjë e mirë, sepse është shumë mirë që opozita përfshihet në zgjedhje, pavarësisht nga loja personale që po bëjnë Rama dhe Basha në cenim të standardit të zgjedhjeve. Por këtë gjë do ta menaxhojnë të gjithë shqiptarët bashkë.

Z. Meta, në datën 17 maj ju ishit në një takim me të rinjtë në Korçë. Kur e morët vesh që Rama dhe Basha ishin takuar kokë më kokë. A e morët vesh nga mediet, apo Rama ju telefonoi t’ju thoshte se po takohej vetëm për vetëm me Bashën?

Unë e kam marrë vesh gjatë kthimit nga Korça, jam kënaqur dhe kam fjetur gjumë rehat.

Nuk ju kontaktoi asnjëri nga të dy për t’jua thënë?

Nuk kam pasur asnjë arsye që të kisha ndonjë shqetësim nga ata.

Gjatë kohës që kanë qenë në takim, a ju kanë kontaktuar për t’ju thënë që donin të ndryshonin këtë apo atë gjë?

Nuk ka rëndësi fare, unë dua të them një gjë që ata kanë të drejtë të jenë të pakënaqur me mua, për dy arsye: së pari, z. Basha mund të jetë i pakënaqur sepse ka pritur që unë do të dilja te çadra dhe do të përmbysja z. Rama, ndërsa z. Rama është i pakënaqur, sepse insistimi im bëri që opozita të hyjë në zgjedhje. Atëherë të dy si pakënaqësi për mos përdorimin tim dhe të LSI-së për qëllimet e tyre jo pozitive zgjodhën të bëjnë një marrëveshje kundër standardit të zgjedhjeve. Për çfarë arsyeje? Po jua them unë, për arsye se realiteti elektoral në Shqipëri sot është 100% i ndryshëm nga 4 vjet më parë.

Z. Meta, a keni biseduar me z. Basha ose Berisha që të bashkoni votat për të rrëzuar z. Rama në Parlament?

Asnjëherë dhe i kam thënë z. Basha se, siç nuk i kam bashkuar votat me Edi Ramën për të rrëzuar Berishën kur kam qenë me Berishën, unë nuk mund të bëj lojëra, nuk mund të ndodhë kjo gjë, harroje këtë gjë, edhe këtë tjetrën, se mund të hyjë edhe Rama në çadër. Nxirr këta nga çadra, hyn tjetri në çadër. Ka të drejtë të thotë se mua m’u bë një puç, më hoqën në mënyrë jolegjitime. Unë kam menduar që opozita ka të drejtë për disa garanci. T’i marrë këto garanci dhe të hyjë në zgjedhje, ne nuk kemi asnjë shqetësim.

Le të rikthehemi te momenti kur Basha dhe Rama u mbyllën me njëri- tjetrin. A komunikuan me ju, a ju kërkuan mendim ose opinion për çështjet që po preknin?

Nuk kam pasur asnjë komunikim me ta. Kam qenë shumë i qetë. Kam fjetur shumë rehat atë natë. Dhe që ta dini, kur jam zgjuar, jam kënaqur kur pashë që u arrit marrëveshja, sepse nuk kam qenë duke pritur, sepse isha i lodhur dhe u kënaqa.

Kur ju kontaktuan Rama ose Basha pas marrëveshjes?

Nuk kam pasur ndonjë kontakt me z. Basha. Unë kam pasur një kontakt ditën tjetër me z. Berisha, por jo për marrëveshjen.

Po me z. Rama?

Me z. Rama jemi takuar më pas. Nuk e di ku jemi takuar.

Ky quhet takim i rastësishëm. Por unë po ju pyes, a ju ka telefonuar për t’ju thënë që u bë marrëveshja, që u arrit marrëveshja, apo ju harruan?

Jo. Por, së pari, ndonjëherë nuk ndodhin gjërat siç dëshirojnë të tjerët ose siç kanë iluzione të tjerët. Së dyti, për mua kishte rëndësi që opozita të hynte në zgjedhje, kjo ishte kryesorja, me shpresën që gjërat do të stabilizohen dhe normalizohen.

Edhe kështu siç është, është më mirë se pa opozitën në zgjedhje. Është e vërtetë se ata janë bashkuar për një hall të madh që e kanë të dy bashkë për shkak të rritjes së jashtëzakonshme që ka Lëvizja Socialiste për Integrim, por edhe parti të tjera që ata i quajnë gjoja të vogla, janë bashkuar për të zgjidhur hallet e tyre duke u përpjekur të frikësojnë njerëzit të mos votojnë për këto parti dhe duke dashur të krijojnë idenë që këto do të vendosin për fatet e Shqipërisë, ndërkohë të jenë të sigurt se ata dy vota kanë.

Po si paskan dy vota, ata janë përfaqësues të dy forcave kryesore politike?

Siç kam unë një votë, edhe ata nga një votë kanë. Forcat do t’i shikojmë në kutinë e votimit më 25 qershor. Do t’i shikojmë edhe para kutisë së votimit edhe më 25 qershor.

Z. Meta, a e nuhatët dhe a e ndjenit që në takimin midis Ramës dhe Bashës, në një farë mënyre, po bëhej kurban LSI-ja?

Nuk është ky shqetësimi im. Përpjekjet për të bërë kurban LSI-në janë më të hershme, janë që në vitin 2008, pasi z. Rama u rizgjodh në vitin 2007 me votat e LSI-së. E para gjë që mendoj unë pas kësaj gjëje ishte eliminimi i LSI-së. Për këtë, menjëherë pas tragjedisë së Gërdecit, duke shfrytëzuar një dobësi të Berishës për shkak të situatës së rëndë të imponojë këtë kod dhe ndryshimet skandaloze kushtetuese, që shkatërruan të gjitha mekanizmat e balancës dhe të kontrollit dhe na sollën edhe këtë sistem parlamentar, i cili nuk është përfaqësues, pasi është tepër partiak ku kryetarët e partive kanë rolin kryesor në përcaktimin e listave, gjë që ka dobësuar mjaft parlamentarizmin dhe ka pakësuar identitetet e spikatura në parlament.

A keni frikë nga marrëveshja Basha-Rama?

Që ta dini ju dhe ta dinë të gjithë shqiptarët: nuk kam pasur frikë nga Berisha dhe nga Nano bashkë, jo të kem frikë nga Tomi dhe Xherri bashkë.

Çdo të thotë: Tomi dhe Xherri bashkë? Ju po quani Ramën dhe Bashën “Tomi dhe Xherri”?

Për aq kohë sa ata do të mendojnë që mund të luajnë me fatet e popullit shqiptar, me zgjedhjet e lira dhe demokratike, mund të frikësojnë njerëzit me praktikat më të fëlliqura, që shqiptarët i kishin harruar që nga koha e policisë së të ndjerit Gazidede, duhet ta dinë që janë të pashpresë dhe republika e tyre e oligarkisë do të arkivohet një herë e përgjithmonë më 25 qershor. Nuk ka shanse të ndryshojë vullnetin qytetarëve shqiptarë për ndryshim. Nuk ka komedi që i tremb shqiptarët.

Pse nuk qëndruat në politikë që të përplaseshit me ta, por pranuat që ata t’ju nxjerrin në një lloj pensioni politik, duke ju zgjedhur President?

Nuk kam dalë në pension. Do të ketë surpriza. Jua kam thënë me kohë këtë. Do të ketë surpriza që nga rezultati i zgjedhjeve.

Siç është katandisur Presidenti i Shqipërisë me këto ndryshimet kushtetuese, vetëm të ndajë dekorata i mbetet, se gjë tjetër nuk ka në dorë.

Kini durim deri në 25 qershor! Prisni, se do të ketë edhe 26 qershor! Ajo që dua t’ju them është vetëm kaq: mua më interesojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe që këta të dy të heqin dorë nga skenarët e tyre për të frikësuar njerëzit, për t’u bërë presion njerëzve, për të përdorur policinë politikisht për inskenime, për të përdorur njerëzit e OSHEE-së dhe të ujësjellësve për presione kudo në të gjithë Shqipërinë, për të hequr njerëz nga puna për bindje politike.

Po jua them sot: LSI-ja nuk është një parti që na e fali (neve që e krijuam), Enveri, Ramizi, Fatosi apo Saliu, por është një parti e krijuar me shumë sakrifica dhe sot është partia e rinisë së Shqipërisë.

Sipas PS-së, është një parti që funksionon duke punësuar njerëz,duke përdorur administratën për të fuqizuar partinë,duke përdorur korrupsionin për të financuar partinë.

I dimë të gjitha ato që thotë Rilindja (jo PS-ja), për LSI-në.

Sot shumica e socialistëve janë me LSI-në, si dhe demokratët, të cilët nuk e pranojnë këtë shpërdorim të kauzave të tyre. Ata janë me LSI-në, jo se e duan atë, por sepse duan një zgjidhje për Shqipërinë.

A keni përgjegjësi për blerjen e votës, për vjedhjen e votës, për përdorimin e administratës për të marrë votat?

Asnjë përgjegjësi nuk kemi për këtë gjë. Kjo gjë nuk ka ndodhur asnjëherë. Administratën po e përdorin ata që po e përdorin.

Janë shprehur që ka qenë LSI-ja përgjegjëse për këtë, sidomos, për blerjen e votës me para në dorë.

Asnjëherë nuk e ka bërë këtë gjë LSI-ja. Këtë gjë e kanë bërë kriminelët që nuk i ka futur LSI-ja në parlament. A e dini se kush i ka futur kriminelët parlament? Unë e di që Lulzim Basha do të thotë nesër që LSI-ja i ka futur kriminelët parlament, edhe drogën e ka futur LSI-ja, që edhe Saimir Tahiri punonte për llogari të LSI-së. Ai do t’i thotë patjetër të gjitha këto, sepse ai pranoi të jetë një flutur më shumë në zyrën e Edi Ramës, duke braktisur kauzat e opozitës dhe duke u keqpërdorur për herë të tretë kundër Ilir Metës.

Pse jeni kaq i nervozuar me Bashën?

Nuk jam i nervozuar, jam shumë i qetë. Absolutisht, jo. Unë nuk jam nervozuar me doktorin, jo të nervozohem me Bashën.

Pse për herë të tretë?

Jua them unë. Herën e parë ai u keqpërdor nga Rama dhe nga Tahiri te çështja Doshi–Fufi. Ishte një kombinim i të dyja palëve.

Edhe i Bashës?

Po, patjetër. A nuk e mbani mend ju? PD-ja, që mbështeti gjithë atë kauzë që Ilir Meta do të vriste këta dy deputetë, ka humbur ka humbur për tri javë (këtë ua kam thënë të gjithëve), 7% të elektoratit të saj. Një opozitë nuk duhet të humbasë as 1% të elektoratit në vit, se opozita nuk mban përgjegjësi për ndonjë gjë në këtë vend.

Lulzim Basha mos ta gjejë fajin te LSI-ja pse po i ikin njerëzit. Ata nuk ikin thjesht për vende pune, sepse ai e mori OSHEE-në, ka marrë tërë ato drejtori. Po i vë njerëzit në punë, t’i vërë të shikojmë sa vota do të marrë. Nuk janë shqiptarët të tillë.

Atë metodë që keni zbatuar ju, po zbaton.

Nuk ka zbatuar asnjë metodë të tillë LSI-ja. LSI-ja ka rininë.

Merr vende pune dhe premto vende pune.

LSI-ja ka rini dhe sot ka 600 mijë vota të reja në Shqipëri. Mbaje mend këtë që po të them!

Si 600 mijë vota?

Po, 600 mijë vota të reja.

600 mijë vota i ka PD-ja, jo ju.

Ky hall i ka bërë bashkë.

Nëse i ka pasur, duhet t’i rrisë pastaj.

Ky hall i ka bërë bashkë. Do ta shikojmë!

Herën e parë tha se do të përdoret për çështjen “Doshi-Fufi”.

Herën e dytë ai u përdor për çështjen “CEZ-DIA” pas zgjedhjeve lokale në vitin 2015, ku Partia Demokratike...

PD-ja heshti për çështjen “CEZ”.

Jo, jo, PD-ja jo vetëm nuk heshti, por ishte pjesë e kësaj gjëje edhe z. Basha. Në një moment tepër delikat për qeverinë “Rama”, kishin një skandal tjetër ata, e spostoi vëmendjen me një deklaratë të regjistruar më parë, jo të bërë atë ditë, pasi doli një shkrim i orkestruar te BIRN-i, që ishte tërësisht manipulativ, ku fliste gjoja për një ish-Kryeministër dhe aludonte që ky isha unë, ndërkohë që ishte e qartë se ishte një ish-Kryeministër tjetër, i një qeverie teknike, që kishte përfituar nga “CEZ-DIA”.

Sipas jush, këtë e organizoi Rama?

Sipas z. Basha, me të cilin jam takuar dhe ka bërë një autokritikë për padijeninë e tij, kjo ka qenë e organizuar nga z. Rama, pra sipas tij.

Jeni takuar atëherë, apo në takimin e fundit? Jeni takuar edhe në rastin e “CEZ-DIA”?

Jam takuar me z. Basha edhe për reformën në drejtësi. Unë jam takuar edhe në Amerikë kur ishim bashkë te konventa për të mbështetur Hilari Klintonin.

Dhe ka bërë autokritikë?

Domethënë, e ka pranuar që është keqpërdorur, por me porosi ose me informacion të Kryeministrisë, që ata e kishin dhënë të sigurt se ky personazh isha unë, kur unë nuk isha aty.

Ndërkohë, z. Meta, përse thoni dhe përse jeni i bindur se marrëveshja Rama-Basha shkon përtej zgjedhjeve?

Nuk shkon dot përtej zgjedhjeve ajo, se në zgjedhje do të marrë përgjigjen e merituar, të jesh i sigurt për këtë që po them!

A keni frikë se midis PS-së dhe PD-së ka një marrëveshje xhentëlmenësh, pra jo e shkruar, për të bashkëqeverisur vendin...?

Nuk ka marrëveshje PS-PD, ka marrëveshje Rama-Basha, marrëveshje për hallet e tyre.

Po një marrëveshje Rama-Basha për ta qeverisur vendin, pas 25 qershorit me një qeveri me koalicion të gjerë?

Hallet e tyre nuk kanë asnjë lidhje me hallet e shqiptarëve.

Ç’do me thënë?

Nuk ka...

Një koalicion me bazë të gjerë e lë LSI-në, një minorancë të pandjeshme.

Një koalicion...E para, një herë, LSI-ja do të dalë forcë e parë në këto zgjedhje. Mbaje mend këtë që po të them.

Po si do të dalë forcë e parë?

Të lutem! Kështu më ke thënë edhe para katër vjetësh. Të jap këtë, forcë e parë. Në Tiranë, një herë, e ke të padiskutueshme, por edhe në të gjithë Shqipërinë.

Si forcë e parë?

Po, forcë e parë. Ky është halli i madh që i ka gjetur, sepse e gjithë rinia e Shqipërisë është me LSI-në; ky nuk është faji ynë.

Tani, pavarësisht se si dilni, edhe po dolët ju forcë e parë, a keni frikë që PS dhe PD...?

Më fal, më fal: a tha ky 35%? Jo, nuk kam frikë fare! Nuk i bëjnë dot.

I bëjnë vetë 71 vota dhe ju lënë juve të ulur...?

Nuk do t’i bëjnë dot.

Si nuk do t’i bëjnë?

Po ta them unë këtë, më dëgjo me vëmendje, se më the që thotë z. Basha: “Punësimet, jo punësimet”. Nuk kanë lidhje me këtë gjë, ka lidhje që LSI-ja është parti e fjalës së mbajtur, një. E dyta, ka lidhje që LSI-ja e do rininë dhe ka investuar gjithçka për rininë, madje e ka vlerësuar në mënyrë maksimale rininë, ndërsa z. Basha bëri një premtim për një vit të tërë që 35% e listave të FRPD-së, të Republikës së Re, të PD-së për zgjedhjet do të ishte FRPD, apo jo? As kryetarin e FRPD-së nuk e ka në listën për deputet.

“Është stafi im”, -më tha z. Basha në intervistë: “Ka detyra më të rëndësishme sesa deputeti”.

Ore, dakord, ai i ka këto, por ku i ka të tjerët e FRPD-së? Ku i ka ata të FRPD-së?

“Bjeru sa të duash daulleve,” -thotë “bli këlyshë e shit qen, tregtari i Venedikut, por të ka marrë fund matrapazllëku politik”.

Po, patjetër. Daullet bien për ata që kanë veshë dhe matrapaz është ky, që në vend të kërkonte garanci për drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, i cili ka jo pak përgjegjësi për situatën e drogës dhe të kriminalitetit në vend, dhe që e kishte nga kauzat kryesore ky dhe që kishte mbështetje të plotë edhe në të gjitha drejtimet në këtë çështje, shkoi dhe mori drejtorët e OSHEE-së dhe të ALUIZNI-it. Kështu që kjo është histori e përfunduar.

I mori këto institucione që të mos përdoren për të manipuluar vota.

Dhe për t’u përdorur policia kundër LSI-së. Për këtë e mori.

Ka çuar ministrin e Brendshëm që e kontrollon, z. Meta.

Nuk e di nëse ministri i Brendshëm e kontrollon drejtorin e policisë.

Mund të më thoni çfarë ka ndodhur nga takimi jopublik dhe relativisht miqësor që keni pasur me z. Basha, deri te ky reagim i fundit i tij?

Ajo që ka ndodhur është që sondazhet e tregojnë z. Basha bindshëm forcë të tretë politike në Shqipëri. Së dyti, sot e vetmja garë politike reale në Shqipëri për vendin e parë zhvillohet midis PS-së dhe LSI-së. Këtë mbaje shënim.

PS-LSI?

Po. Detyra që z. Basha ka marrë në tre orët e errësirës është që të provokojë LSI-në, në mënyrë që LSI-ja të merret sa më shumë me z. Basha me shpresën që në këtë mënyrë disa demokratë, që kanë ikur nga z. Basha dhe kanë ardhur te LSI-ja, ndoshta mund të kthehen te z. Basha duke u thënë: “Ne do t’i heqim njerëzit nga puna dhe do të vijmë në koalicion”. Kudo në Shqipëri kanë shpërndarë këtë direktivë,...

Ideja që ju jeni gjithmonë e mesmja e artë që formon qeverinë nuk do të ekzistojë më në një koalicion me bazë të gjerë, z. Meta.

Ne nuk jemi e mesmja e artë, por forca kryesore e stabilitetit, përgjegjshmërisë dhe demokracisë në Shqipëri. Sot jemi forca e parë dhe do të jemi forca kryesore qeverisëse në një aleancë pa PS-në e Ramës dhe pa PD-në e Bashës. Ata le të bëjnë çdo përpjekje për të frikësuar shqiptarët, por do të kenë një fat shumë më të keq sesa doktori im i dashur në vitin 1994 me referendumin për Kushtetutën. E mbani mend besoj?

Për herë të parë politika shqiptare po bëhet më e përgjegjshme, tha z. Rama, nuk do të flasë më anglisht dhe ne do të mirëkuptohemi pa pasur nevojë për të huajt, kurse z. Basha tha që po lind një republikë e re, ku me sa duket ju nuk keni vend, z. Meta.

Republika e OSHE-së nuk ka lidhje me Republikën e shqiptarëve dhe përgjigjen për këtë do ta marrin në datën 25 qershor.

Çfarë lidhje ka OSHE - ja këtu?

Kjo është republikë OSHE-je.

A i trembeni një koalicioni Rama – Basha?

Të thashë që nuk kam pasur në llogari Nanon dhe Berishën, të cilët kanë qenë personalitete të rëndësishme, me shumë kontribute dhe me një fuqi edhe reale, jo të shqetësohem nga Romeo dhe Zhulieta, siç thotë vetë Rama.

Ju keni shkëmbyer akuza edhe më të forta me z. Rama, i kam gati, por nuk po i përmend, çfarë nuk keni thënë për të dhe ai çfarë nuk ka thënë për ju, por përsëri keni bashkëpunuar. Kush na garanton që në zgjedhjet e ardhshme, nëse z. Rama del parti e parë, gjithmonë supozojmë, nuk do të shkoni t’i ngjiteni sërish si manar për të qenë pjesë e qeverisë?

Së pari, nuk besoj se do të dalë parti e parë. Së dyti, këto janë çështje që i takojnë Petrit Vasilit. Jam i bindur që ai do të shkojë.... Do t’i telefonojë Petritit, nuk e di çdo të bëj Petriti, por besoj që Petriti dhe disa forca të tjera politike, jashtë PS-së dhe PD-së, mund t’i bëjnë 71 mandate edhe pa këta të dy.

Çfarë do t’i sugjeronit ju Petrit Vasilit, që të bashkëpunonte?

Mund ta formojnë qeverinë pa këta të dy.

Nëse Rama ju fton në koalicion, do të bashkëqeverisni sërish me PS-në pas 4-vjetëve eksperiencë?

Së pari, nuk jam unë kryetari i LSI-së.

Nuk jeni ju, por unë po ju kërkoj opinion.

Ajo që unë do t’i këshilloja kujtdo që bën një marrëveshje me Ramën, është që të mos bëjë gabimet e mia. Marrëveshjet duhet të jenë shumë të detajuara dhe shumë të sakta.

Jeni zhgënjyer nga marrëveshja me Ramën?

Më fal, pra! Duhet të jenë shumë të qartë, sepse ndryshe nuk ka marrëveshje.

Me Ramën?

Nuk mund të ketë marrëveshje.

Ndërkohë, në qoftë se votat e LSI-së do të jenë të nevojshme për të çuar balancën majtas apo djathtas, a e shikoni të mundshëm një bashkëpunim midis PD-së dhe LSI-së për të nxjerrë Ramën në opozitë? Cili është opinioni juaj, sepse natyrisht nuk e vendosni ju? Supozojmë që Rama nuk i arrin 71 mandate që po kërkon.

Rama dhe Basha do të jenë në opozitë, sepse demokratët dhe socialistët do të jenë kundër republikës së OSHE-së.

Kjo është në përgjithësi, unë po ju pyes konkretisht.

Mbaje këtë deklaratë. Unë ju thashë që LSI-ja është forcë e parë.

A ka një mundësi reale që ju t’i bashkoni votat...

Edhe sondazhet që nxjerrin, i bëjnë të dy bashkë për të krijuar idenë që nuk ka ndryshuar ndonjë gjë e madhe në Shqipëri, në mënyrë që njerëzit të dekurajohen në vendosmërinë e tyre për të bërë një ndryshim.

A ekziston si mundësi që të kemi sërish një koalicion PD-LSI për ta lënë PS-në në opozitë?

Nuk është detyra ime të merrem me këto mundësi. Detyra ime është të mbështes zgjedhjet e lira e të ndershme në Shqipëri, kjo është shumë e rëndësishme. T’u them të gjithë atyre që po u bëjnë presione nga më të papranueshmet...

Z. Basha, tha: “Për herë të parë po ndodh një gjë, që nuk ka ndodhur kurrë me zgjedhjet në Shqipëri, po garantohen zgjedhjet që do të jenë të paprekshme nga administrata dhe nga influenca e saj”.

Zgjedhjet tashmë janë dhunuar nga task forca, që po funksionon si gestapo, kjo është mjaft evidente. Standardet e zgjedhjeve z. Basha i tregoi, se çfarë standardesh ka ai në mendjen e tij, standarde janë ato që duke injoruar dhe mosmbledhur forumet e partisë së tij, vajti dhe çoi një listë fshehurazi në KQZ. Meqenëse është marrë shumë me LSI-në, do t’i them që LSI-ja nuk merr lekë për të vendosur deputetët në listë.

Çfarë po thoni, që z. Basha ka marrë lekë për të vendosur deputetë në listë?

Jo, nuk e di këtë gjë, këtë le ta dëgjojnë demokratët, dhe nuk ka marrë lekë as për të vendosur kryetarët e bashkive nëpër lista.

Çfarë do të thënë kjo? E keni me Bashën këtë?

I dhashë një përgjigje dhe nuk i bëra ndonjë akuzë, pastaj demokratët le ta gjykojnë vetë këtë gjë. Listat e LSI-së i bën LSI-ja, i bëjnë forumet e LSI-së, nuk i bëjnë kryetarët e partive të tjera.

Është diskutuar këtu në studio në një nivel komentatorësh dhe një mundësi e tillë, që të ketë sërish një koalicion PS-LSI, por duke kushtëzuar që kryeministër të mos jetë Rama, a ka mundësi?

Unë jam i bindur që kryeministri do të jetë i LSI-së dhe do të jetë Petrit Vasili. LSI-ja do t’i japë një shans Ramës që të jetë pasagjer, sepse ai atë punën e timonierit, që e ka me qejf, nuk e bën dot.

Si nuk e bën dot? Tani arritët në përfundimin që nuk e bën dot?

Nuk e bën dot.

Po ishit 4 vjet me këtë timonier?

E provuam.

Kishit hipur në varkën e tij dhe ju paska ruajtur Zoti, se do të ishit përplasur me ndonjë shkëmb?

E kishim këtë marrëveshje, e duruam nga fillimi deri në fund, tani nuk e bën dot.

Ju po thoni që qeverisja e Ramës...

Në qoftë se shqiptarët mendojnë që e bën, në rregull. Unë po them që punën e timonierit nuk e bën dot, pasagjer patjetër.

Ç’do me thënë pasagjer?

Një shans për pasagjer mund të jetë patjetër.

Ç’do me thënë? Ju po deklaroni që nëse do të varet nga votat e LSI-së, Rama nuk do të jetë më kryeministër?

Mund të jetë, nuk e di, kjo i takon Petrit Vasilit.

Po, por pak a shumë këtë po thoni, që votat e LSI-së nëse janë të nevojshme nuk do ta bëjnë më Ramën kryeministër?

Më duket se isha i qartë që koha e timonierëve ka përfunduar, siç tha Luan Rama, që me timonierin e madh.

Timonieri mund të marr bashkëtimonierin tjetër dhe nuk ka më nevojë fare për ju, z. Meta?

Flutura në kabinën time!

Nuk ka rëndësi. Ndërkohë, çfarë ka pasur parasysh Kryeministri kur tha që Meta e përfaqëson PD-në më mirë se të gjithë ata që janë në PD?

Ai këtu ka qenë relativisht i drejtë, që unë e kam përfaqësuar PD-në në disa raste më mirë se Lulzim Basha, kjo është e padiskutueshme, sepse Lulzim Basha e ka diskredituar Partinë Demokratike te reforma në drejtësi me qëndrimet e tij inkoherente, me çorganizimin e plotë, duke krijuar bindjen se kjo parti kishte frikë nga reforma në drejtësi. Unë vetëm në një takim që bëra me Lulzim Bashën, për shkak të një problemi që ndodhi parlament, që ata krijuan idenë se po bëheshin manipulime, apo ku e di unë, arrita të kuptoj, se nuk isha marrë fare me këtë çështje, që thelbi i këtyre problemeve ishte vetëm një çështje. Pasi e kuptova këtë gjë i thashë Lulzim Bashës mos u merr me këto detajet e tjera, ajo që u zgjidh, 85-a, çfarë ishte ajo, merru me këtë gjë dhe në qoftë se ti nuk bën lojë, pra më jep fjalën, dhe ma dha fjalën aty dhe e mbajti, me thënë drejtën, se e kisha atë frikë, që do t’i qëndrosh kësaj gjëje, unë këtë gjë do ta zgjidh, se ti e ke të drejtën, ty ta ka dhënë Komisioni i Venecias. Pra, pas kësaj, unë bëra gjithçka që kjo gjë të zgjidhej e të tjera, përndryshe Partia Demokratike do të ishte shpërbërë me kohë, do të ishte shpërbërë si një armike e reformës në drejtësi, do të kishin dalë shumë deputetë si patriotë se do të kishin votuar këtej, ata do të kishin dalë në rrugë e në çadër me kohë dhe fati i tyre nuk dihej se si do të ishte, por vendi ynë nuk do ta kishte marrë rekomandimin pozitiv për statusin e vendit kandidat.

Z. Meta, pas marrëveshjes Rama-Basha thatë se nuk jeni kontaktuar as nga Rama, as nga Basha, kanë qenë vetëm takime të rastësishme. Pra, për marrëveshjen nuk keni...

Me Ramën jam takuar, kam komunikuar edhe disa mesazhe, i kam dërguar edhe dy mesazhe dje, që duhet t’i ruaj dhe duhet t’i ketë parasysh.

Ramës, dje? Çfarë i keni thënë?

Komunikimet tona.

Çfarë i keni thënë?

Lidhur me zgjedhjet.

Çfarë i keni thënë?

I kam thënë që të ketë përgjegjësitë maksimale për këtë proces, sepse është proces tepër serioz.

Po kjo nuk ka ndonjë gjë.

Jo kaq, asgjë. A më pyetët a kam komunikim? Për këto komunikime.

Po për marrëveshjen, a ju vunë në dijeni ose a ju dhanë më shumë detaje? A ju dërguan një kopje të marrëveshjes apo e patë në televizor?

Marrëveshjen e kam të qartë, të gjithë shqiptarët duhet ta kenë të qartë, kemi një marrëveshje Rama-Basha. Duan të votojnë për njërin, është sikur kanë votuar për tjetrin, është e njëjta gjë.

Po mund të jenë edhe në një koalicion, se nuk është problem...

Nuk ka asnjë problem, nuk ka asgjë të keqe.

A e shihni të mundshëm një koalicion...

Problemi nuk është ky. Problemi është se këta po përpiqen të cenojnë standardin e zgjedhjeve. Kaq.

A e shihni të mundshëm një koalicion PS-PD-LSI pas zgjedhjeve?

Një koalicion i tillë është i pamundur.

Pse?

Sepse duhet të ketë koalicion, sipas meje, të të gjitha forcave që janë kundër Republikës së OSHEE-së, që janë për një vend me integritet të institucioneve, me integritet të votës së lirë, me integritet të politikanëve, një vend që nuk mund të degradojë në këtë mënyrë.

Z. Meta, është folur që do të ketë edhe një reformë kushtetuese midis z. Rama dhe z. Basha, ku përfshihet edhe reforma elektorale, pra kushtetuese. Kuptohet që ka një sërë ndryshimesh. Z. Basha ka folur për sisteme recall, që mund të heqësh deputetin si pasojë e shpërdorimit që ai bën etj. Ndërkohë ka folur edhe për prim-in që ishte edhe më interesantja. A keni frikë që vendosja e prim-it e nxjerr LSI-në dhe partitë e tjera jashtë loje?

E para, mos mendoni që z. Basha mban çdo premtim të dhënë. Do të hiqte Ramën, do të bënte hatanë, do ta arrestonte dhe pastaj u kënaq me OSHEE-në.

Jo, mori 8 ministra.

Po, patjetër. Ka marrë shumë. Janë 8 ministra që zbatojnë porositë e Engjëll Agaçit. Këta janë 8 ministrat e z. Basha. Janë 8 flutura të tjera në zyrën e Kryeministrit. Vazhdojmë tani me çështjen e prim-it. Prim-in kur të duan ta vendosin sot, Presidentin nga populli kur të duan ta vendosin sot, vetëm duhet të kuptojnë se një votë po u prek në Shqipëri, përgjegjësinë e kanë ata të dy personalisht. Këtë gjë duhet ta kenë të qartë.

Çfarë do të thotë? Ju keni frikë që do t’ju vjedhin juve vota?

Jo, nuk vjedhin dot vota ata.

Ata kanë frikë që ju do t’ua blini votat atyre.

Jo, jo, nuk kemi se si t’i blejmë ne, se ata e kanë ministrin, ata e kanë drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, ata i kanë të gjithë drejtuesit e tjerë. Por ata duhet të kenë një gjë parasysh. Nëse mendojnë se mund të luajnë me votën e qytetarëve shqiptarë, se mund të luajnë me fatet e demokracisë në Shqipëri...

Z. Meta, po ju shoh që po kërcënoni shumë. Çfarë do t’u bëni ju atyre?

Jo, jo unë nuk po kërcënoj.

Dy forca të mëdha mos kujtoni se i kanë shumë në hesap forcat e tjera.

Jo, jo nuk janë forca të mëdha. Forcat e mëdha nuk kanë frikë nga zgjedhjet. Forcat e mëdha nuk kanë frikë as nga zgjedhjet, se shkojnë në zgjedhje, luftojnë në zgjedhje dhe nuk mbyllen në çadër. Këtë ia kam thënë edhe zotërisë: “Zotëri, mos prit të të japin vota! Dil lufto! Ti i ke mundësitë të luftosh, të mbrohesh, në qoftë se ke parti”. Se më thoshte më blejnë njerëzit. Në qoftë se t’i blejnë njerëzit, atëherë i bie që njerëzit nuk kanë besim tek ty.

A keni komunikuar me Berishën pas marrëveshjes?

Unë kam pirë një kafe.

Kafja ishte në marrëveshje e sipër. Por më pas a keni folur me të?

Jo, nuk kam folur.

Ka qenë Berisha një garant i raportit tuaj me Partinë Demokratike?

Së pari, unë me Berishën kam bërë marrëveshjen time për 4 vjet dhe kam qëndruar në mënyrë mjaft korrekte. Jam i kënaqur nga marrëdhëniet që kam pasur me të, pavarësisht se nuk ka qenë e lehtë, por me Berishën ose merreshe vesh, ose nuk merreshe vesh. Ia kam thënë edhe Ramës, edhe të tjerëve, por për fat të keq, për fatkeqësinë time në 27 vjet politikani më serioz që kam bërë një marrëveshje është Berisha. Për fat të keq them, se për 27 vjet ky vend do të kishte sjellë politikanë, se në fund fare politika çfarë është? Marrëveshje është. Edhe Kushtetuta është një marrëveshje.

Keni njohur personalisht edhe Ramën, edhe Bashën. Çfarë ndryshimesh kanë nga njëri-tjetri?

Të them të drejtën më duken si dy pika uji. I vetmi avantazh i Bashës është që nuk para shoqërohet me njerëz të fortë dhe të dhunshëm. Ky është një avantazh. Por mendoj se kanë probleme të mëdha me institucionet, me mbajtjen e fjalës, me qëndrueshmërinë, me besimin që duhet të krijojnë te kolegët. Dhe tjetra që duket qartë është se ata nuk punojnë dot në ekip, nuk krijojnë dot ekipe, dhe nuk pranojnë dot kritikën. Lista e të dyve janë një dëshmi e madhe që këta kanë probleme me demokracinë, pavarësisht se mund të flasin gjithë ditën për demokraci dhe kanë një frymë tepër përjashtuese dhe shqetësuese për një vend demokratik.

Z. Meta, vazhdoni të keni raporte...

Nëse Shqipëria do të kishte dy parti demokratike të vërteta, po themi, siç është në Amerikë, nuk do të kishte nevojë për parti të tjera, por problemi i Shqipërisë është që kishte dy parti historike, të cilat kishin një bazament dhe një demokraci, por që janë kthyer në dy parti, të cilat veprojnë në një mënyrë tepër personale.

Raportet tuaja problematike kanë qenë vetëm me z. Rama, apo edhe më përfaqësues të tjerë të lartë të PS-së? Për shembull, keni qenë vazhdimisht i tensionuar në raportet më z. Tahiri?

Unë nuk kam pasur asnjë problem me z. Tahiri. E para, qëkur z. Rama vendosi z. Tahiri, unë i kam thënë që nuk më dukej zgjedhje e mirë ajo, sepse kisha shumë shqetësime nga njerëz të Partisë Socialiste, madje nga shumë të tjerë që u bënë edhe ministra, të cilët kishin rezerva ndaj tij. Unë nuk kisha ndonjë problem. Unë ia kam thënë këtë edhe vetë Tahirit, por ia kam thënë edhe Ramës, që ky nuk ka eksperiencë, sepse ministri i Brendshëm përballet me lloj-lloj situatash; është pak emocional; është partiak më shumë seç duhet; do të provokohet nga opozita etj., kështu që... Por ai tha “këtë e kam më të besuarin” e kështu me radhë. Nuk kam pasur asnjëherë shqetësime nga z. Tahiri. Dy vjetët e parë raportet kanë qenë korrekte, por pas zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, ndoshta z. Rama, siç e ka zakon i ka thënë: “Unë vura Erion Veliajn, sepse ma kërkoi Ilir Meta dhe nuk të vura ty”.

Ia ka thënë këtë z. Rama?

Ndoshta! Përderisa i kishte thënë Çim Selamit që “doja të të vija kryetar të Bashkisë së Vlorës, por nuk donte Ilir Meta”, pse të mos ia ketë thënë edhe këtij këtë gjë?! Në këtë drejtim, sjelljet e tij ndaj LSI-së kanë qenë tepër tendencioze. Kjo ka qenë çështje e tij...

Ç’domethënë? Janë qëndrimet publike, apo ka pasur edhe përdorim i Ministrisë së Brendshme në drejtimin tuaj?

Absolutisht që ka pasur qëndrime mjaft tendencioze dhe politike, është një çështje tjetër, por jam i bindur se çdo gjë ka qenë me porosi të z. Rama. Dhe tjetra...

A keni thënë se jeni përgjuar nga z. Tahiri?

Më fal, edhe tjetra, që ta arrijmë këtu, sepse thatë mos ndoshta keni kërkuar ju largimin e tij, jam habitur kur është larguar z. Tahiri, sepse kam dëgjuar gjithandej, pra të gjitha portalet u hapën: “e kërkoi Meta” dhe u largua për...

Atë mëngjes ju keni qenë bashkë me Edi Ramën tek “Sofra e Ariut” në momentin...

Jo, nuk kam qenë atë mëngjes unë, jam takuar më mbrapa. Ditën kur doli lajmi, u shpërnda edhe ky lloj komenti, pra që kjo ishte kërkuar nga Meta. Unë e dija arsyen dhe nuk kishte asnjë lidhje me mua. Nuk i kisha bërë asnjë kërkesë të tillë. Asnjëherë nuk i kam thënë Ramës: “Hiq këtë, apo hiq atë”. Kur ai më ka thënë se nuk ka qenë rehat me këtë ministër, unë i kam thënë: “po, more, e heq unë, rëndësi ka që ti të jesh rehat” e kështu me radhë. Në këtë drejtim, kur më ka thënë se “kam hequr Saimirin, meqë ka pasur probleme me këta të LSI-së, meqenëse ky ngriti këtë problem apo atë problem, i kam thënë Edi Ramës: “Ti mos më gënje mua, ti nuk po e heq prej LSI-së”. Kështu i kam thënë...

Pse e hoqi Tahirin?

Mos krijo idenë se po e heq për shkak të LSI-së. Unë të kam thënë që do të dal publikisht dhe do të them se ky nuk është hequr prej LSI-së, pavarësisht se i kam thënë që në fillim se ai nuk ishte për atë punë, por e ke hequr për probleme të tjera dhe mos i thuaj as Tahirit se po e heq prej LS-së. Në qoftë se do ta mbash Tahirin, mbaje Tahirin, nuk kam asnjë merak. Prandaj hiqi këto diversione dhe këto manipulime të opinionit publik. Tahiri ishte zgjedhje e tij dhe nuk e di pse e zgjodhi me aq insistim. Mendoj se ka qenë nga periudhat më të errëta të Policisë së Shtetit dhe mendoj se ministri...

Periudha e Tahirit?

Patjetër, është periudha e lulëzimit dhe e shpërthimit të drogës në të gjithë Shqipërinë. Është periudha kur Shqipëria u përcaktua si vendi i dytë për prodhimin e drogës në botë. Një vend me 28 mijë kilometra katrorë, të arrijë në nivele të tilla! Janë edhe shumë çështje të tjera. Njëkohësisht, është një periudhë ku autoriteti i shtetit, në raport me krimin e organizuar, ka rënë mjaft ndjeshëm. Po, ka një arritje në drejtim të qarkullimit rrugor. Ka një përmirësim të aparencës, të përformancës.

I thatë një mijë të zeza dhe po thoni që ka përmirësimit ë qarkullimit rrugor?!

Duhet të jemi objektivë. Por unë nuk mendoj se kjo ka të bëjë thjesht me Tahirin, sepse unë mendoj se, kur nuk ecën një gjë, kjo është përgjegjësi e Kryeministrit.

A i keni kërkuar vërtet Ramës që Veliaj të bëhej kandidat për kryetar të Bashkisë së Tiranës?

Unë nuk i kam ndërhyrë për asnjë gjë Ramës. Kur Rama ka pasur një problem prej një ministri të LSI-së, edhe kur Rama nuk ka pasur të drejtë, që ai të ishte sa më i qetë, unë kam bërë lëvizje, të cilat nuk do t’i bëja normalisht, duke pasur gjithmonë mendimin që ai të ketë një atmosferë sa më bashkëpunuese.

Kam një pyetje, që lidhet me mënyrën se si ka funksionuar koalicioni. A jeni ju i kënaqur, dhe nëse unë do t’ju thosha që ta vendosnit me një notë nga 4 në 10, si sistemi i vjetër që kemi pasur në shkollë, çfarë note do t’i vinit këtij koalicioni ndërmjet PS -së dhe LSI-së në raport me vendin, jo në raportin midis jush?

Ky koalicion në dy vjetët e para ka notën, ta bëjmë kështu siç e bënin mësuesit njëherë e një kohë, po themi 8 plus, në dy vjetët e fundit nuk e kalon as 4-ën.

Nuk e kalon as 4-ën?!

Po dhe unë mund t’jua shpjegoj pse.

Pra, po më thoni se në vitet 2015-2017 ky koalicion ka ngelur në klasë, përfshirë edhe LSI-në? Pra edhe ju jeni ngelës?

Patjetër, merreni si të doni. Unë po flas në kuptimin e performancës së koalicionit dhe qëllimit të tij. A mund t’jua them pse?

Kjo është e njëjta përsëritje e skemës si në vitin 2007 dhe në vitin 2009. Në vitin 2005 LSI-ja ishte e ndarë me PS-së, ju e mbani mend, dhe PS-ja humbi pushtetin dhe Rama kritikoi Nanon që nuk bëri aleancë me LSI-në, dhe erdhi me idenë se do të krijonte një aleancë me LSI-në. Aleanca u krijua dhe ai fitoi Bashkinë e Tiranës vetëm falë asaj aleancë. Menjëherë sapo fitoi atë aleancë, i prishi marrëdhëniet me LSI-në dhe planifikoi asgjësimin e LSI-së, duke i ofruar një pakt Berishës në ditët më të vështira të Berishës, pas tragjedisë së Gërdecit.

Ajo që ndodhi në prill të vitit 2008 me Kushtetutën e Shqipërisë ishte një nga pasojat më të mëdha të të gjitha problemeve, që ne sot kemi si shtet, si drejtësi, si demokraci, si parlament, si qeveri dhe si shoqëri, e cila synonte që ky njeri të kapte i vetëm pushtetin, duke shkatërruar dhe zhdukur partitë e tjera, kuptohet edhe LSI-në, sepse ajo ishte si parti më sfidante, njëkohësisht duke marrë pushtetin i vetëm dhe duke pasur autoritetin që të bënte listat vetë. kjo gjë dështoi në atë kohë.

Më pas në vitin 2009 ndodhi koalicioni PD-LSI, që ishte i pashmangshëm për shkak të rezultateve dhe rrethanave.

Po, ishte një koalicion postzgjedhor, kjo është një çështje tjetër.

Para 2013-ës bëri gjithçka, ju e dini, se ju ka treguar edhe Nari, për një koalicion LSI-PS , duke u betuar dhe stërbetuar se kurrë nuk do të bënte veprime të tilla e të tjerë, duke bërë autokritika mjaft të thella, që Nari mund t’jua sqaroj akoma më shumë e kështu me radhë. Sidoqoftë, nuk ishte kjo arsyeja pse u bë ky koalicion. Arsyeja ishte sepse qeverisja me PD-në ishte shumë e rëndësishme dhe pati efekte shumë të mira për vendin në disa drejtime, si liberalizimi i vizave, projekti TAP u bë gjatë asaj periudhe.

Të mos flas pastaj për Devollin e të tjerë, por investim i madh. Sikur të mos ishin ato investimet e huaja në atë kohë, investimet e huaja direkt sot në Shqipëri do të ishin tmerr, do të ishin skandal.

A nuk ju vjen keq dhe a ndjeni përgjegjësi që e keni ngelur në klasë Shqipërinë në dy vjet, duke qenë anëtar i koalicionit e pranoni edhe këtë gjë?

Nuk është përgjegjësia ime për këtë gjë. Unë kam bërë çdo gjë për ta ndihmuar z. Rama. Nuk është e vërtetë që unë ia kam penguar timonin. Ai në krah të timonit ka pasur Niko Peleshin, nuk më ka pasur mua, sepse po të kisha qenë unë në qeveri, ndoshta ky mund të ishte një nga gabimet e mia, qeveria do të kishte qenë ndryshe, por unë nuk doja ta vija në vështirësi duke qenë në qeveri për arsye të ndryshme e të tjerë.

Ishte gabimi im që nuk insistova që qeveria të ishte më politike me përfaqësues të PS-së, pavarësisht se i kërkova që të ishin shumë përfaqësues të PS-së që në fillim, pse m’u duk pa kuptim që Blushi apo disa të tjerë të mos përfshiheshin, pavarësisht nga kritikat që mund të kishin ata ndaj Ramës.

Unë bëra një gabim të madh, sepse pranova, duke menduar që ky do të sillej si Kryeministër i të gjithë qeverisë, pra jo thjesht i PS-së, duke i vendosur disa detyrime, të cilat praktikisht i vinin në pozita të pafavorshme ministrat e LSI-së, jo Kodi i Etikës e të tjerë, ndërkohë që ai i favorizonte të gjithë ministrat e tjerë, ata që i ndiente si më pranë vetes së tij dhe kjo është një marrëveshje.

Ju po më thoni: pse nuk bëtë koalicion? Ne i kemi kërkuar që të ulemi dhe të bëjmë një bilanc të koalicionit, të arritjeve të koalicionit, por gjithmonë e ka shmangur këtë gjë. Si mund të bëhet një koalicion i ri pa u bërë një bilanc: çfarë bëmë mirë dhe çfarë bëmë keq. Si është respektuar marrëveshja, si është respektuar programi? Ku e ke shkelur ti marrëveshjen? Ku e kam shkelur unë?

Dhe unë e kam thënë publikisht, kur ngriheshin pretendime në PS, që jo LSI po shkel marrëveshjen, jam gati të shkoj edhe në grupin parlamentar të Partisë Socialiste për çështjen e marrëveshjes që t’i sqaroj atje.

Tjetra që dua t’ju them sot socialistëve... Më fal, se dëgjova që kishte hequr LSI një grua socialiste në Berat, që mendoj se është një mashtrim ordiner. E para, njëherë, duhet ta dinë të gjithë socialistët e Beratit...

Në Berat kishte dështuar edhe me mitingun e grave. M’i nxirrni pak ato dy fotot e postuara në Facebook-un e Klosit.

Duhet ta dinë të gjithë socialistët e Beratit, se nuk ka pasur asnjë problem deri para se të shkonte Klosi në Berat si i deleguar, para disa muajsh, pasi u shkarkua nga posti i ministrit, kanë qenë marrëdhëniet PS-LSI kanë qenë të shkëlqyera, asnjë shqetësim, asnjë problem.

Por Rama tani, për të rikuperuar atë distancë që pati me socialistët vetë, për fajin e tij dhe përkundër këshillës sime, se këshilla ime ka qenë krejt ndryshe, çfarë bën tani? U thotë: “Shikoni, ju vërtetë mund të jeni pa punë e me halle, por fajin jua ka LSI, sepse jua ka zënë vendet LSI, prandaj hajdeni e më votoni edhe një herë mua, të heqim qafe LSI-në, në mënyrë që të futeni ju në punë”.

Kjo është tërësisht e pamoralshme dhe e padrejtë, sepse raporti i tij me socialistët është ai raport që dihet dhe që socialistët e dinë shumë mirë, dhe kjo është arsyeja pse ai është mjaft nervoz. Tjetër, LSI dhe Ilir Meta nuk kanë tentuar asnjëherë të përdorin pushtetin për t’i marrë njerëz Edi Ramës. Është Edi Rama, ta dinë të gjithë qytetarët shqiptarë dhe të gjithë socialistët, ai që përdori pushtetin e tij për t’i marrë Ilir Metës peng një deputet me probleme, siç ishte ai i Vlorës, i vetmi që na rezultoi me probleme të dekriminalizimit, dhe për ta përdorur si sekser me deputetët e tjerë të Ilir Metës, në mënyrë që ai, në një moment, të bënte 71 vota pa Ilir Metën.

Ndërsa Ilir Metës i kanë ardhur deputetë të PS-së në zyrë, për të ikur nga Edi Rama, për shkak të problemeve të tyre. Mund t’ju them një emër, për shembull Parid Cara. Mund të them edhe emra të tjerë, që i kanë thënë: do të vijmë me LSI-në. I kam thënë: jo, zotëri, unë kam një marrëveshje. Ti nuk ke pse hyn me LSI-në. Ti mund të kesh të drejt për këtë gjë. Unë do të flas me Edi Ramën, dhe kam folur me Edi Ramën, të cilit i kam thënë: “mbaji afër deputetët”, me qetësi, me kujdes, etj.

Ky është dallimi midis ne të dyve. Tani ai do alibi, le të gjejë alibi.

Kështu do të dilni forcë e parë ju, z. Meta? Në krahun e majtë të ekranit ose në të djathtën time është mitingu i PS-së. E ka postuar Klosi.

Ajo foto e LSI-së mund të jetë një orë para mitingut, ose një orë pas mitingut, kur njerëzit janë shpërndarë.

Megjithëse, thashë, edhe drejtori i spitalit doli të blinte vota, sa u ndalua, dhe deputeti i LSI-së është në ndjekje penale.

Po, ku janë votat? Është Blendi Klosi ai që do të blejë vota. Ia kam thënë Edi Ramës, ia thashë edhe nga Berati, ia kam thënë edhe para një muaj: “I thuaj të mos lidhet me kriminelë”.

Çfarë do të thotë?

Po, po, sepse do t’i përmend edhe emrat, “I thuaj të mos përdorë policë, sepse Berati i ka vënë dru Sali Berishës, jo Blendi Klosit, që ka një mijë probleme”. Kështu që Blendi Klosi është një provokator, ka shkuar atje për të provokuar. Marrëdhëniet LSI-PS kanë qenë të shkëlqyera, asnjëherë asnjë problem. Pyet Fidel Yllin, në qoftë se ta mohon këtë gjë, që ka qenë në krye të grupit të punës për 3-4 vjet në Berat dhe në Skrapar.

Thonë se LSI-ja rrezikon të mbetet në Berat me një mandat të vetëm?

I vetmi rrezik është se mund të marrë 4 mandate, por ky nuk është rrezik i keq. Dakord. Nuk kanë shans ata të bëjnë presion dhe shantazh ndaj njerëzve të LSI-së.

Ky ka edhe probleme me shëndetin, të ketë kujdes, nuk ka pse i krijon vetes strese të tilla.

Ju jeni president i zgjedhur, çfarë ju duhet, ju jeni rehat?

Unë jam President i zgjedhur ose i ardhshëm, por për mua demokracia dhe zgjedhjet janë gjëja më e rëndësishme në Shqipëri, sepse mbi ato ndërtohet çdo institucion në këtë vend. Kaq.

Po, pse Petrit Vasili u zgjodh kryetar i LSI-së dhe jo zonja Kryemadhi (bashkëshortja juaj)?

Po pse duhej të zgjidhej zonja Kryemadhi? Petrit Vasili ishte zëvendëskryetar i LSI-së. Me statut, kur kryetari jep dorëheqjen apo largohet nga kjo detyrë, i takon zëvendëskryetarit, ai u votua dhe është kryetar.

Faktikisht kush e drejton LSI-në, Vasili apo Kryemadhi?

LSI-në, pa asnjë diskutim, e drejton Petrit Vasili dhe Petrit Vasili ka qenë edhe bashkëkryetar me mua për disa vjet, që nga viti 2009, kur bëmë koalicionin me doktorin, sepse deri në atë kohë ka pasur rol të rëndësishëm në drejtimin e LSI-së edhe Pëllumb Xhufi, por pas asaj Petrit Vasili ka qenë bashkëkryetari i LSI-së dhe të gjitha vendimet e rëndësishme politike kanë qenë shumë të konsultuara me të, dhe, natyrisht që ai ka qenë i përgatitur për këtë pozicion, jo thjesht për t’u bërë kryetar, sepse kjo ishte e paparashikuar, por për pozicionin për të drejtuar LSI-në.

Z. Meta, në qoftë se ju do të keni një shans për t’u bërë Kryeministër, po themi që kombinimi i numrave, sepse në zgjedhje asnjëherë nuk i dihet, mund t’ia lejojë LSI-së të marrë Kryeministrin, do të jepnit dorëheqjen nga posti i Presidentit për t’u bërë Kryeministër?

Së pari, unë u bëra President në kushtet kur vendi nga dy njerëz të papërgjegjshëm rrezikonte të shkonte në një krizë, e cila mund ta bënte jolegjitim edhe institucionin e Presidentit në të ardhmen, pra në qoftë se do të zgjidhej nga ai parlament pa opozitën, kështu që u zgjodha në këtë moment, edhe për të shpëtuar këtë institucion, por edhe për të kontribuar si një presion për zgjidhjen e krizës, së pari.

Së dyti, unë jam i bindur që Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë forcë e parë, kandidati i LSI-së është Petrit Vasili. Unë për hir të një zgjidhjeje më të madhe politike në të ardhmen, pa dyshim që e bëj edhe këtë sakrificë, sepse unë kam dhënë dorëheqjen edhe nga Kryeministër edhe nga çdo gjë...

Jeni i gatshëm ta jepni dorëheqjen?

Në rast se do t’i interesojë vendit dhe të ardhmes së tij, unë bëj çdo sakrificë, nuk jam si z. Rama që thotë aman vetëm karrigen e tij dhe të tjerat...

Pra, ju jeni për t’u bërë Kryeministër po mundët?!

Unë, zotëri, kam ikur nga Kryeministër, ia kam thënë edhe Edi Ramës, vetëm për arsye të Dushkut që bëri lidershipi i Partisë Socialiste në atë kohë, për të bërë Nanon President, në qoftë se e mban mend. Apo nuk e mban mend?!

ee mbaj mend shumë mirë dhe më mirë nga të gjithë këtu. si shpjegohet që thoni se tentuat ta ndihmonit Bashën, jua futi, tentuat të ndihmonit Ramën, jua futi, kaq naiv jeni ju apo i pazoti që t’jua fusin të gjithë?

Së pari, atë çështjen e naivitetit dhe çështjen e të futmes do ta shohim, në kuptimin më të mirë të fjalës, sepse unë nuk e shikoj politikën me të hedhur, me të futur, por e shikoj si një akt përgjegjësie para vendit dhe natyrisht që jam një aktor shumë i rëndësishëm, duke qenë edhe Kryetar Kuvendi.

Përgjegjësia, për shembull, për reformën në drejtësi, pa dyshim që ishte imja, sepse nga qëndrimi i LSI-së, por edhe imi, si Kryetar Kuvendi, varej si do të ecte kjo gjë. Unë e thashë që atëherë: “Në qoftë se kjo reformë nuk bëhet me konsensus, nuk ka kuptim të qëndroj Kryetar i një parlamenti të tillë”, dhe do të ikja, siç kam ikur edhe nga pozicione të tjera. Edhe në rastin konkret unë kam qenë vetëm në funksion të interesit të vendit.

Për mua nuk ka gjë më të rëndësishme, më të shtrenjtë se stabiliteti i Shqipërisë. Unë kam një vend ku kam lindur, ku do të jetoj dhe ku do të vdes, që është Shqipëria. Unë nuk kam as Holandë, as Francë dhe as ndonjë ishull gjëkundi. Përkundrazi, edhe në të mirë, edhe në të keq të shqiptarëve, unë do të jem gjithmonë këtu me ta. Ky është preokupimi dhe shqetësimi im. Kush e shikon këtë si lojë, me fjalët “ta futa, s’ta futa”, do ta shikojmë se si do të përfundojë kjo lojë. Populli shqiptar është mjaft i lodhur nga lojërat, nga hipokrizitë, nga mosmirënjohja, nga pabesitë dhe nga imoraliteti i politikanëve.

Imoraliteti i të gjithë politikanëve, Z. Meta. Mos e përjashtoni veten në këtë rast!

Nuk jam një politikan perfekt, por për çështjet e mëdha, me të cilat vendi është përballur, çështje të mëdha të demokracisë, çështje të mëdha të integrimit europian, çështje të mëdha të stabilitetit të vendit, kam qenë gjithmonë shumë i përgjegjshëm, kam qenë gjithmonë faktor stabiliteti dhe zgjidhjeje për këto kriza.

Z. Meta foli në pjesën e parë për marrëveshjen Rama-Basha, një marrëveshje e cila futi opozitën në zgjedhje dhe që shtrihet në efektet e saj edhe përtej datë 25 qershor me reformën kushtetuese dhe atë elektorale. Një marrëveshje që me sa duket e ka nxehur më shumë z. Meta...

Jo, nuk jam i nxehur. E para, unë kam një axhendë shumë intensive. Mund ta kuptoni edhe nga zëri im, që është lëkundur pak dhe për këtë fajin e ka LRI-ja, sepse ata brohorasin kaq shumë në këto mitingje, sa unë jam i detyruar ta ngre zërin.

Ata që siç tha z. Rama ju i fusni në universitet për t’i veshur fanellën e partisë.

E ngatërron me universitetin e Çilit ai. Për z. Rama, që të jemi korrekt me teleshikuesit, sepse unë jam për gjëra transparente. Meqenëse u është drejtuar socialistëve për t’u treguar se sa e keqe, se sa e poshtër është LSI-ja dhe se sa i do ai socialistët, në çdo moment, meqenëse e kam drejtuar unë LSI-në gjatë këtyre viteve që kam bërë marrëveshje me z. Rama, dhe ai ka ankesa dhe vërejtje për LSI-në dhe çdo moment që ai është i gatshëm, unë jam i gatshëm këtu te ju, në çdo studio, të dal me z. Rama dhe të sqarojmë përgjegjësitë e LSI-së dhe përgjegjësitë e PS. Patjetër. Pasi unë kam qenë kryetar i LSI-së dhe unë kam përgjegjësi për LSI-në, siç ka qenë ai kryetar i PS.

Së dyti, meqenëse z. Basha dhe z. Rama e kanë pjesë të marrëveshjes së tyre që të mos dalin në debate me njëri-tjetrin por të bëjnë sikur njeri kërkon debat dhe tjetri nuk ka kohë të merret me të, meqenëse ai nuk pati kurajën të dilte në debat me Petrit Vasilin, prapë, unë për t’i bërë një vlerësim z. Basha, e pres në çdo moment këtu për të dëgjuar konsideratat që ka ai për LSI-në, për demokracinë, për zgjedhjet, për Kushtetutën dhe për gjithçka tjetër.

Unë jam një politikan i cili është tepër i hapur dhe tepër transparent, jo vetëm në ambiente të mbyllura, por edhe në studio të hapura.

Kam përshtypjen z. Meta që do të jepte atë përgjigje që i dha z. Rama, që nuk dua ta faktorizojë z. Meta.

Së pari, z. Meta nuk ka nevojë të faktorizohet nga njerëz të cilët i ka faktorizuar vetë ai. Sepse ju e dini shumë mirë që edhe z. Rama, edhe z. Basha janë persona të cilët z. Meta i ka faktorizuar jashtëzakonisht, por z. Rama kërkon të bëhet faktor absolut, në një farë mënyre diktator absolut, një ëndërr e vdekur prej kohësh në Shqipëri. Së dyti, z. Basha s’e kam faktorizuar vetëm unë, por edhe doktori, kështu që në çdo moment ai ka një borxh që të më faktorizojë edhe ai mua. Kështu që të vijë këtu e të përballet në debat...

Kalojmë te pyetjet e publikut: Nëse LSI del forcë e parë do bëjë aleancë me PD-në apo PS-në, apo edhe nëse nuk del forcë e parë, a do e bëjë opozitën?

Në respekt të teleshikuesit mund të them që kjo është një pyetje për Petrit Vasilin. Që LSI do të dalë forcë e parë kjo është e padiskutueshme. Pastaj, se me kë LSI do të bëjë koalicion, me disa faktorë të tjerë, ndoshta jo me partitë e dy kolegëve që i përmendëm sot. Mund të bëhen 71 edhe pa këta.

Nëse PS del forcë e parë dhe bëhet koalicion PD-PS, kryeministër as njeri e as tjetri. Vendosin kryeministër tjetër. Supozojmë z. Majko, figurë e respektuar. A mendoni se duhet të kemi frikë nga këto lloj lojrash mes të mëdhenjve?

Së pari, me thënë të drejtën, propozova që z. Majko mund të ishte bërë edhe kryeministër teknik, por z. Rama nuk donte sepse mund të ishte një zgjidhje shumë e mirë edhe për PD. Nuk e di a mund të bëhet, por më duket e pamundur sepse nuk shoh ndonjë mundësi që kjo PD e Bashës dhe kjo PS e Ramës të bëjnë 71 mandate, sado të përpiqen e të bëjnë manipulime.

E shihni të pamundur?

Absolutisht.

Në prag të zgjedhjeve sakrifikoi partinë për karrigen e presidentit. Nëse në zgjedhje PS do ketë rënie e do ngelet në opozitë, a është i gatshëm ta sakrifikojë karrigen e presidentit për të udhëhequr partinë në opozitë në qoftë se i kërkohet nga anëtarët e partisë?

Së pari LSI është një forcë politike me një rritje të jashtëzakonshme, rritja është eksponenciale për shkak të punës së jashtëzakonshme që është bërë me rininë për 14 vite dhe së dyti unë jam gati të bëj çdo sakrificë të mirë për Shqipërinë, por kjo nuk ndodh që LSI të ketë ndonjë problem me zgjedhjet.

Ti zgjodhe të ishe President dhe të ishe mbi palët politike dhe të bëje rolin e vëllait të madh. Ti po tregon të kundërtën se pas zgjedhjesh do të ulesh në karrigen e presidentit dhe sot del në fushatë dhe sulmon partitë politike. A do të ishte më e hirshme të rrije pa u përfshirë në këtë fushatë apo ke dëshirë të tregosh që të jesh kryetar i LSI?

Së pari do të ishte e pahijshme për mua që të lija vendin në errësirë mbas një pakti errësire midis dy personave të cilët kërkojnë të bëjnë fiktive njëherë e përgjithmonë demokracinë në Shqipëri. Kështu që së pari nuk ka asnjë kundërshtim të statusit tim për arsye se nuk jam President. Unë do të jem President në 247 korrik por të gjithë duhet ta dinë që edhe nëse do të jem president në 24 korrik, që normalisht që do të jem, nuk do të jem një President që do të rrijë në Pallatin e Brigadave dhe që thjeshtë do të firmos dekrete, do të bëj takime protokollare. Por do të jem një President i shqiptarëve dhe i të rinjve të Shqipërisë dhe i fëmijëve të Shqipërisë dhe do të jem kudo anembanë Shqipërisë.

Nuk jua jep Kushtetuta këtë rol z. Meta?

Do të kemi mundësi ta mësojmë këtë rol. Nuk do të jem një President që merr pjesë në aktivitete partiake dhe që ndikon në jetën e partive politike, pro do të jem një president që do tu flas gjithmonë shqiptarëve për problemet që ata kanë dhe vendi kanë.

Meqë ishit kaq e sigurt që do të ishit forcë e parë pas zgjedhjeve pse pranuat që të ishin President pas presionit të Gramoz Ruçit për zgjedhje të parakohshme?

Së pari nuk pranova për shkak se bëri presion z. Gramoz, edhe presioni i z. Gramoz ishte i mirëkuptueshëm sepse ata në fakt kishin qenë nën një presion nga ana ime që Presidentin t’ia lëmë opozitës, ndërkohë që mendimi i tyre ishte se nuk kishim pse të prinim por ta zgjonim këtë punë. Dhe meqenëse erdhëm në një situatë kritike që ose do të zgjidhej Presidenti ose do të shkonim në zgjedhje automatikisht, kuptohet që kjo çështje me mbeti mua për të marrë nj vendim. Dhe unë e mora këtë vendim jo për shkak të një presioni të bërë nga z. Ruçi por për shkak të shqetësimit që vendi mund të shkonte në zgjedhje dhe institucioni i Presidenti të ardhshëm do të ishte i kontestueshëm.

Nëse do të kishim mundësi të kthenim kokën mbrapa a do ta kishit bërë koalicionin sërish me PS në 2013?

Po do ta bëja po me kushte krejtësisht të tjera.

A mendon se Edi Rama mund të krijojë qeverinë me PD?

Nuk e besoj sepse besoj sepse besoj se në këtë rast LSI do të mbledh më shumë mandate me deputet të PD për të bërë një qeveri tjetër.

z. Meta cili do të jetë roli juaj kur të merrni detyrën e Presidentit të Shqipërisë përsa i përket kërkesës së vazhdueshme të shqiptarëve të diasporës dhe emigracioni të ushtrojnë të drejtën e votës në vendet ku jetojnë?

Së pari të bëjmë gjithçka që shqiptarët të respektojnë të drejtën e votës në këto zgjedhje sepse kjo është ajo që më ka shqetësuar mua dhe më ka nxjerr në këtë fushatë. Dhe kjo nuk është thjeshtë fushatë për LSI por është një shqetësim për cenimin standardit të zgjedhjeve nga kjo dyshe. Së dyti, padyshim që ky do të jetë një objektiv në të ardhmen por duhet të mbarojmë këtë histori.

A mendoni se Shqipëria do të ketë ndonjë Borsellino ose Falcone që t’i kyç pas hekurave politikanët e korruptuar?

Pa tjetër. Pas këtyre zgjedhjeve për të cilat duhet të bëjmë çdo gjë që të jenë të lira dhe të mbrojtura, padyshim që është e plotë mundësia që përmes zbatimit të reformës në drejtësi të ketë një drejtësi të plotë me të gjithë politikanët që janë të inkriminuar.

A do ti kontestojë LSI rezultatet e zgjedhjeve nëse nuk arrin të fitojë dhe sondazhet e deritanishme dalin të vërteta?

Sondazhet e deri tanishme janë të korruptuara dhe i kamë thënë edhe Ylli Ndroqit që natën e fundit kur të jenë sondazhet do të shkojë tek studio e Yllit dhe janë konsensuale për të krijuar idenë shqiptarëve që kështu janë gjëra. Ndërkohë gjërat janë krejtësisht ndryshe dhe është kjo përmbysje e të vërtetave në elektorat që ka sjellë këtë marrëveshje në errësirë për të futur të gjithë Shqipërinë në një errësirë demokratike.

Nëse z. Rama dhe z. Basha do tu thoshit se jepni makinës pak më shpejt dhe ejani të zgjidhim këtë marrëveshje, do e kishit këtë kontestim?

Unë do tu thosha që ta zgjedhin ata këtë gjë dhe të shpëtojnë Shqipërisë sepse e çmendën. Por nuk është ky problemi im. Problemi im dhe jo vetëm i imi por i shqiptarëve është që këta dy zotërinj po sillen në një mënyrë të papërgjegjshme. Po cenojnë standardin e zgjedhjeve në Shqipëri. Kanë ngritur një task-forcë si Gestapo, e cila merret vetëm me sjellje arbitrare të paligjshme dhe me frikësime të jashtëzakonshme ndaj njerëzve të administratës. Dhe unë u bëj thirrje të gjithë atyre të cilëve u bëhet presion me vendin e punës për arsye politike, i ndëshkojmë me votë të gjithë ata persona dhe partitë që ata përfaqësojnë, qoftë edhe i LSI-së nëse bën një presion ndaj një punonjësi, sepse shqiptarët meritojnë të jetojnë të lirë, të shprehen të lirë dhe të mos kenë frikë nga askush. Kjo kohë ka përfunduar në Shqipëri prej 27 vjetësh.

Po ju keni frikë nga Rama dhe Basha?

Ju lutem, mund të ma kurseni këtë pyetje pasi të gjithë e dinë përgjigje. Si mund të kem frikë unë nga dy njerëz që nuk mbajnë fjalën.

Çfarë sugjerimi do të kishit për z. Berisha?

Nuk kam asnjë sugjerim. Ai është politikan me eksperiencë. Këtyre të rinjve u kam bërë sugjerime. Ata si kanë dëgjuar, mendojnë që janë bërë politikanë të mëdhenj. Janë bërë lojtar të mëdhenj, edhe vërtetë mund të bëjnë me Shqipërinë ç’të duan dhe me votën e shqiptarëve, dhe me institucionet, edhe me ekonominë e shqiptarëve. Por të shikojmë, 25 qershori është përpara. Është një zgjedhje midis oligarkisë dhe Një Shans për të Gjithë.