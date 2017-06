Gjinushi: Pazar i pisët Rama-Basha (Berisha). Shkatërron demokracinë

Në një intervistë eksluzive për “Koha Jonë” kreu i PSD-së Skender Gjinushi sulmon ashpër marrëveshjen PS-PD, e cila nëse do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve, atëherë do kemi të bëjmë me një tentativë për të fshirë çdo krim politik që është bërë në të kaluarën, dhe siç thotë ai, kjo do të komprementonte edhe vetë reformën në drejtësi. Ky pazar po shkatërron demokracinë e brishtë shqiptare. Ndaj nuk duhet të gënjehemi nga kjo dyshe pazari, thotë lideri socialdemokrat.





Partia Socialiste ka bërë një marrëveshje-pazar me Partinë Demokratike. Mendimi juaj?





Pikërisht. Mandatet socialdemokrate do të zhvleftësojnë çdo tentativë për t’u lidhur me PD-në. Të majtët nuk duan të përfitojë PD-ja, kështu që vetëm mandatet e PSD-së nuk do i lënë mundësi PS dhe PD të vazhdojnë pazarin. Dhe dihet që PSD-ja është partia më e majtë e qartë, që s’ka devijuar asnjëherë, nuk i ka keqpërdorur kurrë mandatet e marra nga e majta, madje është më konsekuente se vetë lidershipi i Partisë Socialiste.





Kështu që një bashkëpunim-pazar PS-PD do të bënte që e gjithë reforma në drejtësi të kthehej në një reformë në letër, se pastaj me “Gërdec”-in, me “21 Janarin”, me koncesione e me afera korruptive, të gjitha këto çështje e ngjarje, të mbylleshin për shkak të hatrit të njëri-tjetrit. Pra PD dhe PS do fshinin krimet që kanë bërë. Marrëveshje interesi?! Ndaj nuk duhet ti lemë të shkelin demokracinë e brishtë shqiptare.





Kur thoni që mandatet e PSD-së janë garantet e fitores të së majtës nënkuptoni bashkëpunim paszgjedhor me Partinë Socialiste?





Po patjetër. Por vetëm nëse PS-ja nuk vazhdon bashkëqeverisjen me PD.





Pra, sipas jush me një bashkëpunim PS-PD nuk ka kuptim as vetë reforma në drejtësi?