Eurobarometri për ekonominë! Reagon Petrit Vasili, matet me zhivën e hashashit

Kreu i grupit parlamentarë të LSI-së, Petrit Vasili, ka reaguar pas pas rezultateve të Eurobarometrit të BE-së, i cili nëpërmjet një ankete nxori se pjesa më e madhe e shqiptarëve janë të kënaqur me situatën e ekonomike në vend. Nëpërmjet një statusi në facebook Vasili shprehet se, sipas tij, barometrat punojnë me zhivë dhe “kjo zhiva e eurobarometrit do të jetë me siguri e përzierë me kanabis, nga ajo që trazon mendjen dhe xhepat e disave”.





Fjala e plotë e Vasilit në facebook:

Eurobarometri na tregon se shqiptaret na qenkan shumë të lumtur, sepse janë shumë të varfër.

Eurobarometri na thotë edhe që megjithëse janë tre herë e kusur më të varfër se europianet, prapë së prapë shqiptarët qenkan shumë të gëzuar që janë kaq të varfër.

Barometrat punojnë me zhivë dhe kjo zhiva e eurobarometrit do të jetë me siguri e përzierë me kanabis, nga ajo që trazon mendjen dhe xhepat e disave....