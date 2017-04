Me studentët ekselencë të Fierit që studiojnë në Tiranë së bashku me Z.Meta e Kejdin për të organizuar një rrjet profesionistësh të rinj që do të kontribuojnë me aftësitë e tyre profesionale për zhvillimin e Fierit. Një arsim cilësor rrit mundësitë e një punësimi më të mirë dhe zhvillim ekonomik për të ardhmen e Fierit. LRI synon t’u japë një shans të rinjve të Fierit që të shohim jetën e tyre pranë vendlindjes. Ne besojmë në potencialet e të rinjve për të gjallëruar qytetet tona.