Futja e Kosovës në UNESCO? Haradinaj: Do ishte fitore e madhe. Rama: Çfarë i kam thënë Vuçiçit

Gjatë konferencës së dy kryeministrave, ai i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Kosovës, Ramush Haradinaj i janë përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.





Një ndër pyetjet e bëra në konferencë ishte nëse Kosova i ka votat për t’u futur në UNESCO, dhe kërkesat e Presidentit serb Aleksander Vucic për lënien jashtë të saj.





Kryeministri i Kosovës tha se përfshirja këtë vit në UNESCO do të ishte një fitore e madhe për vendin pasi sipas tij Kosova ka trashëgimi dhe diversitet kulturor.





“Kosova është një anëtare e vlefshme për UNESCO-n se ka trashëgimi kulturore, ka diversitet kulturor. Dhe kurdo që të ndodhë anëtarësimi, ajo trashëgimi e çmuar do të jetë pjesë e Unesco-s që nuk është vetëm e Kosovës, por dhe e botës. Nëse ndodh këtë vit, do të ishte fitore. Por nëse nuk ndodh, do të presim vitin tjetër,” tha Haradinaj.





Ndërsa kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, tha se nuk e kuptonte logjikën e refuzimit serb për përfshirjen e Kosovës në UNESCO, dhe se një gjë të tillë ia kishte thënë edhe Presidentit serb Vucic.