Grabitja, arrestohen 5 policët privatë që shoqëronin paratë në Rinas

Arrestohen pesë punonjësit e policisë private, të cilët shoqëronin me dy blinda para të bankës së nivelit të dytë, BKT, që ra pre e grabitjes. Më herët se punonjësit ishin në drejtorinë e Policisë së Shtetit për të dhënë dëshminë e tyre. Janë dashur vetëm dy minuta që 5 persona të maskuar të neutralizojnë 2 mjetet e më pas të grabisnin të gjitha lekët.





Ngjarja

Ngjarja ndodhi sot në Qafë-Kashari, pranë rrugës për në Rinas. Pesë persona të armatosur dhe të veshur me kamuflazh të zi arritën të merrnin nën kërcënimin e armëve një shumë nga 100 mijë euro deri në 2 milionë euro, por asgjë e konfirmuar zyrtarisht.





Pesë autorët pasi goditën një prej blindave, thyen me mjete të forta një prej xhamave të makinës dhe nën kërcënimin e armëve kanë marrë thasët me para. Më pas ata kanë djegur makinat e tyre pranë urës së Limuthit, afër Qafë-Kasharit.





Skema e grabitjes