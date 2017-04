Shtabi i drogës, “telegram” Xhafaj: Mos i mërzit "çunat e policisë!”

Vjollca KUTA





“Shtabi” i drogës i dërgon “telegram” ministrit Xhafaj: “Mos i ngacmo “çunat e policisë!”





Shkak mendohet se është sulmi ndaj depove të drogës, kapja e sasive të mëdha, asgjësimi i të mbjellave të reja, nxjerrja jashtë loje e mbrojtjes policore të këtij biznesi





Duhet pranuar dhe përshëndetur fakti, që Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, qysh ditën e parë të marrjes së detyrës, i ka shpallur luftë të ashpër e konkrete me bilanc suksesi, krimit të mbjelljes, kultivimit, fshehjes, përpunimit, transportit brenda vendit dhe trafikimit të drogës në vijën kufitare detare e tokësore. Po asgjësohen të mbjella kanabisi në farishte, parcela, sera, bodrume e tunele. Po asgjësohen sasitë të shumta nëpër magazina e depo dhe të nxjerra në treg. Hapi i parë i kësaj beteje jo të lehtë, ka qenë takimi ministrit Xhafaj me 12 drejtuesit e policisë së qarqeve e më pas me shefat e komisariateve dhe me drejtues të tjerë shërbimesh policore, prej të cilëve kërkoi përgjigje për pesë çështje:





1. Informacion zyrtar e privat për situatën e kultivim-trafikut të drogës, për kultivuesit dhe mbështetësit qofshin edhe politikanë e shtetarë të çdo niveli zonal, apo qendror.

2. Të plotësonin deklarata personale si qytetarë e drejtues të lartë policie, nëse kishin ose jo dijeni, lidhur me aktivitetin kriminal të kultivimit dhe trafikut të drogës dhe me kultivuesit e trafikantët e saj.





3. Deklarime, nëse familjarë, vartës apo të afërm të tyre ishin ose jo pjesë e kultivimit dhe trafikut të drogës.





4. Deklarim, nëse drejtues të lartë të policisë deri tek ministri kishin dijeni për aktivitetin dhe emrat konkretë të biznes-krimit të drogës dhe çfarë përgjigje iu është dhënë pas informacionit.





5. Të dhëna konkrete, për raste ndërhyrjesh nga politika, nga shtetarë e pushtetarë qendrorë dhe lokalë apo nga drejtues të lartë në Ministrinë e Brendshme, për të mbyllur dosje për persona të zbuluar e të arrestuar për kultivim, përpunim dhe trafikim droge!