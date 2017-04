Erisa Xhixho: ”Të rinjtë janë pjesë e lidershipit të ardhshëm"

Të rinjtë janë pjesë e lidershipit të ardhshëm, ndaj ne kemi program të qartë për një edukimin cilësor i cili do të sjellë mundësi punësimi më të mirë dhe një të ardhme të sigurtë”





Sekretarja për Marrëdhëniet me Publikun në LSI, Erisa Xhixho së bashku me ministrin e drejtësisë, Petrit Vasili dhe kryetaren e LRI, Floida Kërpaçi kanë zhvilluar një takim në Gradishtë me të rinjtë e kësaj zone. Në fjalën e mbajtur gjatë këtij takimi Xhixho theksoi rëndësinë e të rinjve duke përmendur qëllimin e LSI-së që është rritja e përfaqësimit të të rinjve në institucionet vendimmarrëse.