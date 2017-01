Haradinaj reagon pas lirimit, falënderon shqiptarët: Më bëtë krenar me zërin dhe dinjitetin tuaj







Today

Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thyer heshtjen pas vendimit të sotëm që dha gjykata franceze për lirimi e tij me kusht. Me anë të një mesazhi në ‘Facebook” Haradinaj tha se ishte ndjerë krenar për reagimet e shqiptarëve kudo në botë.

“Të nderuar qytetarë,

Gjithë këto ditë dhe nga të gjitha anët e Globit, me zërin dhe me dinjitetin tuaj, më keni bërë të ndihem krenar!

Më këni bindur se kurrë nuk është boll të punosh për vendin tënd!

Juaji Ramush Haradinaj”, citohet në mesazhin e tij.