“Fati” i Tahirit, mblidhet Këshilli i Mandateve. Prokurori: Seanca të zhvillohet me dyer të mbyllura

Pas kërkesës së prokurorisë, lidhur me heqjen e mandatit të deputetit Saimir Tahiri dhe dhënien e autorizimit për ndalimin e tij është mbledhur Këshilli për Rregulloren, Imunitetin dhe Mandatet. Në këtë mbledhje, ish-ministri Tahiri shoqërohet nga avokati i tij Artan Hajdari.





Që në nisje të mbledhjes, Prokurori Besim Hajdarmataj ka kërkuar që kjo seancë të zhvillohet me dyer të mbyllura.





“Ne kemi përgatitur edhe deklaratat për ruajtjen e sekretit. Kemi informacione që vijnë nga strukturat ligjzbatuese të vendit ku flitet për struktura kriminale dhe për emra personash që nuk duhet të bëhen publike”, u shpreh prokurori Hajdarmataj.





Pas vendimit të Këshillit, nëse pranohet kërkesa e Prokurorisë pritet një seancë parlamentare ku do të votohet nga parlamenti për heqjen e mandatit të Tahirit.





http://balkanweb.com/news24/news24_live.php





Ish-ministri akuzohet nga Prokuroria për Krime të Rënda për dy vepra të rënda penale, atë të “Trafikut të narkotikëve”, kryer në bashkëpunim, në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe “Korrupsionit pasiv të zyrtarë të lartë shtetërore dhe të zgjedhurve vendorë”.





Referuar Kodit Penal dhe neneve për këto vepra penale, ish-ministri, të cilit pritet t’i hiqet edhe imuniteti rrezikon maksimumi 32 vjet burg, dhe minimumi i caktuar në Kod për këto vepra, është 14 vjet burg.





Dje prokuroria për Krime të Rënda i kërkoi Kuvendit t’i heqë imunitetin e deputetit Saimir Tahiri pas hetimeve të kryera në bashkëpunim me autoritetet italiane për bandën e Habilajve.





Në bazë të të dhënave të përftuara në kuadër të këtij hetimi, Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Komisioni i Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë dhënien e autorizimit për “arrestimin, heqjen e lirisë dhe kontrollin personal e të banesës” për deputetin Saimir Tahiri.





MBLEDHJA E KESHILLIT TE MANDATEVE DHE RREGULLORES





11:20 Prokurori Besim hajdarmataj ka kërkuar që kjo mbledhje të zhvillohet me dyer të mbyllura. Këtu do të paraqesim prova dhe do të ketë përballje”, u shpreh Prokurori.





11:17 Demorati Enkelejd Alibeaj ka ndërhyrë duke u shorehur se “pala mbrojtëse pati kohë të prishë provat.





11:14 Deputeti socialist Blendi Çuçi tha se palët duhet të lejohen të parashtrojnë pretendimet e tyre.





11:05 Nis mbledhja e Keshillit. Sajmir Tahiri perfaqesohet nga avokati Artan Hajdari.





10:55 Sajmir Tahiri futet ne seline edhe kryesise se Kuvendit. “Nuk prisni dot edhe pese minuta”, iu drejtua Tahiri gazetareve. Nderkohe, dhjetra qytetare jane mbledhur para kryesise ku e kane pritur ate me brohoritje.





10:50 Deputeti i LSI-se, Nasip Naco deklaroi se vota e tij ne Keshill nuk do te jete mburoje, por do ti hape rruge organeve te Drejtesise, cka do te thote se do te votoje pro arrestimit.





Ora 10:48 Kreu i Kuvendit, Gramoz Ruci perfundon takimin me kryeministrin Rama ne zyren e ketij te fundit dhe vjen ne kryesine e Kuvendit.