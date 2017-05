Gjosha: Këtë radhë do të jetë Lëvizja Socialiste për Integrim ajo që do të jetë forcë e parë

Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi një takim me banorë të zonës së Kodër Kamzës dhe Bregut të Lumit në Njësisë administrative nr. 11 të Bashkisë së Tiranës.





Kryesuesja e listës së kandidatëve për deputet të LSI-së në qarkun e Tiranës, znj. Klajda Gjosha, duke u ndalur tek programi i LSI-së, nënvizoi faktin se pikat e programit të LSI-së janë premtime që do të bëhen realitet në mënyrë që ëndrrat e shumë qytetarëve për punësim të mirëpaguar të bëhet realitet.





“Programi i LSI-s është jetik. Janë premtime që jo vetëm do të mbahen por do të bëhen realitet ëndrrat e shumë e shumë qytetarëve të Shqipërisë, punësimin e grave dhe të vajzave, punësimin e të rinjve, lehtësirat fiskale për bizneset në mënyrë që të kenë mundësi të punësojnë sa më shumë njerëz, që të sigurojmë të ardhmen e fëmijëve të tyre, të ardhmen e familjeve të tyre”,- tha znj. Gjosha duke shtuar se LSI do të dalë forcë e parë në mënyrë që të mari në dorë fatet e shqiptarëve për një të ardhme më të mirë.