Nga hapja e 218 kutive në qarkun e Gjirokastrës, PS rezulton të jetë në avantazh, e ndjekur nga PD dhe LSI. Gjithsej në këtë qark pritet të numërohen 235 kuti votimi. Në bazë të këtij numërimi PS udhëheq me 25379 vota ose 3 mandate; PD me 12522 vota ose 1 mandat; LSI me 11696 vota ose 1 mandat.