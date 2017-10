Hapja e negociatave, Bushati: 2018 do të jetë një vit përcaktues

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati deklaroi në Komisionin e Integrimit se vitin tjetër Shqipëria do të marrë përgjigje për hapjen e negociatave me BE.





“Frika në media e disa forcave politike për shkrirjen e Ministrisë së Integrimit është e kotë. 2018 do të jetë një vit përcaktues. Për herë të parë BE nuk pati konkluzione për procesin e zgjerimit. Është realiste që vitin tjetër Shqipëria të marrë përgjigje për çeljen e negociatave. 2019 do jetë viti i zgjedhjes së institucioneve evropiane", tha Bushati





Ndërkohë, deputeti i PD, Genc Pollo, ka pyetur ministrin se pse nuk u hapën negociatat para zgjedhjeve të 25 qershorit, siç tha kryeministri Rama.





"Pse nuk u arrit çelja e negociatave siç tha Rama përpara zgjedhjeve? Pati tre kritere shtesë për integrimin. Lufta kundër korrupsionit, krimi i organizuar dhe droga. Çfarë iu bën optimist që do çelen negociatat në mes të vitit të ardhshëm?", deklaroi Pollo.





Në kundërpërgjigje, ministri ka thënë se nuk ka asnjë kusht shtesë për integrimin dhe se nuk duhet helmuar publiku me komente të tilla.