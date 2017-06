‘Ç’i duan shqiptarët palmat dhe pllakat?’, Rama i kthehet Bashës: Zgjohesh kur ke kamera para

Kryeministri Edi Rama nga qytetit i Pukës ku po mban një takim elektoral, iu kundërpërgjigj deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha për faktin se çfarë i duan palmat shqiptarët. Ai tha se Basha zgjohet vetëm kur ka kamera para.





Teksa u premtoi pukjanëve një projekt tjetër me rëndësi, si rehabilitimi i liqeni që ndodhet në qytet, i pari i qeverisë pohoi se ende qytetarët nuk kanë parë asgjë akoma.