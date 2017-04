Aleanca Popullore për Drejtësi zbardh listat e kandidatëve të saj

Aleanca Popullore për Drejtësi (APD) dëshiron të njoftojë opinionin publik se ka depozituar sot më datë 29 Prill 2017, pranë komisionit qëndror të zgjedhjeve (KQZ), listat e kandidatëve të saj për deputet në zgjedhjet parlamentare të 18 Qershor 2017. Pas një proçesi konsultimesh me të gjithë kategoritë e shtresave sociale, të cilat përbëjnë bazën e elektoratit që APD përfaqëson, bëjmë me dije oponionin publik se listat tona përbëhen nga përfaqësues të shkëlqyer të komunitetit të përndjekurve politikë, pronarëve legjitime, diasporës si dhe aktivistë të spikatur nga shoqëria civile. Shoqëruar me listat e kandidatëve për deputet, APD ka depozituar pranë KQZ gjithashtu dhe 10 mijë firmat mbështetëse për të kandiduar jashtë koalicioneve parazgjedhore. Më poshtë lista e kandidatëve të APD për 12 Qarqet e Republikës së Shqipërisë.





Kukës



1 ARDIAN PEPOSHI

2 ISUF MESHI

3 SHEMSHIJE NOKA





Tiranë



1 BILAL KOLA

2 GËZIM BOÇARI

3 ZAMIRA MATA

4 MATILDA MERSINI

5 KRISTI PJOLLAJ

6 ALBANA BEJKO

7 MARJETA PROKO

8 ROMINA DUMI

9 RUZHDI PEPOSHI

10 PAJTIM NDREU

11 NIKOLINA QIRJAZI

12 JUDI HAKA

13 CAROLINA SPAHIU

14 IVLIN GJATA

15 SEIT SPAHIU

16 HAJRI LITA

17 ARMAND ALLIU

18 BURBUQE SHEHI

19 SYRJA MALAJ

20 SELMAN MILLA

21 MARIO LUSHA

22 AVNI CARA

23 GRETA HOXHA

24 IRIDA BECOKU

25 AGRON DODA

26 ENXHI CARA

27 ENVER TARJA

28 TEUTA LLESHAJ

29 FATOS XHEDIKU

30 ASTRIT GJOKA

31 MARIN LUKU

32 NINA MALAJ

33 MIRANDA RISTANI

34 BESNIK META





Shkodër

1 VIKTOR MARTINI

2 ARBEN DHORA

3 MIRELA BIQAKU

4 PAULIN MACAJ

5 INA LOSHAJ

6 PAOLO PJOLLAJ

7 ARBEN JASHARI

8 SHTJEFËN STAKU

9 SOSE ISLAMAJ

10 RAMAZAN ARAPI





Gjirokastër



11 XHUSTINA GASHI

1 ARJETA CEKA

2 NEIM PASHA

3 ARDITA ROSHI

4 ALBERT ZENA

5 RAMADAN TOSKA





Fier



1 ERVIN DINE

2 PËLLUMB GEGA

3 ILDA KARAFILAJ

4 PETRO HAJATI

5 INA XHUMARI

6 ILIRJAN VRAPI

7 HAKILE NEZHA

8 MORENA ZOTO

9 ELENA MANE

10 AURORA BUSHI

11 SIRJUS SHKOZA

12 SHKËLQIM JASHARI

13 XHULIANA QETI

14 LEONARD ALLA

15 HAVUSHE JASHARI

16 SHPEND GEGA





Korçë



1 LEONARD PRIFTI

2 JOHANA KONDAKÇI

3 DESTAN DANGLLI

4 EMIRJON HADRI

5 MEDA SOPJANI

6 MIMOZA SALLAKU

7 ENKELEJD JASHARI

8 ANISA ZOTO

9 DORJANA BORÇI

10 ERVIN ZEQO

11 XHULIANO AGAJ

12 VJOLLCA MANKO





Lezhë



1 ZEF LLESHAJ

2 MARK ZEFI

3 ARTA GJINI

4 GJERGJ LEKAJ

5 HENRI RICA

6 ENDUEL HYSA

7 SUELA MARGJINI

8 MIMOZA AGAJ





Berat



1 OLTION MUÇO

2 HYSNI KAJO

3 ENXHI VELÇANI

4 USHTAR ÇOBO

5 SHERIFE DODA

6 HATIXHE ZOGA

7 ZENEL GEGA





Vlora



1 MYZAFER ELEZI

2 MARSEL MERSINAJ

3 ANXHELA DANAJ

4 BLERIM HOXHAJ

5 SOKRAT METAJ

6 MIMOZA JASHARI

7 FESTIM SHEHAJ

8 ENDRI MURATAJ

9 ERMIRA PLAKA

10 DRITAN HOXHAJ

11 XHEZMI SIQECA





Elbasan



1 RENALD MUZHAQI

2 HERGYS ABAZI

3 MINUSHE GEGA

4 KEJDI DODA

5 ERSIDA KOKONOZI

6 ARBRI HAXHIU

7 BLERINA BAXHAKU

8 ERIGERTA JASHARI

9 FLORESHA GEGA

10 MARIO LUDI

11 SHPRESA ROSHI

12 MARSIDA KADUNI

13 MESTAN ZOTO

14 EMANUELA ISUFI





Durrës



1 ORKID SPAHIU

2 GADIOLA MUÇA

3 LEDION HOXHA

4 NAIM GJUTA

5 LUTFI KELMENDI

6 MIKAELA PRIFTI

7 FLAMUR BAMÇI

8 ALDI HOXHA

9 ODETA DHORA

10 ILJAZ HASANI

11 KLODIANA QINAMI

12 STEFAN NAZIF

13 ZELIE MATA

14 ELISABETA XHAXHA

15 ENKELEJDA SHUTI





Dibër



1 BERE KALOSHI

2 FESTIM TAFA

3 EMILJAN TAFILLARI

4 ELIVIRA ZOTO

5 ARDIAN XHAFAJ

6 JONIDA BALLA

7 MEHDI MARKU