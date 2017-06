Këshilltari i Metës për Ramën: Humori i keq i këtij shoferi mund të shkaktojë rreziqe dhe aksident

Timoni, makina dhe shoferi janë kthyer në kryefjalë të diskursit të përditshëm politik, duke nisur nga kryeministri Edi Rama deri tek krerët e partive të vogla.





Gjithsecila do timonin, padyshim, por këshilltari i kreut të Kuvendit, Emiljano Aleksi ka një këshillë për të gjithë ata që udhëtojnë.





Ai thotë se gjithçka varet nga humori i shoferit. Ndaj paralajmëron për vëmendje, që të mos udhëtoni me shoferë që kanë luhatje humori dhe të paduruar pasi sjellin rreziqe dhe aksidente.





STATUSI I EMILJANO ALEKSIT

Kujdes! Humori i keq i këtij shoferi mund të shkaktojë rreziqe dhe aksident.





Gjatë udhëtimit me makinë, disa shoferë gjaknxehtë, shpesh ndihen të nervozuar me shoferët e tjerë apo kalimtarët. Në autostradë, shpesh shoferët garojnë me shpejtësi dhe bëhen të rrezikshëm për të tjerët. Duke u përballur me provokime të tilla apo mosrespektimin e rregullave të qarkullimit rrugor, disa individë ndjejnë nervozizëm të madh dhe në disa raste mund të humbin arsyen.





Por humori i këtij shoferi prishet në rastet e mosrespektimit të rregullave dhe kjo lidhet ngushtë me qetësinë psikologjike që duhet të tregoje.





Nëse shoferit i përsëritet se duhet të arrijë në orar kjo e nervozon, pasi trafiku mund të jetë i ngarkuar dhe ai nuk arrin dot në destinacion në kohë. Për pasojë, gjatë gjithë udhëtimit, shoferi do të përjetojë një gjendje stresi.





Ky shofer është i paduruar dhe i pëlqen shpejtësia, ndaj tenton të parakalojnë. Shoferët me këto karakteristika ecin me shpejtësi tej normave të lejuara, të shoqëruar nga stresi emocional.





Vetëkënaqësia për ngarjen e makinës, shumë shoferë, kryesisht të rinjtë, dëshirojnë të parakalojnë sa më shumë makina për të treguar se sa të zotët janë në timon. Por në rast se të tjerë shoferë i parakalojnë, kjo shërben si shkak për mërzitje dhe ata nervozohen. Madje shumë prej tyre e konsiderojnë parakalimin provokim. Shoferët me këto karakteristika kanë luhatje të humorit dhe mund të shkaktojnë aksidente në rrugë.





Kujdes!!! Humori i keq i shoferit tonë mund të shkaktojë rreziqe dhe aksident.





VEMENDJE: Mos udhëtoni me këta shoferë. Kapeni shansin tuaj. Ndryshoni makinë. Për një udhëtim më të sigurt, të shpejt dhe cilësor, mos prit radhën, por merr makinën e Parë. Voto LSI, voto nr. 1 !