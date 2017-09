Fuga, letër Ramës: Gabimet me universitetet e kërkimin shkencor

Akademiku Artan Fuga i ka dërguar një letër të dytë kryeministrit Edi Rama, pas vendimit të tij për ndërprerjen e fondeve publike ndaj Akademisë së Shkencave. Në letrën e tij, Fuga përsërit se mbetet “rrënjësisht kritik i reformës së arsimit të lartë, i ligjit të arsimit të lartë, si edhe i gjendjes të kërkimit shkencor, i mënyrës si administrohet shkenca në institutet e saj”. “Paraja publike derdhet lumë a pika-pika si rubinet i bllokuar, produkti shkencor nga ana tjetër as matet dhe as ka impakt real!”, shkruan Fuga. Ai rendit edhe ato që i cilëson si gabime të qeverisë “Rama”.





“1 - U bllokua reformimi i universiteteve dhe agjencive publike të kërkimit shkencor, duke i ngurosur e murosur ato;





2 - U ndërtua një model i universitetesh private, i cili, përmblidhet kur është fjala për universitete private gjeneraliste të tejkaluara nga koha, në mungesë efikasiteti në realizimin e kërkimit shkencor dhe në formimin e rinisë universitare kur ai lejohet të orientohet në mënyrë të gabuar sikurse ndodh në rastet flagrante që do të kem rast t'i analizoj më pas”, shprehet Fuga.