Floida Kërpaçi: Kemi hartuar një paketë propozimesh me pika konkrete se si ne ta ndryshojmë maturën shtetërore

Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi një takim me 400 të rinj e të reja, që votojnë për herë të parë në Njësinë administrative Paskuqan.





Kryetarja e LRI-së, njëkohësisht edhe kandidate për deputete e LSI-së në qarkun e Tiranës, Floida Kërpaçi u shpreh në fjalën e saj se Lëvizja Socialiste për Integrim është një mundësi për çdo të ri që të japë kontributin e tij për ndryshimin pozitiv të Shqipërisë duke nënvizuar maturën shtetërore e cila u ndryshua falë këmbënguljes së LRI-së.





“Së bashku me të rinjtë e LRI-së, nga Veriu deri në Jug, kemi hartuar një paketë propozimesh me pika konkrete se si ne ta ndryshojmë maturën shtetërore, për ta bërë një mature më transparente dhe për ta bërë një mature që ju dëshironi”,- u shpreh Floida Kërpaçi, duke shtuar se vendi ka nevojë për një program konkret që garanton punësimin e të rinjve dhe për këtë duhet mbështetur programi i LSI-së.