Gjokë Uldedaj, zyrtarisht kandidat i PD-së në qarkun Shkodër

Gjokë Uldedaj, është zyrtarizuar nga PD, kandidat për Deputet i 6-ti, në listën e Qarkut Shkodër dhe do mbuloje Bashkin Vau Dejes dhe Zonen e Nenshkodres.





Veprimtari Politike:

• Deputeti i qarkut Shkodër, në legjislacionin 2009 -2013;

• Anëtar i Këshillit Kombëtar të PD nga viti 2001-2017;

• Kordinator dhe drejtues i fushatave elektorale, për Bashkinë Vau Dejës dhe Zonën e Nënshkodrës.





Eksperienca Profesionale:

• Vjen nga fusha akademike me një eksperiencë mbi 25 vjecare, mban titullin Profesor në Ekonomike, aktualisht është Dekan i Fakultetit Ekonomik.

• Gjatë viteve 2007-2009, ka qenë Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë.

• Prof. Gjokë Uldedaj është autor dhe bashkautor i 3 teksteve universitare dhe i disa studimeve në fushën e ekonomisë dhe tregut.

• Ka kryer disa specializime afat shkurtra dhe afat mesme në: USA, Japoni, Greqi, etj.