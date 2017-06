I shqetësuar nga deklaratat e Ramës, Meta rrëfen bisedën me Ministrin e Brendshëm

Kreu i Kuvendit Ilir Meta ka rrëfyer gjithashtu në një komunikim me gazetarët pas seancës parlamentare se ka pasur një komunikim me Ministrin e Brendshëm Dritan Demiraj pas thirrjes së kryeministrit Edi Rama ndaj policëve për të marrë pjesë në fushatë pas orarit zyrtar.





Ai tha se përshëndet qëndrimin e ministrit Demiraj.





“Kam komunikuar me Ministrin e Brendshëm, e kam përshëndetur për qëndrimin e tij”, deklaroi Meta.





“Kam theksuar si kryetar i Kuvendit dhe President i Zgjedhur do komunikoj me Policinë dhe do denoncoj çdo shkelje”, tha më tej Meta.





Dje nga Berati kryeministri Edi Rama iu ka bërë thirrje të gjithë punonjësve të shtetit, madje edhe policëve që pas orarit të punës të përkushtohen për të marrë sa më shumë vota për PS-në.





“U bëj thirrje të gjithë punonjësve të Policisë së Shtetit, në momentin që lënë uniformën, pas punës të përkushtohen për të marrë sa më shumë vota për PS-në, në mënyrë që të mos lëjojmë rikthimin e hijes së turpit mbi uniformën e tyre dhe së bashku në 4 vitet e ardhshme ta bëjmë policinë në mesataren e BE-së. U bëj thirrje të gjithë punonjësve të shtetit të bëjnë të njëjtën gjë”, deklaroi Rama dje. Kjo gjë solli reagime të shumta nga politika. Madje edhe ministri Demiraj paralajmëroi burg për shkelësit.