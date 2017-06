FOTO/ Rama dështon dhe në Delvinë, merr njerëz nga Saranda dhe Finiqi për miting

Tashmë është bërë e modës që për të mbushur sheshet në mitingjet elektorale të Partisë Socialiste, të merren njerëz nga qytete e tjera.





Një qytetar nga Delvina raporton se gjatë mitingut elektoral të PS-së në këtë qytet ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama, kanë ardhur autobuzë të mbushur me qytetarë nga Finiqi dhe Saranda, vetë delvinjotët nuk kanë dalë të mbështesin kryesocialistin.





‘Delvina i pret bileten Rames!





Qytetari dixhital informon:

-Rama deshton dhe ne Delvine me njerez nga Finiqi dhe Saranda. Shikoni fotot e tij!Ne kete takim, perseri Rama, i cili ne kater vite mbajti nga 42 vetem nje premtim, ate te heqjse se TVSH per ilacet, e me gjithe kete sot ato kushtojne 30% me shume se 4 vite me pare, i mbajti te pranishmit me llogje, llafe bosh, batuta e barcoleta bajate. Ai nuk citoi dot asnje projekt te perfunduar, asnje premtim te mbajtur per Delvinen, Saranden, Vloren madje aty ai nuk e permendi fare Rozafen e Vlores, lungomaren qe u be lungomarrja e tij. Ne fund te takimit, nje qytetar i dha Rames listen e investimeve 2006-2013 te qeverise se meparshme ne Qarkun e Vlores. sb





"INVESTIMET 2006-2013 NE QARKU VLORE, SARANDE e DELVINE





Keto vite jane investuar 850milion $ ose18 here me shume te PS.





• Jane ndertuar

• mbi 730 km rruge kombetare dhe rurale 330 milion $

• Po perfundon projekti uje 24 ore.

62 Ujesjellesa e KUZ e Impiante te perpunimit biologjik.

• 89 qendra shendetsore e ambulance.



• 73 shkolla te rikostruktuara.

Nga Konspoli ne Novosele jane ndertuar:

• 300 km Rr. Kombetare, 330 km Rr. Lokale, 100 km Rr.Rajonale







• Rruga e Bregut, Autostrada Vlore – Fier, Superstradat Qaf Bote – Krane, Rr. Butrintit, Rr. Transballkanike, Rr. Orikum – Tragjas, Rr. Vlore - Drashovice- Ura e Peshkepise, Rruget lidhese me detin te fshatrave te Himares. Rr.Delvine – Skerfice. Rr. Xarres - Cuke, Rr. Kote – Sevaster





Hyrja dhe rruget e Sarandes,

• Po perfundon Novosele – Bish Poro. 12 km, 5.5 milion $.

• Brenda dy viteve e para By- passi Vlores 29 km. 63 milion euro.

1. Turizem: Ne keto vite eshte arritur te 10 fishohet numri i turisteve.

Investimet dhe rruget lidhese me detin kane synuar rritjen e produktit turistik.

Ne fushen e Turizmit kulturor jane restauruar 30 objekte duke ka investuar 600 mije $.

• Vlora tashme ka nje Plan te Rregullimit te Bregdetit te Jugut. ( Qeveria do te miratoje cdo plan konkret te njesive vendore ).

• Numri i bisneseve eshte dyfishuar ne 12 600 nga 6500 ne vitin 2005.

• 21 milion $ ne Bujqesi , Subvencionuar 1300 ha, perfituar 3500 fermere.

• Po ndertohen 30 HEC me fuqi 50MË.

• Ne fushen e Hidrokarbureve ane investuar 62 milion $. 57 milion euro Petrolifera dhe 5 milion vendburimi i Delvines.





Delvina

Ne keto vite ne Delvine , Vergo, Mesopotam e Finiq jane investuar:

• 35 km rruge.

• 5 shkolla e kopshte,

• 16 Qendra Shendetsore e Ambulanca,

• 5 sisteme Ujesjelles e Kanalizime





Se shpejti Delvina do te dale plotesisht nga menjanimi me perfundimin e plote punimeve te aksit rrugor Kardhiq –Delvine si dhe Rikonstruksionin e rruges Delvine – Muzine,





• Ndertimi i rrugeve ka ndikuar ndjeshem ne zhvillimin e bisnesit te turizmit dhe atij agrar.





Keshtu rruget e reja Delvinë–Sarandë dhe Muzinë–Urë Gajdar e kane përgjysmuar kohën e transportit, duke sjellë krijimin e 38 bizneseve të mesme.





• Subvencionet - 72milion leke, 490 ha siperfaqja e mbjelle, perftues 550 fermere e blegtore.





• Numri Bisneseve eshte rritur





Numri i bisneseve ka arritur 660 aktivitete nga 430 bisnese ne vitin 2005.





PRIORITE per te ARDHMEN

1- Sistemimi i ujrave te zeza ne qytet dhe ne fshatrat e rrethit Delvine.

2- Permirsim i rrjetit dhe sherbimit te furnizimit me uje te pijshem te qytetit Delvine dhe fshatrave perreth.

3- Shemefishimi I Subvencionit dhe Vaditjes

4- Rikonstruksion i rrugeve te brendeshme ne fshatra si dhe atyre lidhese kryesore me qytetin dhje komunat perreth.

5- Zgjerimi dhe sistemimi i rruges Delvine –Sarande

6- Rik. rrugeve Miniera e Kripes - Syri i kalter,





Saranda - Mbi 280 milion$ Investime

• Ne keto vite ne Sarande jane investuar 340 km rruge.

o Rruge nacionale 146 km.

o Rruge rurale 154 km.

o Rruge bashkiake 30 km.

• Jane ndertuar 19 shkolla e kopshte,

• 30 Qendra Shendetsore e Ambulanca,

• 19 sisteme Ujesjelles e Kanalizime dhe Impianti i





Ndertimi i rrugeve ka ndikuar ndjeshem ne zhvillimin e bisnesit te turizmit dhe atij agrar.





Ketu permendim rruget e Bregdetit, Sarande – Ksamil- Butrint, Sarande – Konispol,





Sarande- Pllake – Xarre, Sarande – Delvine, Rruget e brendshme ne Sarande,ne Ksamil, Plazh i Lukoves.





• Numri i turisteve ne bregdetin tone eshte 10 fishuar.





Ne rrethin e Sarandes ne dy vitet e fundit jane mbi 600 mije turiste nga te cilet 45% turiste te huaj qe vijne per pushime dhe guida.





Numri i hoteleve ka arritur ne 200 hotele me 28 mije shtreter pa llogaritur turizmin familjar.





Numri te punesuarve ne industrine e turizmit ka arritur ne 4000 persona.





• Subvencionet - 162 milion leke, 490 ha siperfaqja e mbjelle, perftues 1100 fermere e blegtore.





o Eshte 2 fishuar prodhimi i ullirit duke arritur 7800 ton.





o Eshte 4 fishuar prodhimi i agrumeve duke arritur 8000 ton.





o Eshte rritur prodhimi i misrit





o Eshte rritur sasia e peshkut ne 750 tone.





• Porti Detar eshte kthyer ne baze per zhvillimin e rajonit.





o Eshte ndertuar porti i ri i mallrave ne Limjon, 280 milion leke.





o Eshte ndertuar kalata e anijeve cruise (crocere) me nje gjatesi 180 m, dhe thellesi 9 m, me vlefte 480 miljon leke. Me ndertimin e kesaj kalate porti aktual shnderrohet teresisht ne nje port per pasagjere e turiste.





• Universitetit Sarandes Filial i UT nga 63 studentë në nisje sot numri i tyre ka arritur në 650, ose dhe nga 25 qytete të vendit.





• Numri Bisneseve eshte dyfishuar.