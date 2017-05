“Unë jam nënë me shumë fëmijë”, Flutura Açka i përgjigjet Arben Imamit: Turp!

Deklarata e Arben Imamit se Jozefina Topalli u zëvendësua në lista nga “gra që kanë pjellë 3-4 fëmijë”, ngjalli reagim në opinion. Shkrimtarja Flutura Açka ka komentuar e revoltuar gjithashtu.





Unë jam ‘Nënë me shumë fëmijë’

Të dëgjosh nga goja e një deputeti se qenka turp të jesh ‘Nënë me shumë fëmijë’ dhe kjo të privon të konkurrosh si e barabartë, padyshim mendon se je në një vend barbarësh.





Të dëgjosh KM tënd brekushevarë që fyen dhe qesëndis fshatçe një kandidate perfekte për deputete si Grida Duma , ta zë mendja se vetëm Europë nuk i vjen erë nahisë sonë.