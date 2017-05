“Gruaja e vitit 2010” dhe “Kavaljere e Paqes”, njihuni me ministren e re të Financave

Arben Ahmetaj në ministrinë e Financave do ta zëvendësojë nga nesër Helga Vukaj, propozim i Partisë Demokratike, në bazë të marrëveshjes Rama-Basha. “BalkanWeb” raporton se Vukaj ka një eksperiencë të gjatë në administratën e lartë shtetërore, nga juriste në Presidencë, drejtore juridike në Ministrinë e Brendshme, zv/drejtore e Përgjithshme e Agjencisë së Kthimit e Kompensimit të Pronave, etj. “BalkanWeb” raporton se Vukaj në 8 Mars 2010 nga “Unioni për Paqe në Botë, Assisi, Itali” është vlerësuar me titullin “Gruaja e Vitit 2010”. Ndërsa po në korrik 2010 ajo ka marrë nga i njëjti Union titullin ““Kavalier i Paqes”.

Të Dhëna PersonaleEmër Mbiemër:

Data e lindjes:

Shtetësia

Helga Hasanlliu Vukaj

14 Korrik 1978

Shqiptare





Eksperienca Pune

Data

Institucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë





Maj 2003

Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Juriste

Trajtim ligjor i çështjeve

– Trajtimi i shkresave zyrtare të deleguara nga Presidenti i Republikës.

– Vlerësimi i projektligjeve dhe akteve para dekretimit te tyre.

– Përgatitja e dekreteve për aprovimin e ligjeve.

– Përgatitja e vlerësimeve paraprake dhe e dekreteve për emërimet, shkarkimet, lirimet nga detyra, në lidhje me gjyqtarë, prokurorë apo pozicione të tjera kushtetuese, kompetencë e Presidentit të Republikës.

– Kryerja e inspektimeve për raste të veçanta në lidhje me veprimtarinë e gjyqtareve dhe prokuroreve.





DataInstitucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë

Tetor 2005 – Gusht 2006Ministria e Brendshme

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike

Drejtimi i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike

– Përgatitja e akteve të Ministrit të Brendshëm.

– Trajtimi çështjeve juridike, kompetencë e Ministrit.

– Dhënia e mendimit mbi projekt-akte të dikastereve të ndryshme apo edhe të institucioneve vartëse të Ministrisë së Brendshme.

– Përqasja e akteve ligjore dhe nënligjore me kriteret e vendosura nga BE.

– Anëtare e Komisionit të Gradave në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

– Anëtare e Komisionit Disiplinor të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

– Mbrojtja e akteve të Ministrit të Brendshëm në të gjitha shkallët e gjyqësorit.





DataInstitucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë

Shtator 2006 – prill 2012Agjencia e Kthimit dhe kompensimit të Pronave

Zv. Drejtor i Përgjithshëm. Drejtor i Kthimit të Pronave

Drejtimi i procesit për kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronarëve

– Drejtimi i agjencisë në rang kombëtar dhe përgjegjës për njohjen e së drejtës së pronësisë, kthimit dhe kompensimit të saj.

– Kontrolli i Zyrave Rajonale në qarqet e RSH.

– Drejtimi i procesit të apelimit në zyrën qendrore si dhe kontrolli i vendimmarrjes nga ZRKKP.

– Menaxhimi i punës në AKKP dhe dhënia e mendimit për miratimin e akteve ligjore e nënligjore në ndihmë të procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave.





DataInstitucioni

Pozicioni

Objekti i Veprimtarisë

Aktiviteti e Përgjegjësitë

2012 – 2016Kontrolli i Lartë i Shtetit

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtimi dhe mbikëqyrja e veprimtarisë së Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit, Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme dhe Departamentit të Auditimit të Investimeve dhe Projekteve me Financime të Huaja, Shoqërive Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

– Dhënia llogari për veprimtarinë e departamenteve dhe drejtorive që mbulon para Kryetarit.

– Mbajtja e kontakteve me nivelet më të larta të institucioneve vendase, të huaja dhe ndërkombëtare.

– Përfaqësimi i KLSH-së në bisedime me organizata dhe institucione të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.

– Dhënia ndihmë Kryetarit të KLSH-së mbi problematika të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e punëve dhe rritjen e efektivitetit të drejtimit në institucion.

– Organizimi, mbikëqyrja, drejtimi dhe bashkëveprimi i punës ndërmjet departamenteve.

– Ndjekja e zbatimit të standardeve të auditimit të miratuara dhe përditësimi i tyre.

– Hartimi dhe ndjekja për zbatim e planit afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit strategjik të institucionit.

– Organizimi dhe koordinimi i punëve ndërmjet departamenteve dhe drejtorive për përpunimin, hartimin dhe zbatimin e tematikave, të programeve e të planeve të punës.

– Shqyrtimi i materialeve të auditimit konform rregullave e standardeve të auditimit.

– Nënshkrimi i korrespondencës zyrtare në përputhje me rregullat e përcaktuara.





Aktivitete Akademike

Data

Institucioni

Pozicioni









2003

Universitetin “Luigi Bocconi”, Milano, Itali

Pedagoge e jashtme në kursin e Masterit “Manaxher i Emigracionit”, në ciklin e leksioneve “Sistemi i vizave, rasti i Shqipërisë” dhe ”Legjislacioni komunitar për trafikimin e qënieve njerëzore, dhe riatdhesimi i të miturve të pashoqëruar”





DataInstitucioni

Pozicioni

2004 – vazhdimUniversiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Pedagoge e jashtme në Departamentin e së Drejtës Publike









DataInstitucioni

Pozicioni

2009 – vazhdimShkolla e Magjistraturës, Tiranë

Eksperte e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, cikli i leksioneve “Procesi i njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronës”.





Edukimi

Data

Institucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit









Shtator 1996 – Korrik 2000

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Juriste

Diplomë e sistemit 4 vjeçar

DataInstitucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit





Shtator 2001 – Dhjetor 2003Universitetin “Luigi Bocconi”, Milano, Itali

Master “Manaxher i të Drejtave. Ekspert në Drejtim”

Master

DataInstitucioni





Titulli i Kualifikimit









2004ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Gjykata Kushtetuese

Trajner për Administratën Publike. Ekspert për aktin administrativ dhe procedimin hetimor administrativ





DataInstitucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit





2011Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Doktor i Shkencave

Doktoraturë

DataInstitucioni

Titulli i Kualifikimit

Niveli i Kualifikimit





Data 6 Institucioni

Titulli i kualifikimit

2012Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë

Profesor i Asociuar

Profesor i Asociuar





2016

Yeshiva University

Benjiamin Cardozo Law School, Manhattan, New York

Expert and Global Lidership in LAW









Trajnime

Data

Institucioni













2003

ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi Antikorrupsionin dhe Administratën publike

DataInstitucioni









2003ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi etikën dhe procedurat në administratën publike

DataInstitucioni









2004ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi barazinë gjinore

DataInstitucioni









2004ITAP – Instituti i Trajnimit të Administratës Publike

Trajnim mbi MSA

DataInstitucioni









2005Ambasada Amerikane (Departamenti i Shtetit)

Anti terrorizmi – Siguria

Tituj Honorifik

Data

Autoriteti













8 Mars 2010

Unioni për Paqe në Botë, Assisi, Itali

Vlerësuar me titullin “Gruaja e Vitit 2010”

DataAutoriteti





Korrik 2010Unioni për Paqe në Botë, Assisi, Itali

Vlerësuar me titullin “Kavalier i Paqes”





Publikime

Data

Lloji i Publikimit

Titulli i Publikimit













2011

Monografi

“The impact of legal environment on tourism sustainable development. The case of Albania as a Mediterranean destination”

DataLloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Women in leadership and Gender equity in Albania”





DataLloji i Publikimit

Botuar në





Titulli i Publikimit

2011Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Information Technology and Economic Development”

“European Integration Process of Albania and the Effect of technology on non-profit organization Efficiency”





DataLloji i Publikimit

Botuar në





Titulli i Publikimit

2011Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Information Technology and Economic Development”

“Implementation of customer relation management in travel industry. Its overall impact on performance. The case of Albania”





DataLloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“The Effects of relationship betëeen information technology and firm innovation on firm performance. The case of Albania”





DataLloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Information Technology and its Effects in SME”









DataLloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Legal Framework and concept of Effective Remedies from the Perspective of the European Convention on Human Rights”





DataLloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2011Artikull Shkencor

Revistën “International Journal of Management Cases”

“Normative, Social and Cognitive predictors of Entrepreneurial interest of college students in Albania”





DataLloji i Publikimit

Botuar në

Titulli i Publikimit

2012Artikull Shkencor

Revistën “Auditimi Publik” Nr.2,4,6 dhe ne Gazeta te ndryshme

“Mosmarreveshjet administrative dhe gjykimi i tyre”

“Procesi I auditimit te jashtem nen kendveshtrimin juridik”

“Pergjegjshmeri e larte ne emer te interest public”

“Analiza e Riskut paraauditues dhe pasvijues ne kushtet e kontrollit te brendshem te aktit”













Gjuhë të Huaja

Italisht

Anglisht





Flas dhe shkruaj shumë mirë.