Blushi i rikthehet nismës “President nga populli”, fton qytetarët të firmosin peticionin: Merrjani partive të vjetra

Deputeti i LIBRA-s Ben Blushi ka rikthyer në vëmendje nismën e partisë së tij për “President nga populli”.





Disa muaj pasi bëri edhe një amendament që Kreu i Shtetit të zgjidhet nga populli, oferta e re e kryedemokratit Lulzim Basha ka rikujtuar edhe njëherë Blushin të lançojë peticionin për “President nga populli”, duke ftuar qytetarët të votojnë.