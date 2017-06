Genc Ruli nxjerr dufin: Merkel martoi Ramën e Bashën. Gjermanët kur ulin armët, përdorin treshen

Anëtarit të Këshillit Kombëtar në PD, Julian Deda që njihet për sensin e tij të humorit, nuk i ka shpëtuar lajmi për miratimin e martesave LGBTI në Gjermani.





Duke përdorur ironinë ai e ka krahasuar situatën me politikën Shqiptare në një status ku shkruante ““Vota kunder e Merkel me pelqen (ashtu eshte nje muhabet)”.





Kaq ka mjaftuar që të marrë komente nga deputeti Genc Ruli që shprehet se Merkel ja arriti të martojë Ramën me Bashën dhe me dikë tjetër. Duke mos u ndalur me kaq Ruli shton se “Gjermanet kur ulin armët përdorin treshet”.





Replika e Dedes: Dasem e madhe….hahaha





Genc Ruli: Dasem eshte ne gjermanine liberalo seksuale por ne ballkan kjo fryme gjermane do trondise themelet e shoqerive e te shteteve. Kte rralle jo me tanke por me pederasti politike





Julian Deda: Nese eshte keshtu….une votoj kunder.





Genc Ruli: Joooo pse homoseksualizmi eshte jo vetem fryme gjermane dhe evropiane por u ligjerua dhe me zgjedhjet e fundit tek ne. Skenderbeu qe konservator ndersa lideret e sotem arnaute jane ultra liberal. Ata kame mision ta kthejne albanine ne kombin me homoseksusl politikisht ku nuk ka dallim me mes femres e mashkullit , mes te djathtes e te majtes, mes hajdutit e te ndershmit.