Heqja e mandatit, reagon Dashamir Tahiri: Duan të dëmtojnë opozitën







Today

Dashamir Tahiri, deputeti i opozitës së cilit iu hoq mandati, zgjodhi të reagojë përmes një postimi në Facebook pas vendimit të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve.



Ai shkruan se i gjithë procesi ishte politik dhe kërkonte të dëmonte atë personalisht dhe opozitën.



Tahiri kërkon që anëtarët Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të citojnë vetëm një element të ligjit që e bën të pavlefshëm mandatin e tij.



Gjithashtu, ai pralajmeroi se do të ndjekë këtë çështje deri në fund në rrugë ligjore, pasi sipas tij, kërkon të zbardh të vërtetën.



Postimi i plotë i Dashamir Tahirit



Që në fillim të këtij procesi është parë qëndrimi politik.Mazhoranca në KQZ nuk kanë respektuar ligjin por kanë marrë vendim politik për të më dëmtuar mua dhe opozitën si dhe për të vendosur barazpesha të papranueshme në këtë proces.Sfidoj këdo prej anëtarëve të KQZ që kanë sadopak integritet personal dhe profesional që të më gjejnë vetëm një element të ligjit për të bërë të pavleshëm mandatin tim. Kjo është një betejë që më shumë se politikë ka të bëjë me dinjitetin personal të votuesve të Vlorës dhe komunitetit Çam që më ka mbështetur për të cilën detyrohem ta ndjek këtë çështje deri në fund në rrugë ligjore për të zbardhur të vërtetën. Mandati im nuk është i KQZ dhe as i lojërave politike, por i votuesve të Vlorës.