Çfarë po ndodh në Kavajë, policia rrethon KZAZ/ Ministri i Brendshëm kërkon takim me …

Proçesi i numërimit të votave për kreun e Bashkisë së Kavajës, zgjedhje të cilat u mbajtën një të njëjtën ditë me zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit, duket se kanë shkaktuar tensione në Kavajë. Ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj, është detyruar të udhëtojë drejt Kavajës, pasi policia ka rrethuar KZAZ-në 42.





Demiraj mësohet se ka kontaktuar me drejtuesit e policisë në Kavajë ku është njohur me situatën, ndërsa pritet të zhvillojë një takim me përfaqësues të 3 forcave politike, që garuan me kandidatët e tyre për zgjedhjet e pjesshme për Bashkinë e Kavajës, PS, PD dhe LSI.





Në total janë 84 kuti votimi të cilat pritet të numërohen, por në KZAZ-në 42 ku do të zhvillohet procesi, një sërë forcash policie janë mbledhur.





Kandidati i PD-së për Kavajën, Isa Sakja tha sot se komisionerët e PS-së nuk kanë shkuar për të ushtruar detyrën, ndërkohë që është thirrur në ndihmë edhe policia.